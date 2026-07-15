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«Ты сожрал его! Доставай из кармана!» Испания показала победную раздевалку после выхода в финал ЧМ
«Ты сожрал его! Доставай из кармана!» Испания показала победную раздевалку.

Сборная Испании опубликовала видео из раздевалки после победы над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.

Защитник Марк Кукурелья, эмоционально оценивая игру команды, воскликнул: «Это был настоящий мастер-класс!»

После этого один из партнеров по команде, предположительно Фабиан Руис, обратился к защитнику: «Ты его просто сожрал! Доставай из кармана!»

Вероятно, речь шла о Майкле Олисе, который большую часть матча играл на фланге Кукурельи. При этом хавбек «ПСЖ мог иметь в виду и своего одноклубника Усмана Дембеле, который по ходу встречи также смещался в эту зону.

Полузащитник Дани Ольмо, в свою очередь, уже говорил о предстоящем финале: «Это было предначертано. Мы начали этот путь в Атланте и закончим его в Нью-Йорке. Он уже близко. Уже близко».

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: RMC Sport
logoСборная Испании по футболу
logoФабиан Руис
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
logoМайкл Олисе
logoМарк Кукурелья
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
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logoРеал Мадрид
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logoБарселона
logoДани Ольмо

Комментарии

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Это и правда было похоже на мастер-класс, французы выглядели супер бледно и беззащитно
То, как испанцы просто помножили на ноль атаку Франции, закрыв Олисе и Дембеле - надо в футбольных академиях тренерам показывать и лекции читать по одному только вчерашнему матчу.
На это смотреть был чистый кайф.
Кукурелью в Спартак бы вместо Денисова
ОтветVatikan
Кукурелью в Спартак бы вместо Денисова
А Эмболо в Зенит вместо Соболева
ОтветVatikan
Кукурелью в Спартак бы вместо Денисова
Лет через десять приедет
Людоеды сожрали диктатора в стране Эпштейна 🤣
ОтветStreetbor
Людоеды сожрали диктатора в стране Эпштейна 🤣
Случайно на днях посмотрел бразильский фильм "Как вкусен был мой француз"🙂
Да там и Мбаппе весь матч у Кубарси в кармане провел.
Рыданьями фанатов в камментах черепашки удовлетворён!
Челси конечно просрал эталонного защитника.
Ответwshnmn
Челси конечно просрал эталонного защитника.
🤣
Паэлья из черепахи
ОтветДмитрий Кожевин
Людоеды
Людоеды- карманники
Родри просто топовый матч провел. Жаль, что Рикельме не выиграл выборы. Более чем уверен, что будь Рикельме президентом, то сейчас Родри стал бы игроком Реала. А так придется и в следующем сезоне смотреть на бездарных камавинг и прочих бегунков
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