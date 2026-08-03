«Ливерпуль» и «ПСЖ» начали официальные переговоры по Барколя. Мерсисайдцы предложили чуть больше 100 млн евро, парижане хотят больше

Переговоры «Ливерпуля» и «ПСЖ» по Барколя начались.

«Ливерпуль » и «ПСЖ» начали официальные переговоры о трансфере вингера Брэдли Барколя .

Английский клуб предложил чуть больше 100 миллионов евро за 23-летнего француза, но эта сумма далека от требований парижан. Общение между командами продолжается.

Ранее сообщалось , что «ПСЖ » хочет получить минимум 120 миллионов евро за форварда.

В прошлом сезоне Барколя забил 13 голов и сделал 7 передач в 49 матчах во всех турнирах.