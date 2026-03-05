  • Спортс
  • Льоренте о завершении карьеры: «Не буду тем, чье тело сдастся – к тому моменту футбол перестанет меня волновать. Экстремальные нагрузки, травмы, давление СМИ – это не про здоровье»
2

Маркос Льоренте: футбол про результаты, а не про здоровье.

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте порассуждал  о рисках для здоровья, связанных с профессиональным футболом.

После ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной» (0:3, первый матч – 4:0) Льоренте, отвечая на вопрос журналиста о предпочтительном сопернике в финале, заявил, что не намерен смотреть игру «Атлетика» против «Реал Сосьедад» (1:0): «Честно говоря, я не знаю, буду ли я смотреть. Она в девять [часов вечера]? Ну, я думаю, я уже почти усну. Я посмотрю на следующий день».

Впоследствии 31-летний футболист ответил в соцсети на вопрос болельщика о завершении карьеры.

«Вы становитесь старше, и я уверен, что не стану одним из тех, чье тело сдастся. К тому времени все, что связано с футболом, перестанет иметь для меня значение.

Футбол не про здоровье, а про результаты, а это не имеет ничего общего со здоровьем. Экстремальные физические нагрузки, перелеты, давление СМИ, постоянные микротравмы, нарушение циркадных ритмов, почти постоянная активация симпатической системы… Не говоря уже о частой необходимости принимать обезболивающие, просто чтобы иметь возможность играть. Это не для увеличения продолжительности жизни, а для побед», – написал Льоренте.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Многие эксперты тут недооценивают нагрузки футболистов. Если вы когда-нибудь хотя бы в любительском футбольном турнире участвовали, то знали бы, что бег по газону в бутсах - в целом не очень естественная работа для организма (особенно для суставов). Не говоря уж о том, что после 30 у многих начинает сокращаться выносливость. Ну и боли в ногах это не шутки, кто травмиоровался, знает.
Но если предложат 20 лямов в СА,то можно до пенсии .Мало кто из футболистов смог отказаться от больших денег в конце карьеры
