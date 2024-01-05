Еще один бразилец в «Зените» – это он дерзко заигрывал под прессингом «Ман Сити»!

Нино уже дебютировал в сборной.

Новый бразильский трансфер «Зенита» – 26-летний центральный защитник Нино Мота из «Флуминенсе». По данным «Чемпионата», переход обойдется в 6 миллионов евро.

Возможно, вы видели главный хит финала клубного ЧМ: пять передач в штрафной (и даже во вратарской!) под давлением «Сити» (всего – 19), симпатичный треугольник с выходом на правую ногу Марсело. Нино – один из главных героев эпизода. Прервал атаку «Манчестера», не паниковал у лицевой, смело и эффективно прорвался через штрафную, отдал несколько аккуратных поперечных передач.

Пора знакомиться.

Нино – капитан лучшей команды Южной Америки и защитник сборной

Нино родился в штате Пернамбуку, в городе Ресифе, прошел через мини-футбол и академии местных «Санта-Круса» и «Спорт Ресифи» (тогда играл в полузащите). Молодого игрока отчислили, да и сам Нино не чувствовал, что в клубах в него верят.

А вот в скромной «Крисиуме» поверили, там-то будущий защитник сборной Бразилии и пробился во взрослый футбол. После двух удачных сезонов в бразильской Серии Б и удачного выступления в чемпионате штата Санта-Катарины юниора позвали во «Флуминенсе».

Брали изначально на вырост, но 22-летний Нино сразу занял место в центре обороны. И поразил всех в клубе не только самоотдачей на тренировках, но и умением общаться. Очень быстро стал одним из лидеров раздевалки и, если верить одноклубникам, мог поддержать разговор на любую тему: от футбола до религии и науки.

Неудивительно, что спустя пару сезонов – в 2021-м – молодой защитник уже получал капитанскую повязку, если не играл опытный нападающий Фред. Это подчеркнуло важную роль Нино в коллективе.

В 2020-м прогрессировавшего защитника «Флуминенсе» вызвали в Олимпийскую сборную Бразилии – команда пошла за золотом Токио. Нино отыграл весь турнир без замен в паре с Диего Карлосом. В том числе и 120 минут финала против Испании, который бразильцы выиграли.

Из основы той команды почти все засветились в Европе – Антони, Клаудиньо, Малком, Ришарлисон, Бруно Гимараэш. Пока не доехали только Нино и 30-летний вратарь Сантос, который сейчас сидит в запасе «Фламенго».

Когда Нино только начинал, «Флуминенсе» барахтался внизу таблицы и боялся вылета, но за этим последовали крепкие пятое и седьмое места. Главные же победы к «Флу» пришли после прихода тренера Фернандо Диниза.

Сначала клуб из Рио в 2022-м занял третье место в чемпионате и вернулся в Копа Либертадорес – южноамериканский аналог Лиги чемпионов. А в 2023-м этот самый Копа Либертадорес выиграл. Нино пропустил за весь турнир только одну игру в группе. А вот финал с «Бокой» был под угрозой: за три недели до решающего матча защитник получил неприятную травму.

«Было трудно, – говорил Нино в интервью ESPN Brasil. – Доктора сказали, что я, скорее всего, пропущу финал. Восстановиться вовремя было тяжело, но за эти три недели мы проделали большую работу. Поначалу я не был уверен, что выдержу 90 минут, но в итоге отыграл 120».

«Флуминенсе» победил «Боку» 2:1 – и именно Нино, а не опытные Фелипе Мело и Марсело, поднял трофей.

После громких побед Нино привлек европейские команды. Шли разговоры о переезде в Англию: главным претендентом называли «Ноттингем Форест», но были и разговоры про «Ливерпуль». Предложения от турецких и мексиканских команд отклонялись и до этого.

Тренер Диниз с лета совмещает работу с «Флуминенсе» и сборной Бразилии. И регулярно вызывает в нее Нино, который дебютировал в ноябре, вышел на второй тайм против Аргентины в отборочном матче к ЧМ. Впрочем, дебют не удался – бразильцы проиграли дома 0:1. Тем не менее, это дает полное право утверждать – «Зенит» подписал игрока сборной Бразилии.

Что еще надо знать о Нино?

🟡 Если верить Transfermarkt, интересы футболиста представляет агентство Elenko Sports Ltda. Среди клиентов много бывших и действующих игроков «Зенита»: Малком, Клаудиньо, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Иван Куарезма.

Еще пара клиентов играли или играют в РПЛ: Мойзес из ЦСКА, Итало из «Урала», принадлежащий «Локомотиву» Педриньо.

🟢 Отец новичка «Зенита» – судья трудового суда региона штата Пернамбуку. Именно благодаря нему Нино не забил на образование и любит читать.

В одном интервью защитник рассказал, что ему очень понравилась биография Гвардиолы. И добавил, что в планах книга про Клоппа – зацепил стиль «Ливерпуля».

