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Какими будут «Рубин» и «Балтика» в РПЛ? К кому там присмотреться?

Балтика Балтика
Джоэл Фамейе Джоэл Фамейе
Дмитрий Кабутов Дмитрий Кабутов
Юрий Дюпин Юрий Дюпин
Рубин Рубин
Рашид Рахимов Рашид Рахимов
Солтмурад Бакаев Солтмурад Бакаев
Тамерлан Мусаев
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Александр Зотов Александр Зотов
Егор Тесленко
Евгений Латышонок
Владислав Лазарев 2001
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич
Виталий Лисакович Виталий Лисакович
Гедеон Гузина
Футбол Футбол

Илья Васильев оценивает.

Перед стартом нового сезона РПЛ (и фэнтези-турнира в том числе) разбираемся, чего ждать от новичков лиги.

Кто там лидеры, в каком стиле играют команды и кого брать, если вам нужны игроки как менеджеру в Fantasy – на хороших пиках из команд-дебютантов можно неплохо подняться.

Черты «Балтики»: 5-3-2 Игнашевича, вопросы по обороне, Лазарев и Мусаев – яркая молодежь

«Балтика» сыграла несколько контрольных матчей: проиграла «Шиннику» (0:1), неожиданно победила «Локомотив» (1:0), вынесла свой фарм «Балтику-БФУ» (8:2) и разгромила «Ислочь» (5:0). Главный тренер Сергей Игнашевич использовал 5-3-2 с фланговым прессингом и готовностью полузащитников высоко подниматься.

Его «Балтике» комфортно, когда соперники при розыгрышах от своих ворот начинают с забросов, а вот при длительном владении другой команды возникают проблемы: полузащитники часто теряют игроков за спинами, а оборона не всегда компенсирует разрывы между линиями.

Скорее всего, основным вратарем станет 25-летний Евгений Латышонок: он играл на сборах плюс провел 20 матчей в прошлом сезоне Первой лиги. За два года в ФНЛ кипер отразил три пенальти из семи (еще один – промах Олега Иванова за «Рубин»), а этой весной предотвратил 2,1 ожидаемых гола (девять пропущенных при 11,1 xG ударов соперника, данные – DataHub).

На сборах Игнашевич наигрывал Николу Радмановача, Александра Пуцко и вернувшегося в Россию Александра Жирова в обороне. Они выходили тройкой против «Шинника», «Локо» и «Ислочи» (с «Балтикой-БФУ» стартовали резервисты). Но качество обороны на сборах было сомнительным.

Возможный теневой герой – 21-летний правый латераль Владислав Лазарев. В прошлом сезоне он забил семь мячей, сделал четыре ассиста и заработал один пенальти. Лазарев выходил в центре полузащиты и латералем (на сборах его тоже пробовали на правом фланге): забивал со штрафного, положил два гола в касание с лета (и левой, и правой), наказывал обводящими ударами из-за штрафной и неплохо в нее вбегал. К тому же Владислав был одним из двух пенальтистов «Балтики», но реализовал один из двух.

На сборах тройка полузащитников тоже стабильна: Ян Казаев – опорник с мощным объемом отборов в ФНЛ, Артур Галоян и Сергей Пряхин – чуть выше.

Главные козыри впереди: Гедеон Гузина, лучший бомбардир Первой лиги с 14 голами и Тамерлан Мусаев (9+8). Тамерлану тоже 21, он уж наверняка сверкнет в РПЛ: атлетичен, с мощным объемом на чужой половине, бьет из разных ситуаций с двух ног, подыгрывает спиной к воротам, обыгрывает и исполняет штрафные (к тому же стоит в фэнтези недорого для форварда – 6,5).

СОСТАВ

Среди возможных пенальтистов как раз Гузина (забил два при четырех попытках) и Лазарев, они били в прошлом сезоне. Другие кандидаты с опытом: новичок Анхело Энрикес (восемь из 11 за карьеру, три из четырех в прошлом сезоне), Тамерлан Мусаев (забивал два из двух еще в молодежной лиге, вдруг доверят как одному из лучших бомбардиров), Артур Галоян (четыре из четырех за последние три сезона) и Тигран Аванесян (семь из восьми в МФЛ).

Что происходит с «Рубином»: закрытые сборы, три ЦЗ, Лисакович и Фамейе – пенальтисты

Рашид Рахимов готовил «Рубин» в закрытом режиме: разгромил «КАМАЗ» (5:1), сыграл вничью с «Торпедо» (1:1), уступил «Крыльям» (0:1, единственный матч с трансляцией), а через два часа взял реванш другим составом (2:1).

Летом команду покинули девять человек: среди них Илья Самошников, Алан Дзагоев и Александр Беленов. «Рубин» подписал четверых: защитников Игора Вуячича и Мачея Рыбуса (поляк пока с повреждением), полузащитника Угучукву Иву и нападающего Мирлинда Даку. Исходим из интервью, матча с «Крыльями» и тактики прошлого сезона, делаем вывод: Рахимов оставит тройку центральных защитников.

Юрий Дюпин – основной кандидат в ворота. Он провел 15 сухих матчей из 29 в ФНЛ (всегда может добрать очки сэйвами), хотя в РПЛ пропускать «Рубин» будет наверняка намного больше.

Александр Мартынович, Алексей Грицаенко и Егор Тесленко были основной тройкой ЦЗ при Рахимове в Первой лиге, хотя на сборах тренер разбавлял сочетание для просмотра новых вариантов. Фокус – на Тесленко. В прошлом сезоне Егор забил три мяча после стандартов (Грицаенко – один), но результативность ушла как раз после назначения Рахимова.

Возможные теневые герои: Дмитрий Кабутов (6+8 в Первой лиге, один из лидеров весны по передачам в штрафную, Александр Зотов (четыре ассиста весной – лучший в команде) и Солтмурад Бакаев, впечатлил прекрасными рывками за спину в товарняке с «Крыльями».

СОСТАВ

С пенальтистами все просто: в Первой лиге исполняли Виталий Лисакович (два из двух), Джоэл Фамейе (один из двух) и Олег Иванов (забил единственный). Лисакович и Фамейе самодостаточны впереди: Виталий оживил «Рубин» Леонида Слуцкого еще в РПЛ-2021/22 (три гола весной без учета пенальти, у остальных – шесть суммарно) и второй бомбардир команды в Первой лиге (10), хотя он стал реже играть при Рахимове. А Джоэл зажигал в ФНЛ еще с «Оренбургом» (15 голов в сезоне-2021/22) и подтвердил уровень в Казани (11).

Фото: VK/fcbaltikarubin-kazan.ru

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