Помощник госсекретаря США опроверг переговоры Рубио с Инфантино: «Никаких созвонов не было. Стоило проверять свои источники или просто спросить»
Помощник Рубио опроверг переговоры госсекретаря США с Инфантино.
Дилан Джонсон, помощник госсекретаря США Марко Рубио, опроверг переговоры главы ФИФА Джанни Инфантино с администрацией Дональда Трампа.
New York Post сообщил, что Инфантино планирует переговоры с Рубио на фоне утраты доверия со стороны европейских футбольных ассоциаций. Была информация, что швейцарец готовился созвониться с чиновниками кабинета Трампа, чтобы заручиться поддержкой администрации президента США перед предстоящими выборами в ФИФА.
«Марко Рубио не планирует общаться с Инфантино, и никаких созвонов сегодня утром не было. New York Post следует проверять свои источники, или они могли просто спросить у нас», – написал Джонсон.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Дилана Джонсона
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