Календарь играет на руку Анчелотти: «Реал» 50 дней не будет играть на выезде

Матч с «Бетисом» в эту субботу станет последним спокойным для «Мадрида» и остальных команд-участниц европейских турниров: после него календарь будет очень напряженным в связи с приближением Мундиаля.

Календарь сыграет на руку Карло Анчелотти в этом сумасшедшем ритме. В плане переездов команда получит передышку: после матча в Барселоне против «Эспаньола» «сливочные» целых 50 дней проведут без поездок на матчи Ла Лиги – следующий гостевой матч состоится 19 октября против «Эльче».

До этого момента команда Анчелотти сыграет на «Бернабеу» четыре тура: против «Бетиса», «Мальорки», «Осасуны» и «Барселоны», а также в гостях у «Атлетико» и «Хетафе», но все равно не уезжая из Мадрида.

После игры с «Эльче» «сливочные» проведут еще четыре тура в Мадриде (хотя в Лиге Чемпионов нужно будет сыграть с «Лейпцигом» на выезде): на «Бернабеу» пройдут встречи с «Севильей», «Жироной», «Кадисом», а также в гостях у еще одного столичного клуба – «Райо Вальекано». В целом из 11 ближайших матчей Ла Лиги перед Мундиалем путешествовать придется только ради встречи с «Эльче».

Если учитывать Лигу Чемпионов, то «Мадриду» предстоит четыре перемещения: в Глазго, Варшаву, Эльче и Берлин за ближайшие 17 матчей. Таким образом, команду ждут всего 4 поездки за 72 дня: между Глазго и Варшавой у «сливочных» будет 34 дня без выезда из Мадрида.

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