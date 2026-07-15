Тимур Гурцкая: «Пруцев транзитом через «Нижний» пойдет в «Локо» – 99%. В любой большой футбольной европейской стране это запретили бы. Такая команда не может пользоваться буфером»

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что полузащитник «Спартака» Данил Пруцев может перейти в «Локомотив» транзитом через «Нижний Новгород».
Ранее стало известно, что «Нижний Новгород» может купить Пруцева у «Спартака» за 6,5 млн евро и отдать «Локо» в аренду в обмен на вратаря Даниила Веселова. Пруцев играл за «Локомотив» в прошлом сезоне на правах аренды из «Спартака».
– Мне эта комбинация не нравится, если честно. Мне кажется, что в любой большой футбольной европейской стране это запретили бы, федерация поставила бы вето на такое. У «Локомотива» нет 6 миллионов евро для выкупа Пруцева.
С другой стороны, я видел, с каким лицом играл Даня в матче со «Спартаком». Видно, что он случайно надел красно-белую форму. Но мне такая история не нравится. Если бы это маленькая команда делала – это в порядке вещей. Но такая большая команда, как «Локомотив», не может пользоваться буферными зонами.
– Здесь все легко юридически оформляется так, что вы к этому не подкопаетесь. Как вы можете накладывать на это санкции?
– Я санкции не могу накладывать, но стоит сказать: «Ребята, это портит имидж лиги, когда команда Первой лиги покупает игрока для третьей команды страны». Понятно, что болельщикам «Локомотива» вообще все равно, как к ним попадет игрок. Я их понимаю, им вообще все равно, кто дал деньги. Но в этой ситуации схема не совсем прозрачная.
– Вам кажется, что вся эта история осуществится?
– Мне кажется – да, транзитом через «Пари НН» он пойдет в аренду в «Локомотив».
– Насколько высока вероятность этого?
– Если ничего не случится в ближайшие два дня, то 99%. На первый тур он выйдет в форме «Локомотива».
– Зачем «Спартаку» продавать Пруцева?
– Он не хочет оставаться в «Спартаке», чувствует себя там плохо. Зачем «Спартаку» оставлять его у себя, если они хотя бы 6 миллионов возьмут за него? В чем фишка оставлять российского футболиста, который не хочет играть, будет сидеть и гундеть? – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Комментарии
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Параллельно есть НН, им нужен кипер (а может и не нужен). Они покупают у Спартака Пруцева и сразу же отдают его в аренду Локомотиву, взамен получают какую-то сумму за аренду игрока + вратаря Даниила Веселова.
Тут может быть два варианта: все сделано умышленно и это заранее спланированная схема, в которой Локомотив минимизирует расходы путем компенсации части стоимости Пруцева Веселовым (Веселов не был нужен Спартаку, но перешел в НН).
Либо так удачно совпало 😁🤷♂️
В любом случае, даже если это первый вариант, не вижу тут ничего плохого. Вполне возможно, что это вообще трехсторонняя договоренность была, где все остались в плюсе: Спартак получил желаемые 6 лямов, Локо Пруцева, НН кипера и n-ную сумму за аренду, Пруцев перешел в Локомотив, Веселов получит какую-никакую игровую практику.
Например, Хвича, который переходил в прокладку для отъезда в Европу (Рубин -> Динамо Батуми -> Наполи). Такого не было.
Неймар не выкупал свой контракт за 222 миллиона у Барселоны, чтобы "бесплатно" (с точки зрения ФФП) перейти в ПСЖ.
Барселона не обходила ФФП, когда продавала VIP-абоны на годы вперед, или ловила продажу Артура на стыке финансового года, чтобы учесть трансферы на вход и выход в разные периоды.
Пруцев один из таких клиентов. У Локомотива нет денег, но ему нужен игрок, Репик покупает на свои для НН Даню, игрока забирает Локо. Затем если паровозы наскребут деньги или другой клуб захотят выкупить Пруцева, формально получит за него Нижний, но в реале деньги осядут в карман у этой парочки, на это и расчёт.