🟡 В интервью Trivela Нино заявил, что после завершения карьеры может стать священником. Забавно, что одним из лучших друзей в «Флуминенсе» стал Игор Жулиао – убежденный атеист.

🟢 За карьеру Нино получил четыре красных карточки. В завершившемся сезоне защитника удалили за грубый фол и драку с Габиголом.

В 2021 году Нино в матче против «Сантоса» оскорбил судью – арбитра задели не столько слова, сколько тон, которым их сказали.

Стиль Нино: проходы с мячом, хладнокровие сзади

Нино – правый центральный защитник в четверке. Он привык к дерзкому стилю Диниза: футзальные короткие розыгрыши даже в собственной вратарской, постоянные открывания защитников и опорников под вратаря, регулярная смена позиций. Крайние защитники «Флуминенсе» дополняют середину: часто располагаются в полуфлангах и низко начинают атаки. В итоге выход на чужую половину завязан на коротких комбинациях и маниакальном владении.

Нино не так рискует, как Роберт Ренан (пробрасывал между ног и накручивал финтом Зидана). Новичок «Зенита» рациональнее, хотя стиль Нино все равно дерзкий: оставшись 1-в-1 (даже последним), на силовом рывке улучшает позицию для короткой передачи, один из лидеров Серии А по обводкам среди центральных защитников.

Хотя Нино – не плеймейкер вроде Ренана или Ярослава Ракицкого. Он неплохо забрасывает, качественно переводит на фланги, но стиль Нино – в более простых передачах. Бразилец легко отдает партнерам под давление, потому что мгновенно открывается для создания дополнительного коридора, доверяет вратарю и ищет опорников коротким передачами. Редко катит вразрез, хотя при необходимости исполняет и совсем не боится прессинга.

При обороне Нино похож на Родригао: не такой активный и выбрасывающийся, как Нуралы Алип или Страхиня Эракович, подчищает за партнерами, регулярно читает эпизоды. Визуально не хватает скорости на пространстве, но силен наверху (мощный прыжок + точные сбросы), хладнокровно выдавливает соперников из своей зоны, чтобы партнеры успели вернуться, успешно работает корпусом.

Оборонительные интриги «Зенита»: обойма хрупче, чем кажется, кого и почему выберет Семак

Трансфер Нино интригует. На первый взгляд, у «Зенита» перебор с центральными защитниками: Эракович и Родригао – топы для РПЛ, Алип прогрессирует, Вячеслав Караваев адаптировался к тройке, еще в запасе скучает Дмитрий Чистяков. Но посмотрим на кадровую ситуацию шире:

а) в этом сезоне Сергей Семак не доверяет Чистякову. Дмитрий силен в воздухе, но слаб на мяче и ограничивает «Зенит» во всех видах продвижения. Если Чистяков уйдет зимой, команда останется с тремя профильными ЦЗ (Алип, Эракович, Родригао);

б) осенью одновременно травмировались Караваев и Марио Фернандес, из-за чего справа стартовал Эракович. В этих матчах были доступны Ренан и Чистяков, но Роберт уже в «Интернасьонале», а Дмитрий может уйти из «Зенита» – при таком раскладе запас опустеет.

Следующая загадка – что именно планирует Семак на межсезонье. Переход на 3-5-2 и даже гибридные 4-4-2 были вынужденными: сначала «Зенит» подстраивался под Фернандеса и проблемы сзади, затем адаптировался к лимиту, травмам и отсутствию разнообразных вингеров. Учитывая возможное подписание Артура, тренерский штаб планирует откат к 4-3-3. Нино как раз привык к четверке, но и здесь достаточно интриг:

а) он играет исключительно справа. Ради него Родригао может вытеснить Алипа слева – именно бразилец играл там при Деяне Ловрене и Чистякове;

б) требуется ли Семаку защитник, похожий на Ракицкого и Ренана в продвижении? Нино спокоен на мяче и при рывках, но за продвижение в «Флуминенсе» отвечали другие. Напоминает Родригао: он тоже аккуратен с мячом;

в) кто фаворит за место в двойке? Кажется, что Родригао безальтернативен, Эракович – ценный актив, Алип мощно спрогрессировал осенью, а Нино тоже с претензиями на старт;

г) не возникнет ли дисбаланс в тройке? Обычно Родригао – страхующий, а Алип и Эракович выбрасываются за соперниками и подключаются вперед, тогда как Нино не адаптирован к тройке и привык к подстраховке, а не агрессии (тоже ближе Родригао).

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Нино – качественный центральный защитник, который усилит «Зенит». Он хладнокровен сзади, хорошо работает с мячом. Возможные минусы: сомнительное усиление для 3-5-2, недостаток скорости в контратаках, отсутствие опыта слева (придется двигать Родригао).

Фото: Gettyimages/Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images, Quality Sport Images / Kontributor, Caique Coufal/Eurasia Sport Images; Alexandre Neto/Keystone Press Agency /Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»