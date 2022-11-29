Камавинга круто дебютировал на ЧМ, несмотря на поражение Тунису. У него бешеная статистика в обороне
Эдуардо Камавинга провел впечатляющий дебют на чемпионате мира за Францию , хоть они и проиграли Тунису со счетом 0:1.
У полузащитника «Реала» было трудное начало игры, в первом тайме он был вот так обыгран соперником:
Несмотря на это Камавинга все же показал блестящую игру в защите.
Он был очень активен на протяжении всей игры, выиграв множество борьбы
7 отборов
18 выигранных дуэлей
6 выносов
9 возвратов мяча
3 перехвата
Эдуардо получил оценку 8,5 от SofaScore.
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