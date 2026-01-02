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  4. ЧМ-2026. 1/2 финала. Аргентина победила Англию – 2:1! Энцо и Лаутаро забили на 85-й и 92-й с пасов Месси, Гордон открыл счет

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ЧМ-2026. 1/2 финала. Аргентина победила Англию – 2:1! Энцо и Лаутаро забили на 85-й и 92-й с пасов Месси, Гордон открыл счет
Аргентина обыграла Англию в 1/2 финала ЧМ-2026.

Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Англии (2:1) в 1/2 финала ЧМ-2026.

Матч проходил в Атланте.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 55-й минуте счет открыл полузащитник «Барселоны» и англичан Энтони Гордон – с передачи Моргана Роджерса.

На 85-й минуте хавбек «Челси» Энцо Фернандес ударом из-за штрафной сравнял счет после передачи Лионеля Месси. На 92-й Месси сделал второй ассист – на Лаутаро Мартинеса.

Аргентина сыграет в финале с Испанией 19 июля, а Англия днем ранее встретится с Францией в игре за 3-е место.

ЧМ-2026

1/2 финала

Чемпионат мира. Полуфинал
15 июля 19:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Логотип домашней команды
Англия
Завершен
1 - 2
0.54xG1.78
Логотип гостевой команды
Аргентина
Матч окончен
Спенс   Рэшфорд
90’
+6’
Стоунз   Тоуни
90’
+6’
90’
+4’
Де Поль
90’
+2’
  Мартинес
85’
  Фернандес
Райс   О`Райли
82’
Джеймс   Берн
82’
81’
Тальяфико   Мартинес
72’
Мартинес   Отаменди
72’
Симеоне   Де Поль
72’
Молина   Монтьель
Гордон   Конса
72’
64’
Паредес   Н. Гонсалес
  Гордон
55’
51’
Ромеро
2тайм
Перерыв
42’
Мартинес
Андерсон
37’
Англия
Пикфорд, Спенс, Гехи, Стоунз, Джеймс, Андерсон, Райс, Гордон, Беллингем, Роджерс, Кейн
Запасные: Райс, Гордон, Хендерсон, Хендерсон, Уоткинс, Мадуэке, Джеймс, Траффорд, Майну, Спенс, Стоунз, Эзе, Чалоба, Сака
1тайм
Аргентина:
Мартинес, Тальяфико, Мартинес, Ромеро, Молина, Паредес, Альварес, Мак Аллистер, Фернандес, Симеоне, Месси
Запасные: Мартинес, Молина, Паредес, Симеоне, Сенеси, Тальяфико, Рульи, Ло Чельсо, Паласиос, Альмада, Пас, Муссо, Медина, Лопес, Барко
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoСборная Англии по футболу
logoЭнтони Гордон
logoМорган Роджерс
logoЛионель Месси
logoЭнцо Фернандес
logoЛаутаро Мартинес

Комментарии

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болею за Аргентину с 1998, начиная с той бешеной команды Батистуты, Верона, Ортеги, Симеоне, Дзанетти
и сейчас, первый раз за все эти годы, мне будет легко смотреть их матч плей-офф и абсолютно всё равно, как он закончится
в грязь лицом аргентинцы не ударили - вышли в полуфинал, а эта сборная конкретно с этими футболистами выиграла уже вообще всё, что могла: чемпионат мира, кубок Америки, Финалиссиму и даже отбор к чемпионату мира на всякий случай)
нынешняя Аргентина уже навсегда в истории, как одна из величайших сборных, так что любые медали здесь для меня будут лишь приятным бонусом
это очень кайфовое чувство
всем желаю его испытать)
ОтветPrsmbtprmkbnchmkbkw
болею за Аргентину с 1998, начиная с той бешеной команды Батистуты, Верона, Ортеги, Симеоне, Дзанетти и сейчас, первый раз за все эти годы, мне будет легко смотреть их матч плей-офф и абсолютно всё равно, как он закончится в грязь лицом аргентинцы не ударили - вышли в полуфинал, а эта сборная конкретно с этими футболистами выиграла уже вообще всё, что могла: чемпионат мира, кубок Америки, Финалиссиму и даже отбор к чемпионату мира на всякий случай) нынешняя Аргентина уже навсегда в истории, как одна из величайших сборных, так что любые медали здесь для меня будут лишь приятным бонусом это очень кайфовое чувство всем желаю его испытать)
А я хочу победы Аргентины в финале.
Думал что после 2022 мне будет все равно и ЧМ я буду смотреть на лайте. Но Месси опять заставил меня верить в чудо. Он в 39 лет соревнуется по голам с молодым поколением и является лучшим бомбардиром ЧМ. То, как он вернул Аргентину к жизни с Египтом, как он плакал после победы, заставило меня сейчас снова мечтать о победе на турнире. Лео сам этого хочет, хочет сборная. Если это произойдет Аргентина будет бикампионом и такое ранее удавалось только Италии и Бразилии.
Удачи Аргентине!!!! Я совсем не против 4 звезды.
ОтветPrsmbtprmkbnchmkbkw
болею за Аргентину с 1998, начиная с той бешеной команды Батистуты, Верона, Ортеги, Симеоне, Дзанетти и сейчас, первый раз за все эти годы, мне будет легко смотреть их матч плей-офф и абсолютно всё равно, как он закончится в грязь лицом аргентинцы не ударили - вышли в полуфинал, а эта сборная конкретно с этими футболистами выиграла уже вообще всё, что могла: чемпионат мира, кубок Америки, Финалиссиму и даже отбор к чемпионату мира на всякий случай) нынешняя Аргентина уже навсегда в истории, как одна из величайших сборных, так что любые медали здесь для меня будут лишь приятным бонусом это очень кайфовое чувство всем желаю его испытать)
Болею за Аргентину с 1986 года. Четвертьфинал Аргентина - Англия 1986 года самый часто вспоминаемый матч всех ЧМ из-за двух незабываемых голов сами знаете кого..)
Надеюсь, в финале ЧМ встретятся сборные, которые не смогли обыграть великий Кабо-Верде в основное время
ОтветОтец Абду
Надеюсь, в финале ЧМ встретятся сборные, которые не смогли обыграть великий Кабо-Верде в основное время
Кабо-Верде это вам не против какой то Франции играть!
ОтветОтец Абду
Надеюсь, в финале ЧМ встретятся сборные, которые не смогли обыграть великий Кабо-Верде в основное время
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Испания Англия мы уже видели и было это совсем недавно.

