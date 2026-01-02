Матч окончен
ЧМ-2026. 1/2 финала. Аргентина победила Англию – 2:1! Энцо и Лаутаро забили на 85-й и 92-й с пасов Месси, Гордон открыл счет
Аргентина обыграла Англию в 1/2 финала ЧМ-2026.
Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Англии (2:1) в 1/2 финала ЧМ-2026.
Матч проходил в Атланте.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 55-й минуте счет открыл полузащитник «Барселоны» и англичан Энтони Гордон – с передачи Моргана Роджерса.
На 85-й минуте хавбек «Челси» Энцо Фернандес ударом из-за штрафной сравнял счет после передачи Лионеля Месси. На 92-й Месси сделал второй ассист – на Лаутаро Мартинеса.
Аргентина сыграет в финале с Испанией 19 июля, а Англия днем ранее встретится с Францией в игре за 3-е место.
ЧМ-2026
1/2 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом мира-2026?17473 голоса
Испания
Аргентина
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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и сейчас, первый раз за все эти годы, мне будет легко смотреть их матч плей-офф и абсолютно всё равно, как он закончится
в грязь лицом аргентинцы не ударили - вышли в полуфинал, а эта сборная конкретно с этими футболистами выиграла уже вообще всё, что могла: чемпионат мира, кубок Америки, Финалиссиму и даже отбор к чемпионату мира на всякий случай)
нынешняя Аргентина уже навсегда в истории, как одна из величайших сборных, так что любые медали здесь для меня будут лишь приятным бонусом
это очень кайфовое чувство
всем желаю его испытать)
Думал что после 2022 мне будет все равно и ЧМ я буду смотреть на лайте. Но Месси опять заставил меня верить в чудо. Он в 39 лет соревнуется по голам с молодым поколением и является лучшим бомбардиром ЧМ. То, как он вернул Аргентину к жизни с Египтом, как он плакал после победы, заставило меня сейчас снова мечтать о победе на турнире. Лео сам этого хочет, хочет сборная. Если это произойдет Аргентина будет бикампионом и такое ранее удавалось только Италии и Бразилии.
Удачи Аргентине!!!! Я совсем не против 4 звезды.
Испания - Аргентина официально кажется не видели никогда. А хотелось бы посмотреть на Месси против Испании в официальном матче
На то они и отрезки игры, усталости и тд
Андерсон там и ногами захват устроил, и Месси в коробочку принял. Беллингем симулирует. Спенс толкает в спину игрока на щиты.
Но хейтеры видят только фолы Аргентины. Какими же мотылями надо быть...
А так обоюдное рубилово, ожидаемо.