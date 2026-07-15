  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Тимур Гурцкая: «Пруцев транзитом через «Нижний» пойдет в «Локо» – 99%. В любой большой футбольной европейской стране это запретили бы. Такая команда не может пользоваться буфером»

0
Тимур Гурцкая: «Пруцев транзитом через «Нижний» пойдет в «Локо» – 99%. В любой большой футбольной европейской стране это запретили бы. Такая команда не может пользоваться буфером»
Тимур Гурцкая: Пруцев транзитом через «Нижний» пойдет в «Локо» – 99%.

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что полузащитник «Спартака» Данил Пруцев может перейти в «Локомотив» транзитом через «Нижний Новгород».

Ранее стало известно, что «Нижний Новгород» может купить Пруцева у «Спартака» за 6,5 млн евро и отдать «Локо» в аренду в обмен на вратаря Даниила Веселова. Пруцев играл за «Локомотив» в прошлом сезоне на правах аренды из «Спартака».

– Мне эта комбинация не нравится, если честно. Мне кажется, что в любой большой футбольной европейской стране это запретили бы, федерация поставила бы вето на такое. У «Локомотива» нет 6 миллионов евро для выкупа Пруцева.

С другой стороны, я видел, с каким лицом играл Даня в матче со «Спартаком». Видно, что он случайно надел красно-белую форму. Но мне такая история не нравится. Если бы это маленькая команда делала – это в порядке вещей. Но такая большая команда, как «Локомотив», не может пользоваться буферными зонами.

– Здесь все легко юридически оформляется так, что вы к этому не подкопаетесь. Как вы можете накладывать на это санкции?

– Я санкции не могу накладывать, но стоит сказать: «Ребята, это портит имидж лиги, когда команда Первой лиги покупает игрока для третьей команды страны». Понятно, что болельщикам «Локомотива» вообще все равно, как к ним попадет игрок. Я их понимаю, им вообще все равно, кто дал деньги. Но в этой ситуации схема не совсем прозрачная.

– Вам кажется, что вся эта история осуществится?

– Мне кажется – да, транзитом через «Пари НН» он пойдет в аренду в «Локомотив».

– Насколько высока вероятность этого?

– Если ничего не случится в ближайшие два дня, то 99%. На первый тур он выйдет в форме «Локомотива».

– Зачем «Спартаку» продавать Пруцева?

– Он не хочет оставаться в «Спартаке», чувствует себя там плохо. Зачем «Спартаку» оставлять его у себя, если они хотя бы 6 миллионов возьмут за него? В чем фишка оставлять российского футболиста, который не хочет играть, будет сидеть и гундеть? – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Кто станет чемпионом мира-2026?17409 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoДанил Пруцев
logoПервая лига
logoСпартак
logoНижний Новгород
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
Тимур Гурцкая
logoвозможные трансферы
logoЛокомотив

