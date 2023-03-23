Месут Озил закончил в 34. Несмотря на раний уход из футбола, в памяти многих болельщиков наверняка всплывает немалое количество его неповторимых голов и передач – возможно, это и есть показатель величия.

Одной из самых красивых вещей, которую Озил принес в футбол, стала его техника с отскоком. Чтобы насладиться всеми такими моментами, в поиске Ютуба надо вбить «Mesut Özil’s Signature ‘Bounce’ Technique» – не пожалеете.

Впервые Месут показал «отскок» всему миру на Евро-2012: увидел дыру в защите датчан и вырезал на Хедиру.

Озил не только раздавал, но и забивал с отскоками. Поразительно, но не раз он перекидывал вратарей даже в АПЛ.

«Если я перед воротами, и вижу, как вратарь выходит и готовится прыгать, можно подкинуть мяч. Но если вы подкинете его обычным путем, он полетит медленно, и иногда защитники успевают за ним.

Но если вы делаете как я, то мяч летит быстрее.

И не забывайте – голкиперы всегда складываются, готовясь прыгать влево или вправо. Если вы сделаете замах, они будут ждать удара –не будут ожидать такой подкидки», – объяснил Месут в 2020-м.

В 2021-м Озил уехал в Турцию – «поиграл» два года и досадно закончил, но даже там оставил историческую подкидку с отскоком.