«Ливерпуль» и «ПСЖ» начали официальные переговоры по Барколя. Мерсисайдцы предложили чуть больше 100 млн евро, парижане хотят больше
Переговоры «Ливерпуля» и «ПСЖ» по Барколя начались.
«Ливерпуль» и «ПСЖ» начали официальные переговоры о трансфере вингера Брэдли Барколя.
Английский клуб предложил чуть больше 100 миллионов евро за 23-летнего француза, но эта сумма далека от требований парижан. Общение между командами продолжается.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет получить минимум 120 миллионов евро за форварда.
В прошлом сезоне Барколя забил 13 голов и сделал 7 передач в 49 матчах во всех турнирах.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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дважды брал ЛЧ
стата - отличная
ТОП игрок
вы нос воротите
Виртц приходил за 140
все кипятком ссали
Чем Барколя хуже, кроме пиара - непонятно
а менеджмент команд - по тому сколько будут стоить игроки через пару лет
с учетом футбольной инфляции "за четыре года" - ну где-то так и стоит
140-150 по текущим ценам его ценник