Испания - Аргентина официально кажется не видели никогда. А хотелось бы посмотреть на Месси против Испании в официальном матче
Ответzamzam
Испания Англия мы уже видели и было это совсем недавно. Испания - Аргентина официально кажется не видели никогда. А хотелось бы посмотреть на Месси против Испании в официальном матче
ЧМ -1966, группа, 2-1 в пользу Аргентины.
Ответ& Co1366
ЧМ -1966, группа, 2-1 в пользу Аргентины.
Всё верно он написал, матч 1966 года никто не видел по сути. Сколько людей осталось с тех пор, а сколько тех, кто его мог смотреть?
Аргентина производит впечатление супер-банды, в самом хорошем смысле слова. Парни летят к мечте. Без понтов, как умеют, с хитростями, где-то даже маленькими подлостями. Но они живые, играют до конца. За них хочется болеть. Такой чемпион мира и нужен футболу. Все эти механически точные, но бездушные игры оставьте клубам.
ОтветMosFzz
Аргентина производит впечатление супер-банды, в самом хорошем смысле слова. Парни летят к мечте. Без понтов, как умеют, с хитростями, где-то даже маленькими подлостями. Но они живые, играют до конца. За них хочется болеть. Такой чемпион мира и нужен футболу. Все эти механически точные, но бездушные игры оставьте клубам.
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ОтветМихаил Блинов
Комментарий скрыт
Если бы они такую игру показывали все 90 минут, получили бы полную авоську себе)
На то они и отрезки игры, усталости и тд
Комментатор очень хотел услышать легендарную фразу Майкла Баффера, а итоге болтал без остановки в момент произнесения это фразы. Он идиот или имбецил?
ОтветAzik_footbik
Комментатор очень хотел услышать легендарную фразу Майкла Баффера, а итоге болтал без остановки в момент произнесения это фразы. Он идиот или имбецил?
Вопрос риторический?))
ОтветAzik_footbik
Комментатор очень хотел услышать легендарную фразу Майкла Баффера, а итоге болтал без остановки в момент произнесения это фразы. Он идиот или имбецил?
Он Шнякин.
Блин, кто-то еще может что-т оговорить про судей, фифа и т.п. Характер, огонь в глазах, любовь к футболу, к товарищам, к своей стране - вот за счет чего это команда каждый раз совершает чудо.
ОтветКонстантин Ветошко
Блин, кто-то еще может что-т оговорить про судей, фифа и т.п. Характер, огонь в глазах, любовь к футболу, к товарищам, к своей стране - вот за счет чего это команда каждый раз совершает чудо.
Сегодня таких , кто говорит про судей и любовь их к Аргентине явно поубавится
ОтветАлексей Иванов
Сегодня таких , кто говорит про судей и любовь их к Аргентине явно поубавится
Не надейся. Если человек идиот, то это надолго ©️
Шикарная концовка Аргентины. Сравняв, побежали дожимать, поняли , что все в их руках. Крутейшая победа.
Дмитрий, табличка с именем находится ЗА креслом. Агуэро сидит на своем месте.
ОтветSay Hello to the Robots
Дмитрий, табличка с именем находится ЗА креслом. Агуэро сидит на своем месте.
Интересно как он за 102 матча чемпионата этого не понял до сих пор
ОтветSay Hello to the Robots
Дмитрий, табличка с именем находится ЗА креслом. Агуэро сидит на своем месте.
Агуэро сидит особенно свободно. Бубенцы не мешают)
Какие тут истерички в комментах, мрак.
Андерсон там и ногами захват устроил, и Месси в коробочку принял. Беллингем симулирует. Спенс толкает в спину игрока на щиты.

Но хейтеры видят только фолы Аргентины. Какими же мотылями надо быть...

А так обоюдное рубилово, ожидаемо.
ОтветFrusci
Какие тут истерички в комментах, мрак. Андерсон там и ногами захват устроил, и Месси в коробочку принял. Беллингем симулирует. Спенс толкает в спину игрока на щиты. Но хейтеры видят только фолы Аргентины. Какими же мотылями надо быть... А так обоюдное рубилово, ожидаемо.
Да ванильные одни
ОтветFrusci
Какие тут истерички в комментах, мрак. Андерсон там и ногами захват устроил, и Месси в коробочку принял. Беллингем симулирует. Спенс толкает в спину игрока на щиты. Но хейтеры видят только фолы Аргентины. Какими же мотылями надо быть... А так обоюдное рубилово, ожидаемо.
Забей, тут все силы португальской диаспоры брошены в комментарии. У них день ИКС буквально. Если вдруг Арги пройдут в финал, будет траур.
Пранк с золотым мячом для Месси выходит из-под контроля
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