«Локомотив» принимает «Ахмат». Красно-зеленые, приходите на домашний матч против грозненцев!

В 20-м туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграет с «Ахматом».

Матч пройдет в понедельник, 9 марта, в 16:30 на стадионе «РЖД Арена».

По итогам 19 туров «Локо» расположился на третьей строчке в турнирной таблице, имея 40 очков в активе. Грозненцы же идут седьмыми, обладая 25-ю очками. Поддержите железнодорожников в игре против «Ахмата»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .