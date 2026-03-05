  • Спортс
  Экс-казначей «Барсы» Оливе о рычагах: «Это было единственным решением. Мы могли попросить у сосьос по 3000 евро, но не хотели этого. Продажи ТВ-прав не хватило, Ла Лига меняла правила»
Экс-казначей «Барсы» Оливе о рычагах: «Это было единственным решением. Мы могли попросить у сосьос по 3000 евро, но не хотели этого. Продажи ТВ-прав не хватило, Ла Лига меняла правила»

Экс-казначей «Барсы» о рычагах: это делалось, чтобы не затрагивать сосьос.

Ферран Оливе, казначей «Барселоны» до отставки экс-главы Жоана Лапорты и член его штаба на президентских выборах, высказался о помощи финансовых рычагов клуба.

– Что означали эти меры с использованием заемных средств?

– Это было единственным решением. У нас был отрицательный чистый капитал в 450 миллионов евро. Было бы легко взять наших 150 000 сосьос и попросить у каждого по 3000 евро. Мы могли бы обеспечить финансирование и заставить их покрывать его в течение десяти лет. Но мы не хотели затрагивать карманы сосьос.

Мы использовали доступные нам рычаги. Мы думали, что продажи телевизионных прав будет достаточно, но в то время у нас были плохие отношения с Ла Лигой, и они постоянно меняли правила игры. Это было не то, что нам нужно, и нам пришлось использовать третий рычаг – сделку с [компанией] Bridgeburg. Мы также попросили сосьос дать разрешение на продажу 49% акций BLM, чего мы никогда не рассматривали, потому что знали, что в будущем будет экспоненциальный рост, – сказал Оливе.

Экс-казначей «Барсы» Оливе о 2-м сроке Лапорты: «Оппозиция говорит о катастрофе, но долг клуба теперь 450 млн евро вместо 650 млн. Мы рефинансировали его и отремонтировали стадион»

Лапорта о рычагах: «Без них «Барса» бы рухнула. В случае с Суперлигой нам пришлось лечь в постель с врагом – из финансовой необходимости»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
надо было не у сосьос просить, а у всех болел в мире. кто скока мог накидали бы спокойно. не понимаю, почему это не реализовали, ведь это легально. хочешь - кидаешь, не хочешь - не донатишь. идеальный выход был
Ответ UnforgivenX2
надо было не у сосьос просить, а у всех болел в мире. кто скока мог накидали бы спокойно. не понимаю, почему это не реализовали, ведь это легально. хочешь - кидаешь, не хочешь - не донатишь. идеальный выход был
Чернухи налили бы им фанаты, потом проблем еще больше было бы
Либо пару крупных донатов пришло и уже бы все говорили что барса сама себе донатит, за махинации потом бы накрыли уже барсу
