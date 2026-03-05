  • Спортс
  • Журналист Карреньо о «Реале»: «Раздевалка неуправляема – один тренер не нравится им, потому что слишком давит, другой слишком мягок. Не справились ни Анчелотти, ни Алонсо, ни даже президент»
Журналист Карреньо о «Реале»: «Раздевалка неуправляема – один тренер не нравится им, потому что слишком давит, другой слишком мягок. Не справились ни Анчелотти, ни Алонсо, ни даже президент»

Журналист Карреньо: раздевалка «Реала» неуправляема.

Журналист Cadena SER Ману Карреньо назвал футболистов «Реала» неуправляемыми.

«Что за задача стоит перед Арбелоа перед пятничным матчем на «Балаидос» – дисквалификации, травмы... И какая атмосфера снова царит в раздевалке! Казалось, что вся проблема была в Хаби Алонсо, но создается впечатление, что эта раздевалка неуправляема. С ней не справлялся Анчелотти, Хаби Алонсо, а теперь и Арбелоа. Я бы сказал, что даже президент [не справляется].

Они неуправляемы. Один [тренер] не нравится им, потому что слишком давит на них, другой – из-за слишком длинных видео, третий – потому что слишком мягкий... А Арбелоа – потому что они считают, что он недостаточно хорош.

Что ж, возможно, не нужно оставлять тренера с неуправляемой раздевалкой, которая переживает не лучшие времена и которая не дарит нам прекрасных футбольных вечеров, особенно болельщикам «Реала», – сказал Карреньо.

Часть игроков «Реала» разочаровалась в Арбелоа за последний месяц (The Athletic)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
Знаете это если бы после 3 ЛЧ подряд у Реала в составе остались только Данило, Начо, Васкес, Кико Касилья, Хамес, Ковачич и Мората, и они решили бы будто именно благодаря им Реал взял эти ЛЧ, а потом начали бы качать права сливая Анчелотти и Зидана.

Футболисты Реала должны спуститься с небес и понять, что без Модрича и Крооса они никто в этом спорте. Пусть сами без них победят хоть что-то, только потом они могут считать себя топ звездами.
"Не сравились ни Анчелотти, ни Алонсо, ни даже президент "

В этом случае поможет простой советский...Ташуев
Есть выражение: «не трогай то, что работает - сломаешь». «Реалу» не нужен был Мбаппе, но если так хотелось получить Мбаппе, нужно было избавляться от Винисиуса, чтобы был баланс.
В итоге, Перес собственноручно сломал то, что так долго строил. В принципе, логично, «сам породил, сам и убил».
Перес все сломал,когда уволил Алонсо и дал понять игрокам,что им все позволено
Как Мбаппе пришел, так началось, раздевалка не та, микроклимат, тренеры не те. ПСЖ вон задышал как))
А журналист этот постоянно в раздевалке?
Надо было продлевать Модрича -- спасибо Пересу
Не надо было мариновать Эндрика до ухода в аренду -- спасибо Алонсо

И уже бы как-то бодрее было
С одной стороны, всё нормально, пусть так и продолжают… но с другой стороны, обидно за клуб. Я не болею за них, вроде должен радоваться, но огорчает то, что в команде собраны очень сильные игроки, они должны рвать всех, но из за толпы алчных и зазвездённых придурков, страдает авторитет и имидж клуба. Дошли до того, что весь Сантьяго Бернабеу свистит им даже когда голы забивают. И организатор этого всего Флорентино Перес. Нет старых огненных матчей, где побеждал сильнейший без помощи судьей и пенальти за нырки. Конечно Реалу всегда хватала посторонняя поддержка, но нельзя забыть те великолепные матчи, которые они играли. Когда команда как единный механизм, с полной самоотдачей боролась до финального свистка. Да бога ради, сами лучше знают свои дела…. никому не плохо от их поведения и игры, только им самим… Посмотрим к чему приведёт эта сага….
А на деле нужно всего лишь одного негра продать.
Один тренер не нравится, второй, третий...
Может, в консерватории что-то подправить?
Алонсо неплохо справлялся в начале
но потом худший президент в истории слил испанца ради двух бегунков)
