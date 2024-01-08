10 российских игроков, которые готовы к топ-лигам

Версия Ильи Васильева.

Пропасть между РПЛ и сильными лигами все шире, простор для развития талантов у нас все уже. Актуальный вопрос после летнего отъезда Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад»: кто следующий? Мы составили список потенциальных кандидатов на топ-5, учитывая несколько критериев: российское спортивное гражданство (из-за этого – без Эдуарда Сперцяна, Наира Тикнизяна, Эдуарда Севикяна), регулярная игра в основе, важность для команды и универсальность.

Естественно, мы не агитируем за отъезд в первый попавшийся клуб, а лишь отмечаем перспективы. Для подбора команды необходим вдумчивый подход (как у Далера Кузяева).

Александр Черников, «Краснодар», 23 года, опорный полузащитник

Вероятность отъезда в Европу в ближайшие два года: 40%

Один из любимых игроков Сергея Галицкого, среди лучших опорников лиги. Продажа за небольшую цену ослабит «Краснодар», ведь найти равноценную замену сложно.

Одна из главных звезд «Краснодара»: воспитанник, ключевой опорник, ментальный лидер. Да, осенью Черникова критиковали за слабую подстраховку флангов, но даже с учетом этого он один из немногих полузащитников РПЛ, способных играть единственного опорника: покрывает большие расстояния, много борется и все лучше контролирует мяч.

Владимир Ивич отметил, что Черников прокачивает отборы: «Он любит играть агрессивно. Но я всегда говорю ему, что подкат – последнее решение проблемы. За последний год мы улучшили этот аспект, он стал сильнее, стал реже грубить. Хорошим игрокам на его позиции нужно сделать все, чтобы не идти в подкат, нужно забрать мяч другими способами. Мы много говорим, показываем ему нарезки с эпизодами, где он был хорош, где он отобрал мяч без подката. Это постоянная работа».

Восстановление Черникова – один из главных факторов борьбы «Краснодара» за чемпионство. Он органично адаптировался к треугольнику с Эдуардом Сперцяном и Никитой Кривцовым. Сейчас Черников незаменим.

Данил Глебов, «Ростов», 24 года, опорный полузащитник

Вероятность отъезда в Европу в ближайшие два года: 60%

Его позиция укомплектована в топ-клубах, у «Ростова» слабое финансирование, клуб ни на что не претендует, а сам Глебов не против Европы.

«Карпин говорил, что еще в 2019-м я не знал, как обрабатывать мяч. Не могу сказать, что все было настолько печально, но все-таки брака при передачах было слишком много. Когда меня поставили опорником на место Норманна осенью 2020-го, стал отрабатывать длинные пасы», – рассказывал Глебов о своей эволюции.

В 2023-м он один из главных универсалов лиги. Тактический диапазон Данила очень широк (по меркам РПЛ):

1. Под прессингом ориентируется в разных структурах: разыгрывал на одной линии вместе с Сергеем Песьяковым, создавал тройку с центральными защитниками, теперь принимает мяч в середине под давлением.

2. Качественно врывается в чужую треть: протаскивает мяч на рывках или подключается вторым темпом.

3. Хорош в разных прессинг-ролях: вгрызается в соперников на чужой трети или страхует центральных защитников на своей половине.

4. При долгой позиционной обороне спускается к центральным защитникам – так «Ростов» переходит с 4-3-3 на 5-4-1, а Виктор Мелехин и Максим Осипенко играют шире и страхуют крайних защитников.

Артем Карпукас, «Локомотив», 21 год, опорный полузащитник

Вероятность отъезда в Европу в ближайшие два года: 30%

Важный полузащитник родной команды, попал в золотую клетку, ограждающую его от Европы.

Самый стабильный опорник «Локомотива» за полтора года. Карпукас ориентируется на Серхио Бускетса: «Думаю, что по манере игры мы чуть-чуть похожи. Мне нравится, как он видит поле, куда смотрит, куда отдает передачи».

