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  4. «В учебниках по истории футбола останется, как Амарилья психологически уничтожила сборную Франции». Парагвайский сенатор репостнула твит после поражения французов от Испании на ЧМ

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«В учебниках по истории футбола останется, как Амарилья психологически уничтожила сборную Франции». Парагвайский сенатор репостнула твит после поражения французов от Испании на ЧМ
Селеста Амарилья репостнула публикацию с насмешкой над сборной Франции.

Парагвайский сенатор Селеста Амарилья посмеялась над поражением сборной Франции на чемпионате мира.

Команда Дидье Дешама уступила сборной Испании со счетом 0:2 в полуфинале турнира.

После матча Амарилья репостнула в соцсети публикацию, в которой говорится: «В учебниках по истории футбола останется, как сенатор Селеста Амарилья психологически уничтожила сборную Франции и весь французский народ».

Напомним, ранее на фоне поражения Парагвая от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 Амарилья резко высказалась в адрес Килиана Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Мбаппе отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ». Амарилья назвала заявление футболиста гендерным насилием.

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Селесты Амарильи в X
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Комментарии

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Надо было перед очным матчем уничтожать.
ОтветHardSmoke
Надо было перед очным матчем уничтожать.
Она думала и так проканает
ОтветHardSmoke
Надо было перед очным матчем уничтожать.
Америлья не была в заявке Парагвая , она сенатор
Сенатор получила оценку 7.9 на flashscore по итогам матча
А эта всё пытается вистов себе набрать на теме ЧМ и Франции. Какая там нафиг история, о её существовании через неделю уже никто не вспомнит.
Ответviktorpavlov70
А эта всё пытается вистов себе набрать на теме ЧМ и Франции. Какая там нафиг история, о её существовании через неделю уже никто не вспомнит.
Останется в истории футбольных скандалов !
Такие высказывания и сейчас большая редкость , а в будущем будут совсем невозможны
Ответviktorpavlov70
А эта всё пытается вистов себе набрать на теме ЧМ и Франции. Какая там нафиг история, о её существовании через неделю уже никто не вспомнит.
Есть люди, которые остались в истории, исключительно как авторы одного неблаговидного поступка.
Герострат, Кеннет Пиньян (не гуглите), Амарилья
Дешёвый пафос крайне низкой пробы👎
Всё понятно. Вчера Францию с ЧМ выбила какая-то Амарилья. А сборная Испании так, просто мимо проходила. Ну ок. Так и запишем в историю.
Нефутбольные люди пиарятся за счёт футбольных.
После драки легко махать кулаками
вот ты какой, 12-й игрок сборной Испании)
Ну чтож, в процессе этого ЧМ выяснили, что троллей-долбачей много среди политиков много по всему миру, не только у нас)
В истории скорее останется, что у Парагвая был туповатый сенатор Селеста
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