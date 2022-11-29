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Камавинга круто дебютировал на ЧМ, несмотря на поражение Тунису. У него бешеная статистика в обороне

Реал Мадрид Реал Мадрид
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Эдуардо Камавинга провел впечатляющий дебют на чемпионате мира за Францию , хоть они и проиграли Тунису со счетом 0:1.

У полузащитника «Реала» было трудное начало игры, в первом тайме он был вот так обыгран соперником: 

Несмотря на это Камавинга все же показал блестящую игру в защите.

Он был очень активен на протяжении всей игры, выиграв множество борьбы

7 отборов

18 выигранных дуэлей

6 выносов

9 возвратов мяча

3 перехвата

Эдуардо получил оценку 8,5 от SofaScore.

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