Камавинга круто дебютировал на ЧМ, несмотря на поражение Тунису. У него бешеная статистика в обороне

Эдуардо Камавинга провел впечатляющий дебют на чемпионате мира за Францию , хоть они и проиграли Тунису со счетом 0:1.

У полузащитника «Реала» было трудное начало игры, в первом тайме он был вот так обыгран соперником:

Несмотря на это Камавинга все же показал блестящую игру в защите.

Он был очень активен на протяжении всей игры, выиграв множество борьбы

7 отборов

18 выигранных дуэлей

6 выносов

9 возвратов мяча