Впечатляет, как Карпукас после отборов мгновенно находит партнеров впереди. Он удерживает мяч корпусом, легко комбинирует и просчитывает игру на несколько шагов вперед.

В обороне – тоже порядок. Карпукас уже полтора года тушит пожары «Локомотива»: успешен в борьбе и грамотно отбирает мяч. Так он склеивает «Локо» на двух половинах.

Данил Пруцев, «Спартак», 23 года, центральный полузащитник

Вероятность отъезда в Европу в ближайшие два года: 60%

Один из самых талантливых полузащитников поколения, младший брат Егор принадлежит «Црвене Звезде», сейчас арендован «Целе». Не все тренеры «Спартака» ему доверяют (мечется даже Гильермо Абаскаль, хотя Пруцев очень полезен), а повышение в России практически невозможно – почему бы не рискнуть в Европе?

Невоспетый герой, который постепенно получает внимание. Пруцев вторую осень подряд спасает Гильермо Абаскаля: в прошлом сезоне успокоил команду после устаревшего ромба, в этом – закрыл эксперимент с восьмеркой Мозесом.

Пруцев крайне работоспособен, пример – голы «Пари НН» (2:0) и «Локомотиву» (1:1). Он покрывает огромное расстояние в прессинге, страхует фланги на своей половине, цепок в борьбе.

А еще Пруцев хорош в управлении: диктует темп короткими передачами и открываниями на своей половине, оперативно решает в контратаках, разыгрывает комбинации около штрафной, искусен между линиями и во время рывков на чужой трети.

Никита Кривцов, «Краснодар», 21 год, центральный полузащитник

Вероятность отъезда в Европу в ближайшие два года: 30%

Как и Александра Черникова, его тяжело заменить. Другой минус – физика, которую необходимо прокачать.

И тут отмечаем универсальность: весной активно вбегал в штрафную вторым темпом и много забивал, теперь подыгрывает Джону Кордобе и находит пространство между линиями. В первой части РПЛ Никита забил всего один гол, зато какой: хитрый угловой Сперцяна-Кривцова сделал «Краснодар» зимним чемпионом.

Возможно, Кривцову удобнее играть вторым темпом в роли раумдойтера, но на одной линии с Кордобой он тоже полезен. Стягивает центральных защитников и много работает спиной к воротам – благодаря этому вингеры и Сергей Волков раздергивают защитников. Еще Кривцов полезен в построении атак: хорош на пространстве и классно открывается между линиями

Сергей Пиняев, «Локомотив», 19 лет, левый вингер

Вероятность отъезда в Европу в ближайшие два года: 70%

Для прогресса необходимо перейти в топ-лигу. Качества – есть, главное – без травм.

Потенциально – главная звезда российского футбола. Проводит не лучший сезон из-за постоянной смены флангов и атакующей нестабильности «Локомотива», но это никак не перечеркивает перспективы.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин восхищался интеллектом Пиняева: «Он акселерат из-за своего подхода к футболу. Он быстро понимает игру, что нужно сделать, чтобы переиграть на фланге. Раз-два скажешь, а он уже партнеру старше на семь лет подсказывает – он умный парень».

Пиняев – великолепный дриблер, чьи движения очень сложно прочитать. Взрывной, устойчив благодаря низкому центру тяжести, отличный удар.

«На дриблинге, когда должен быть поглощен соперником, видит ворота или партнера. Никогда не было проблемой отдать пас. Это не такой чистый дриблер, когда есть соперник и мяч, а больше ничего не волнует. Он разнообразный футболист», – восхищался Осинькин.

Возможный минус – фланговая специфичность Пиняева. Зачастую ширину отдают крайним защитникам, а вингеры располагаются уже. Он предпочитает наоборот: атакует по самому краю, освобождая полуфланги для крайних защитников.

Максим Глушенков, «Локомотив», 24 года, второй нападающий/десятка

Вероятность отъезда в Европу в ближайшие два года: 50%

Готов к сильному чемпионату, но старше Пиняева и никогда не считался таким же перспективным. С другой стороны – именно он сейчас главная звезда «Локо».

