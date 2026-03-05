«Краснодар теперь можно прозвать некультурной столицей Юга. Очень некрасивый поступок, неуважение к ЦСКА». Хомуха о разгроме раздевалки «Краснодара» после матча с армейцами

Хомуха о разгроме раздевалки «Краснодаром»: Краснодар – некультурная столица Юга.

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на разгром раздевалки на стадионе армейцев игроками «Краснодара».

В среду «быки» уступили ЦСКА (1:3) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры врач армейцев Эдуард Безуглов выложил видео разгромленной игроками «Краснодара» раздевалки на «ВЭБ Арене ».

«Краснодар » показал неуважение к ЦСКА. Это очень некрасивый поступок. А что будет, если армейцы в ответном матче тоже разнесут новенький стадион в Краснодаре? И кто от этого выиграет?

Футболисты «Краснодара» показали плохой пример. На это же смотрят и молодые игроки. Клуб должен возместить ущерб ЦСКА. Они должны сгладить эту ситуацию, тем более еще кто-то из «Краснодара» сломал дверь.



Краснодар теперь можно прозвать некультурной столицей Юга, конечно. Это некрасиво. Надо разобраться, кто из игроков такое себе позволил. Там же есть и наши русские ребята, и иностранцы.

История противостояний команд длится не первый год, но теперь может накал еще вырасти. Думаю, и действия болельщиков ЦСКА скажутся на ответном матче. Градус будет повышенный», – сказал Хомуха.