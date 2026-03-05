«Локомотив» принимает «Ахмат». Красно-зеленые, приходите на домашний матч против грозненцев!
В 20-м туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграет с «Ахматом».
Матч пройдет в понедельник, 9 марта, в 16:30 на стадионе «РЖД Арена».
По итогам 19 туров «Локо» расположился на третьей строчке в турнирной таблице, имея 40 очков в активе. Грозненцы же идут седьмыми, обладая 25-ю очками. Поддержите железнодорожников в игре против «Ахмата»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
