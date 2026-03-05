Журналист Карреньо о «Реале»: «Раздевалка неуправляема – один тренер не нравится им, потому что слишком давит, другой слишком мягок. Не справились ни Анчелотти, ни Алонсо, ни даже президент»
Журналист Cadena SER Ману Карреньо назвал футболистов «Реала» неуправляемыми.
«Что за задача стоит перед Арбелоа перед пятничным матчем на «Балаидос» – дисквалификации, травмы... И какая атмосфера снова царит в раздевалке! Казалось, что вся проблема была в Хаби Алонсо, но создается впечатление, что эта раздевалка неуправляема. С ней не справлялся Анчелотти, Хаби Алонсо, а теперь и Арбелоа. Я бы сказал, что даже президент [не справляется].
Они неуправляемы. Один [тренер] не нравится им, потому что слишком давит на них, другой – из-за слишком длинных видео, третий – потому что слишком мягкий... А Арбелоа – потому что они считают, что он недостаточно хорош.
Что ж, возможно, не нужно оставлять тренера с неуправляемой раздевалкой, которая переживает не лучшие времена и которая не дарит нам прекрасных футбольных вечеров, особенно болельщикам «Реала», – сказал Карреньо.
Футболисты Реала должны спуститься с небес и понять, что без Модрича и Крооса они никто в этом спорте. Пусть сами без них победят хоть что-то, только потом они могут считать себя топ звездами.
В этом случае поможет простой советский...Ташуев
В итоге, Перес собственноручно сломал то, что так долго строил. В принципе, логично, «сам породил, сам и убил».
Не надо было мариновать Эндрика до ухода в аренду -- спасибо Алонсо
И уже бы как-то бодрее было
Может, в консерватории что-то подправить?
но потом худший президент в истории слил испанца ради двух бегунков)