«В учебниках по истории футбола останется, как Амарилья психологически уничтожила сборную Франции». Парагвайский сенатор репостнула твит после поражения французов от Испании на ЧМ

Селеста Амарилья репостнула публикацию с насмешкой над сборной Франции.

Парагвайский сенатор Селеста Амарилья посмеялась над поражением сборной Франции на чемпионате мира.

Команда Дидье Дешама уступила сборной Испании со счетом 0:2 в полуфинале турнира.

После матча Амарилья репостнула в соцсети публикацию, в которой говорится: «В учебниках по истории футбола останется, как сенатор Селеста Амарилья психологически уничтожила сборную Франции и весь французский народ».

Напомним, ранее на фоне поражения Парагвая от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 Амарилья резко высказалась в адрес Килиана Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча ».

Мбаппе отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ ». Амарилья назвала заявление футболиста гендерным насилием.

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