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ну схема с продажей Сутормина в Рубин и выкупом за 50 тыс рублей имидж лиги конечно же не портит)))
Ответviktorpavlov70
Ну схема с продажей Сутормина в Рубин и выкупом за 50 тыс рублей имидж лиги конечно же не портит)))
Это другое
Ответviktorpavlov70
Ну схема с продажей Сутормина в Рубин и выкупом за 50 тыс рублей имидж лиги конечно же не портит)))
Кстати, а почему забыли схему продажи Глушенкова и Умярова в Спартак, когда Чертаново де-юре по уставу юридического лица не имело правовых оснований продавать игроков в Спартак, а они это сделали, и сделали в обход кассы?
Ощущение, что сам ВВ крышует Пашу Андреева, настолько он всевластен и беспределен...
ОтветLondon-D
Ощущение, что сам ВВ крышует Пашу Андреева, настолько он всевластен и беспределен...
Сам Валера бетбумыч?
ОтветLondon-D
Ощущение, что сам ВВ крышует Пашу Андреева, настолько он всевластен и беспределен...
про Андреева фильм нужно снимать, жаль информации про него мало. Не будучи чиновником или олигархом иметь такое огромное влияние на футбол в РФ...
Т.е. покупать и отдавать в Сочи, Оренбург нормально, в другие команды нет))) так и запишем
Ответltkmaby
Т.е. покупать и отдавать в Сочи, Оренбург нормально, в другие команды нет))) так и запишем
Ну вы тоже сравнили Нижний Новгород с гегемоном)))))
Ответltkmaby
Т.е. покупать и отдавать в Сочи, Оренбург нормально, в другие команды нет))) так и запишем
у тебя в титанчике опять все смешалось. покупать СЕБЕ и отдавать в аренду - это норм для всех. а вот покупать ДЛЯ КОГО ТО и ему же отдавать в аренду - это беспредел и обход ффп как минимум.
Это, беспредел, брат!
ОтветMark Anisimov
Это, беспредел, брат!
Кто нибудь может объяснить схему? Откуда бабки и кому это нужно? НН потом будет иметь какие то проценты с Локо или как?
ОтветБуратино55
Кто нибудь может объяснить схему? Откуда бабки и кому это нужно? НН потом будет иметь какие то проценты с Локо или как?
Локомотив не может выкупить у Спартака Пруцева, по каким-то причинам: нет денег или по сумме трансфера не могут договориться. Вполне вероятно, что Локомотив дает часть суммы и в нагрузку предлагает еще какого-то игрока. Спартак это не устраивает.
Параллельно есть НН, им нужен кипер (а может и не нужен). Они покупают у Спартака Пруцева и сразу же отдают его в аренду Локомотиву, взамен получают какую-то сумму за аренду игрока + вратаря Даниила Веселова.
Тут может быть два варианта: все сделано умышленно и это заранее спланированная схема, в которой Локомотив минимизирует расходы путем компенсации части стоимости Пруцева Веселовым (Веселов не был нужен Спартаку, но перешел в НН).
Либо так удачно совпало 😁🤷‍♂️
В любом случае, даже если это первый вариант, не вижу тут ничего плохого. Вполне возможно, что это вообще трехсторонняя договоренность была, где все остались в плюсе: Спартак получил желаемые 6 лямов, Локо Пруцева, НН кипера и n-ную сумму за аренду, Пруцев перешел в Локомотив, Веселов получит какую-никакую игровую практику.
Ну да, в Европе обходных штук никто не придумывает.

Например, Хвича, который переходил в прокладку для отъезда в Европу (Рубин -> Динамо Батуми -> Наполи). Такого не было.

Неймар не выкупал свой контракт за 222 миллиона у Барселоны, чтобы "бесплатно" (с точки зрения ФФП) перейти в ПСЖ.

Барселона не обходила ФФП, когда продавала VIP-абоны на годы вперед, или ловила продажу Артура на стыке финансового года, чтобы учесть трансферы на вход и выход в разные периоды.
ОтветКамбоджа Иванов
Ну да, в Европе обходных штук никто не придумывает. Например, Хвича, который переходил в прокладку для отъезда в Европу (Рубин -> Динамо Батуми -> Наполи). Такого не было. Неймар не выкупал свой контракт за 222 миллиона у Барселоны, чтобы "бесплатно" (с точки зрения ФФП) перейти в ПСЖ. Барселона не обходила ФФП, когда продавала VIP-абоны на годы вперед, или ловила продажу Артура на стыке финансового года, чтобы учесть трансферы на вход и выход в разные периоды.
Комментарий скрыт
ОтветАнунгУнРам
Комментарий скрыт
Ну так и Локомотиву может пойти на пользу такая мутная схема. Где здесь оправдание?
Для нынешнего "менеджмента" Спартака любая продажа игрока за вменяемые деньги, хотя бы по трансфермаркету, это подвиг. Лично я очень надеюсь, что Андреев провернет трансфер и Спартак получит деньги вместо недовольного и немотивированного игрока, как это было и с Соболевым.
я что-то не понял, а у НН откуда такие бабки? и на кой ляд им эта схема?
ОтветSEREZH1K
я что-то не понял, а у НН откуда такие бабки? и на кой ляд им эта схема?
Тимофеев и Сарвели по окончанию контракта ушли в НН, может быть они как-то связаны со сделкой по Пруцеву, но это только догадки.
ОтветSEREZH1K
я что-то не понял, а у НН откуда такие бабки? и на кой ляд им эта схема?
В клуб зашла связка Репик-Андреев. Первый олигарх, помогал уже цска с трансферами, сейчас по какой-то причине решил в Нижнем вложить деньги в футбол. Андреев же самый влиятельный агент России, у него два состава клиентов в фнл - Нижний и Текстильщик+большинство паспортистов в топ клубах рпл и не только.

