«Ты сожрал его! Доставай из кармана!» Испания показала победную раздевалку после выхода в финал ЧМ

«Ты сожрал его! Доставай из кармана!» Испания показала победную раздевалку.

Сборная Испании опубликовала видео из раздевалки после победы над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.

Защитник Марк Кукурелья, эмоционально оценивая игру команды, воскликнул: «Это был настоящий мастер-класс!»

После этого один из партнеров по команде, предположительно Фабиан Руис , обратился к защитнику: «Ты его просто сожрал! Доставай из кармана!»

Вероятно, речь шла о Майкле Олисе , который большую часть матча играл на фланге Кукурельи. При этом хавбек «ПСЖ мог иметь в виду и своего одноклубника Усмана Дембеле , который по ходу встречи также смещался в эту зону.

Полузащитник Дани Ольмо, в свою очередь, уже говорил о предстоящем финале: «Это было предначертано. Мы начали этот путь в Атланте и закончим его в Нью-Йорке. Он уже близко. Уже близко».