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  4. Помощник госсекретаря США опроверг переговоры Рубио с Инфантино: «Никаких созвонов не было. Стоило проверять свои источники или просто спросить»

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Помощник госсекретаря США опроверг переговоры Рубио с Инфантино: «Никаких созвонов не было. Стоило проверять свои источники или просто спросить»
Помощник Рубио опроверг переговоры госсекретаря США с Инфантино.

Дилан Джонсон, помощник госсекретаря США Марко Рубио, опроверг переговоры главы ФИФА Джанни Инфантино с администрацией Дональда Трампа.

New York Post сообщил, что Инфантино планирует переговоры с Рубио на фоне утраты доверия со стороны европейских футбольных ассоциаций. Была информация, что швейцарец готовился созвониться с чиновниками кабинета Трампа, чтобы заручиться поддержкой администрации президента США перед предстоящими выборами в ФИФА.

«Марко Рубио не планирует общаться с Инфантино, и никаких созвонов сегодня утром не было. New York Post следует проверять свои источники, или они могли просто спросить у нас», – написал Джонсон.

ФИФА vs УЕФА – история бесконечной войны

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Дилана Джонсона
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoПолитика
logoДональд Трамп

Комментарии

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"Мы не знаем никакого Инфантино. Лысый шарлатан какой-то..."
очередную пешку слили после поражения. Не прокатило продать ЧМ клану Трампа?
ОтветГусеконь
очередную пешку слили после поражения. Не прокатило продать ЧМ клану Трампа?
Дональду нашему Трампу поверил, дурилка картонная.
"Это не наш человек. И вообще он уволился 2 недели назад"
Ответatc.dima
"Это не наш человек. И вообще он уволился 2 недели назад"
Так и есть — ЧМ закончился две недели назад, по сути Инфантино больше не нужен Трампу и его команде. Хотели подсесть на хвост за счет продажи будущих ЧМ, не прокатило — сливаем :)
Лысый не понимает что больше не нужен.
ОтветAgent Smith
Лысый не понимает что больше не нужен.
Скрипач не нужен
Был Инфантино - стал Аутфантино
ОтветГаборик
Был Инфантино - стал Аутфантино
та сомнительно) человека зарабатывает деньги, много денег для этого спорта. местные федерации сами выстрелят себе в ногу если уберут его.
Поматросили и бросили!
похоже, от Джанни все стали шарахаться, как от прокаженного. Хороший знак.
Надеюсь по биографии Инфантино снимут фильм. Титаник 2
Скажи, мол, человек от Вэнса пришёл, весточку притаранил. Нет, звонить я тебе боле не могу!
И вообще, кто это? - добавил он
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