Пруцев один из таких клиентов. У Локомотива нет денег, но ему нужен игрок, Репик покупает на свои для НН Даню, игрока забирает Локо. Затем если паровозы наскребут деньги или другой клуб захотят выкупить Пруцева, формально получит за него Нижний, но в реале деньги осядут в карман у этой парочки, на это и расчёт.
"У «Локомотива» нет 6 миллионов евро для выкупа Пруцева" - это полбеды, а беда в том, что одни клубы могут себе позволить покупать, а другие нет, хотя существуют на госсредства и участвуют в одном соревновании, главным принципом которого являются равные возможности всех участников.
ОтветКовид 07.10.52
"У «Локомотива» нет 6 миллионов евро для выкупа Пруцева" - это полбеды, а беда в том, что одни клубы могут себе позволить покупать, а другие нет, хотя существуют на госсредства и участвуют в одном соревновании, главным принципом которого являются равные возможности всех участников.
Ты это с позиций Локомотива жалуешься?)
ОтветКовид 07.10.52
"У «Локомотива» нет 6 миллионов евро для выкупа Пруцева" - это полбеды, а беда в том, что одни клубы могут себе позволить покупать, а другие нет, хотя существуют на госсредства и участвуют в одном соревновании, главным принципом которого являются равные возможности всех участников.
Сейчас тебе расскажут, что за прошлый год только футболок Соболева продали на пол-миллиарда))
То ли дело Сутормин за 50 000.
Товарняк с ЦСКА показал, что в центре у Локо куча бодрой молодежи, Щетинина аж обратно менять пришлось, а Годяев и вовсе не вышел. Так и зачем тогда нужен этот Пруцев, ещё и платно?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нижний Новгород» может купить Пруцева у «Спартака» за 6,5 млн евро и отдать «Локо» в аренду в обмен на вратаря Веселова (Иван Карпов)
Рекомендуем
Главные новости
Ямаль и Порро не тренировались в общей группе Испании из-за дискомфорта. Футболисты будут готовы к финалу ЧМ
Аргентина раздавила Англию. Весь полуфинал – на уникальной 3D-инфографике 😮
ВидеоСпортс"
Месси – лучший футболист на ЧМ по версии The Athletic, Мбаппе – 2-й, Родри – 3-й, Кейн – 4-й, Холанд – 6-й, Дембеле – 10-й
ЦСКА показал домашнюю форму на сезон-2026/27 – она посвящена 10-летию «ВЭБ Арены»
Видео
Энрике уговаривает Данило перейти в «Зенит», чтобы его отпустили в «Ботафого». Луис хочет вернуться в Бразилию («Mash на спорте»)
Гол Павара Аргентине на ЧМ-2018 признан одним из лучших на турнире – помните тот удар?
Тесты и игры
Скалони о 2:1 с Англией: «Аргентина играет лучше всего, когда испытывает трудности. Когда соперник колеблется, мы чувствуем запах крови и атакуем – не сочтите за высокомерие, но мы уникальны»
Месси, Кукурелья, Рабьо, Энцо, Райс, Ойарсабаль – в символической сборной полуфинала ЧМ по версии ГОЛа
EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября 2026 года. Игра будет стоить 80 евро на консолях (Billbil-kun)
Игры
ФИФА не накажет Аргентину за баннер про Мальвинские острова до конца ЧМ (COPE)
Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» объявил о переходе Сааведры из «Сочи» на постоянной основе после аренды. Контракт чилийца – до 2029-го
Пау Торрес: «Не хочу, чтобы «Вильярреал» тратил деньги на мой трансфер. Доработаю два года в «Астон Вилле» и вернусь свободным агентом. Это клуб всей моей жизни»
Сандро Шварц: «Вижу Лунева первым вратарем «Динамо», он сыграет в 1-м туре. Капитанами будут Фомин и Тюкавин»
Товарищеские матчи. «Ахмат» против «Аджмана», махачкалинское «Динамо» обыграло петербуржское
Live
Месси, Энцо и другие игроки Аргентины рассматривали бутылку Пикфорда с подсказками к серии пенальти после матча с Англией
Видео
Павел Каманцев: «Лучшие российские арбитры могут соответствовать уровню ЧМ. Карасев и Левников точно смогли бы»
Тренер ЦСКА Игдисамов: «Нас не беспокоит, что где-то что-то летает и чего-то не хватает. Не обращаем внимания, так как не можем на это повлиять. Есть сложности только с логистикой»
Невилл о вылете Англии с ЧМ: «Я с самого начала считал, что мы не выиграем турнир. Полуфинал – уже невероятное достижение»
Нагучев о назначении на финал ЧМ: «Это всегда мечта. Счастлив, что мы с Геничем получили этот шанс. Нас ждет слишком великий матч»
Аргентина забила 2+ гола в 13 подряд матчах ЧМ. В полуфинале с Англией обновили собственный рекорд