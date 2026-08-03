  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Ливерпуль» и «ПСЖ» начали официальные переговоры по Барколя. Мерсисайдцы предложили чуть больше 100 млн евро, парижане хотят больше

0
«Ливерпуль» и «ПСЖ» начали официальные переговоры по Барколя. Мерсисайдцы предложили чуть больше 100 млн евро, парижане хотят больше
Переговоры «Ливерпуля» и «ПСЖ» по Барколя начались.

«Ливерпуль» и «ПСЖ» начали официальные переговоры о трансфере вингера Брэдли Барколя.

Английский клуб предложил чуть больше 100 миллионов евро за 23-летнего француза, но эта сумма далека от требований парижан. Общение между командами продолжается.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет получить минимум 120 миллионов евро за форварда.

В прошлом сезоне Барколя забил 13 голов и сделал 7 передач в 49 матчах во всех турнирах.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48390 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoБрэдли Барколя
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoвозможные трансферы

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Трудно торговаться с тем кому не горят сильно деньги
ОтветChistian Jadson
Трудно торговаться с тем кому не горят сильно деньги
С учетом Аулиша и Гедтса у них перенасыщение флангов становится. Да и сам Барколя решил не продлять контракт, заявив что хочет в лфк. Это факторы, которые имеют значиение.
ОтветToto_Natale
С учетом Аулиша и Гедтса у них перенасыщение флангов становится. Да и сам Барколя решил не продлять контракт, заявив что хочет в лфк. Это факторы, которые имеют значиение.
Они могут спокойно отправить одного из двух ребят на год а аренду в свои клубы, нежели отдавать Барколя ниже желаемой суммы
Барколя к сожалению по натуре не лидер...и феерии в атаке от него ждать не стоит. Этот парень можно запросто пропасть на все 90 минут...характера нету. Именно за счёт характера, Дуэ и выиграл конкуренцию у него
ОтветHealth
Барколя к сожалению по натуре не лидер...и феерии в атаке от него ждать не стоит. Этот парень можно запросто пропасть на все 90 минут...характера нету. Именно за счёт характера, Дуэ и выиграл конкуренцию у него
Так этого и не будут требовать от него. Все что ему нужно, протащить мяч и отдать на Исака
ОтветHealth
Барколя к сожалению по натуре не лидер...и феерии в атаке от него ждать не стоит. Этот парень можно запросто пропасть на все 90 минут...характера нету. Именно за счёт характера, Дуэ и выиграл конкуренцию у него
По сути про Дембеле говорили тоже самое
Диоманде с одним сезоном стоит 100+. Логично требовать за Барколя не меньше
Ответ<Inter>
Диоманде с одним сезоном стоит 100+. Логично требовать за Барколя не меньше
Опять это не совсем так работает. Спрос рождает предложение. Диаманде выбрал политику, что у него нет приоритета в плане перехода, а РБ устроил аукцион на него между псж, лфк и рм, что взвинтило сумму. А Барколя четко дал понять, что хочет перейти в лфк. + мне не нравится этот аргумент, но Диаманде на хайпе после крутого индивидуального сезона в германии и яркого чм, в то время как у Барколя есть флер игрока ротации.
ОтветToto_Natale
Опять это не совсем так работает. Спрос рождает предложение. Диаманде выбрал политику, что у него нет приоритета в плане перехода, а РБ устроил аукцион на него между псж, лфк и рм, что взвинтило сумму. А Барколя четко дал понять, что хочет перейти в лфк. + мне не нравится этот аргумент, но Диаманде на хайпе после крутого индивидуального сезона в германии и яркого чм, в то время как у Барколя есть флер игрока ротации.
Барколя на контракте топ клуба, который выигрывает трофеи. Никакие забастовки он устраивать не будет. Цену так или иначе назначает клуб. ПСЖ в любом случае будет ориентироваться на рыночную оценку различных игроков атаки. Они Рамуша продали за 70+ млн, а тут речь об одном из ключевых игроков атаки последних двух лет
А Барколя типа часто играл справа? У него практически все матчи на позиции левого напа. Притом он любит проходить смещаться в центр и бить с правой и тоже самое делает Гакпо. И у одного и у второго левая для ходьбы. Так кто играть будет на месте Салаха?
ОтветМикель Артета 65%
А Барколя типа часто играл справа? У него практически все матчи на позиции левого напа. Притом он любит проходить смещаться в центр и бить с правой и тоже самое делает Гакпо. И у одного и у второго левая для ходьбы. Так кто играть будет на месте Салаха?
Гакпо интересуется Тоттенхэм из-за тяжёлых переговоров по Савиньо
ОтветМикель Артета 65%
А Барколя типа часто играл справа? У него практически все матчи на позиции левого напа. Притом он любит проходить смещаться в центр и бить с правой и тоже самое делает Гакпо. И у одного и у второго левая для ходьбы. Так кто играть будет на месте Салаха?
Кьеза, если ему наконец начнут доверять)))
Если они его в конце концов купят, то надеюсь за сумму не более 100 миллионов евро.
ОтветЮрий Р.
Если они его в конце концов купят, то надеюсь за сумму не более 100 миллионов евро.
Барколя 23
дважды брал ЛЧ
стата - отличная

ТОП игрок

вы нос воротите

Виртц приходил за 140
все кипятком ссали

Чем Барколя хуже, кроме пиара - непонятно
ОтветJohnnyMulka
Барколя 23 дважды брал ЛЧ стата - отличная ТОП игрок вы нос воротите Виртц приходил за 140 все кипятком ссали Чем Барколя хуже, кроме пиара - непонятно
исак которого купили за 150 млн, тоже блекло показал себя в прошлом сезоне, хотя нап был полностью адаптирован под апл дважды подряд был в топ-3 среди бомбардиров, никаких гарантий что барколя заиграет
Комментарий удален пользователем
Ответгаиска
Комментарий удален пользователем
проблема в том что мы в основном оцениваем игроков по тому как они стоили пару лет назад

а менеджмент команд - по тому сколько будут стоить игроки через пару лет

с учетом футбольной инфляции "за четыре года" - ну где-то так и стоит
По дешёвке урвать хотят?
Комментарий удален пользователем
Ответche kaif
Комментарий удален пользователем
На рынке в это ТО бревна продают по 100+ с одним более менее сезоном за плечами, а они Барколя хотят за 100🤣

140-150 по текущим ценам его ценник
ОтветNeclerque
На рынке в это ТО бревна продают по 100+ с одним более менее сезоном за плечами, а они Барколя хотят за 100🤣 140-150 по текущим ценам его ценник
Чудики привыкли что ПСЖ щедр на рынке времена поменялись если Баркола стоит 150 придется платить либо пусть берут какого нибудь Грилиша за 120
А кто справа играть будет вместо Салаха?
А почему не купили Пино ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» оценивает Барколя в 80 млн фунтов и готовит первое предложение о трансфере вингера «ПСЖ» (Бен Джейкобс)
«ПСЖ» хочет минимум 120 млн евро за Барколя, «Ливерпуль» предлагает намного меньше, переговоры только начались. Игрок хочет перейти
Рекомендуем
Главные новости
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Ко всем новостям
Последние новости
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»