Суперклей атаки «Локомотива».

Весной Михаил Галактионов создал комфортные условия для Пиняева и Дзюбы, а позиции Глушенкова переключал. Но Максим все равно эффективно выходил и справа, и в центре. Ключевые качества: связывает партнеров игрой между линиями, подыгрывает, даже спускается в глубину, в порядке на стандартах и пользуется пространством над штрафной для ударов и кроссов.

Осенью «Локо» не так ярок в атаке, но без Глушенкова совсем бы рассыпался (4+5, по ассистам уступает только Квинси Промесу). Глушенкову – 24. И он уже точно звезда РПЛ: 21+15 за три сезона, важный универсал в «Крыльях» и «Локо», мастер стандартов.

Руслан Литвинов, «Спартак», 22 года, опорный полузащитник

Вероятность отъезда в Европу в ближайшие два года: 40%

Вероятно, станет главным воспитанником «Спартака» за 10-15 лет и получит капитанскую повязку. В топ-статусе тяжело переходить в европейский середняк.

Один из лидеров «Спартака» Гильермо Абаскаля:

1. Летом 2022-го стал лучшим центральным защитником команды. До восьмого тура у «Спартака» была вторая оборона РПЛ, а Литвинов мастерски выдерживал высокую линию и выбрасывался за соперниками.

2. Руслан без потери качества переходит в опорную зону, где берет универсальностью: готов играть коротко, силен в длинных передачах, вбегает вторым темпом, чистит за восьмерками и страхует центральных защитников.

3. Летом неожиданно присел на лавку, а осенью вместе с Пруцевым спас «Спартак».

Литвинов готов к Европе: не теряется под давлением и вдумчив на каждой позиции. Редкий для России диапазон.

Федор Чалов, ЦСКА, 25 лет, центральный нападающий

Вероятность отъезда в Европу в ближайшие два года: 70%

В декабре 2023-го признался, что хочет вернуться в Европу. По словам Александра Головина, Чалов рассказывал, что даже в Швейцарии интенсивность была выше, чем в РПЛ.

Один из сильнейших нападающих РПЛ: 73 гола с сезона-2016/17, уникальный подыгрыш по меркам РПЛ, высокий игровой интеллект.

В 2023-м Чалов освоил позицию инсайда. Адаптировался к черновой работе – ведь Владимир Федотов требует от атакующих игроков отдачи даже на своей трети. Еще один плюс: Чалов здорово обостряет. В начале сезона вся атака держалась на его импровизации, затем Федор легко сыгрался с Аббосбеком Файзуллаевым.

Чалову – 25. Он стабильно находит моменты, максимально вовлечен в созидание, обладает еврокубковым опытом и уже пробовал себя в «Базеле». Он точно готов к отъезду. И явно хочет этого.

Константин Тюкавин, «Динамо», 21 год, центральный нападающий

Вероятность отъезда в Европу в ближайшие два года: 70%

Европейские клубы уже интересовались Тюкавиным, а «Динамо» в изоляции продает игроков за границу (Себастьян Шиманьски, Арсен Захарян, Саба Сазонов).

Проводит самый результативный сезон в карьере: выбил 8+5 (за 18 туров повторил личный рекорд по голам + обновил ассистентский), больше вовлечен в голы только Матео Кассьерра (14+1).

Тюкавин – лучший в РПЛ по поиску моментов за спинами защитников. Он в постоянном движении, открывается в разные коридоры, вклинивается в линию обороны. Константина тяжело прочитать: прокачал игру в глубине, полезен в позиционных атаках спиной к воротам и хорош при прострелах,владеет дриблингом и разрывает на пространстве.

С момента дебюта Тюкавина в РПЛ без учета пенальти больше забили только суперзвезды: Квинси Промес, Артем Дзюба, Малком и Джон Кордоба. На дистанции он гарантирует результативность и будет прогрессировать дальше.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Александр Вильф, Алексей Даничев, Артур Лебедев, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Павел Бедняков