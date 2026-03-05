  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар теперь можно прозвать некультурной столицей Юга. Очень некрасивый поступок, неуважение к ЦСКА». Хомуха о разгроме раздевалки «Краснодара» после матча с армейцами
102

«Краснодар теперь можно прозвать некультурной столицей Юга. Очень некрасивый поступок, неуважение к ЦСКА». Хомуха о разгроме раздевалки «Краснодара» после матча с армейцами

Хомуха о разгроме раздевалки «Краснодаром»: Краснодар – некультурная столица Юга.

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на разгром раздевалки на стадионе армейцев игроками «Краснодара».

В среду «быки» уступили ЦСКА (1:3) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры врач армейцев Эдуард Безуглов выложил видео разгромленной игроками «Краснодара» раздевалки на «ВЭБ Арене».

«Краснодар» показал неуважение к ЦСКА. Это очень некрасивый поступок. А что будет, если армейцы в ответном матче тоже разнесут новенький стадион в Краснодаре? И кто от этого выиграет?

Футболисты «Краснодара» показали плохой пример. На это же смотрят и молодые игроки. Клуб должен возместить ущерб ЦСКА. Они должны сгладить эту ситуацию, тем более еще кто-то из «Краснодара» сломал дверь.

Краснодар теперь можно прозвать некультурной столицей Юга, конечно. Это некрасиво. Надо разобраться, кто из игроков такое себе позволил. Там же есть и наши русские ребята, и иностранцы.

История противостояний команд длится не первый год, но теперь может накал еще вырасти. Думаю, и действия болельщиков ЦСКА скажутся на ответном матче. Градус будет повышенный», – сказал Хомуха.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
102 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
«Краснодар», увы, сам себя опускает в моральном плане среди болельщиков.
Ответ vp78ms7jcc
«Краснодар», увы, сам себя опускает в моральном плане среди болельщиков.
Сам болею за ЦСКА, но года 3 назад симпатизировал Краснодару, было интересно, не было (или не помню) такой грубости ни в игре, ни за ее пределами. А что сейчас, смогли переплюнуть все команды и стать самой ненавистной
Ответ kqkly
Сам болею за ЦСКА, но года 3 назад симпатизировал Краснодару, было интересно, не было (или не помню) такой грубости ни в игре, ни за ее пределами. А что сейчас, смогли переплюнуть все команды и стать самой ненавистной
Аналогично, всегда болел за краснодар в их матчах. Но сегодня это какое-то сборище отвратительных людей.
Галицкий запретил семечки у себя лузгать... Про двери ничего не говорил...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Галицкий запретил семечки у себя лузгать... Про двери ничего не говорил...
Да про мусор и дверь в раздевалке ЦСКА- это все заказное. Нужно после каждого матча проводить конкурс "Чистая раздевалка". Тогда, как в зеркале, и увидим культуру. Галицкому уважение!
Столица юга Ростов, а это набор латиносов, которые ведут себя как дикие.
Ответ Joseph William Frazier
Столица юга Ростов, а это набор латиносов, которые ведут себя как дикие.
Столица юга это Одесса. Правда пока временно оккупирована страной 404
Ответ КГБшник
Столица юга это Одесса. Правда пока временно оккупирована страной 404
Ростов - папа
Красноперая столица России. Там через одного хамло сельское, плюс, какие то ряженные в казаков или других индейцев, подходят вопросы дурацкие задают. Село и есть село.
Ответ Anders_b
Красноперая столица России. Там через одного хамло сельское, плюс, какие то ряженные в казаков или других индейцев, подходят вопросы дурацкие задают. Село и есть село.
А тебе откуда знать? Там сейчас через одного приезжие из Москвы и Питера живут и ещё четверть с дальнего Востока. Кр.край за последние годы стал уже не Краснодарским а местом куда едут(или бегут) со всей страны. Недавно губернатор объявил что численность города превысила 2,3 млн. человек и это при том что только в 2018 году он официально стал "миллионником"
Ответ Anders_b
Красноперая столица России. Там через одного хамло сельское, плюс, какие то ряженные в казаков или других индейцев, подходят вопросы дурацкие задают. Село и есть село.
Екатеринодар ?
В первую очередь это неуважение к самим себе, к своему городу, к своему президенту.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В первую очередь это неуважение к самим себе, к своему городу, к своему президенту.
За Президента ответят !
обычные кубаноиды
Что с селюков и негров взять? Что одни, что вторые, дикари.
Отвратительная команда)))очень противная и склочная
Есть такое выражение – nice guys finish last. Была очень симпатичная команда, с приятными легионерами, типа Жоаозиньо, Перейры, Гранквиста и пр., играла в такой "испанский" футбол. Но ничего не выиграли. А теперь игра упростилась, более вертикальная с упором на физику, много грубости. Агрессивные негры, симулирующие латиносы, Черников вообще отмороженный на голову. Но зато появились результаты.
Ответ Vanek1411
Есть такое выражение – nice guys finish last. Была очень симпатичная команда, с приятными легионерами, типа Жоаозиньо, Перейры, Гранквиста и пр., играла в такой "испанский" футбол. Но ничего не выиграли. А теперь игра упростилась, более вертикальная с упором на физику, много грубости. Агрессивные негры, симулирующие латиносы, Черников вообще отмороженный на голову. Но зато появились результаты.
но вас то в итоге они имеют или нет)?
ваше мнение им сугубо перпендикулярно
Да уж, провинциальный менталитет, из грязи - в князи
