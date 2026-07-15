«Ты сожрал его! Доставай из кармана!» Испания показала победную раздевалку после выхода в финал ЧМ
«Ты сожрал его! Доставай из кармана!» Испания показала победную раздевалку.
Сборная Испании опубликовала видео из раздевалки после победы над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.
Защитник Марк Кукурелья, эмоционально оценивая игру команды, воскликнул: «Это был настоящий мастер-класс!»
После этого один из партнеров по команде, предположительно Фабиан Руис, обратился к защитнику: «Ты его просто сожрал! Доставай из кармана!»
Вероятно, речь шла о Майкле Олисе, который большую часть матча играл на фланге Кукурельи. При этом хавбек «ПСЖ мог иметь в виду и своего одноклубника Усмана Дембеле, который по ходу встречи также смещался в эту зону.
Полузащитник Дани Ольмо, в свою очередь, уже говорил о предстоящем финале: «Это было предначертано. Мы начали этот путь в Атланте и закончим его в Нью-Йорке. Он уже близко. Уже близко».
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На это смотреть был чистый кайф.