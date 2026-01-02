ЧМ-2026. 1/2 финала. Аргентина победила Англию – 2:1! Энцо и Лаутаро забили на 85-й и 92-й с пасов Месси, Гордон открыл счет

Аргентина обыграла Англию в 1/2 финала ЧМ-2026.

Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Англии (2:1) в 1/2 финала ЧМ-2026.

Матч проходил в Атланте.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 55-й минуте счет открыл полузащитник «Барселоны» и англичан Энтони Гордон – с передачи Моргана Роджерса .

На 85-й минуте хавбек «Челси» Энцо Фернандес ударом из-за штрафной сравнял счет после передачи Лионеля Месси . На 92-й Месси сделал второй ассист – на Лаутаро Мартинеса .

Аргентина сыграет в финале с Испанией 19 июля, а Англия днем ранее встретится с Францией в игре за 3-е место.

ЧМ-2026

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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