Журналист Карреньо о «Реале»: «Раздевалка неуправляема – один тренер не нравится им, потому что слишком давит, другой слишком мягок. Не справились ни Анчелотти, ни Алонсо, ни даже президент»

Журналист Карреньо: раздевалка «Реала» неуправляема.

Журналист Cadena SER Ману Карреньо назвал футболистов «Реала » неуправляемыми.

«Что за задача стоит перед Арбелоа перед пятничным матчем на «Балаидос» – дисквалификации, травмы... И какая атмосфера снова царит в раздевалке! Казалось, что вся проблема была в Хаби Алонсо, но создается впечатление, что эта раздевалка неуправляема. С ней не справлялся Анчелотти , Хаби Алонсо , а теперь и Арбелоа. Я бы сказал, что даже президент [не справляется].

Они неуправляемы. Один [тренер] не нравится им, потому что слишком давит на них, другой – из-за слишком длинных видео, третий – потому что слишком мягкий... А Арбелоа – потому что они считают, что он недостаточно хорош.

Что ж, возможно, не нужно оставлять тренера с неуправляемой раздевалкой, которая переживает не лучшие времена и которая не дарит нам прекрасных футбольных вечеров, особенно болельщикам «Реала», – сказал Карреньо.

Часть игроков «Реала» разочаровалась в Арбелоа за последний месяц (The Athletic)