Илья Васильев оценивает.

Перед стартом нового сезона РПЛ (и фэнтези-турнира в том числе) разбираемся, чего ждать от новичков лиги.

Кто там лидеры, в каком стиле играют команды и кого брать, если вам нужны игроки как менеджеру в Fantasy – на хороших пиках из команд-дебютантов можно неплохо подняться.

Черты «Балтики»: 5-3-2 Игнашевича, вопросы по обороне, Лазарев и Мусаев – яркая молодежь

«Балтика» сыграла несколько контрольных матчей: проиграла «Шиннику» (0:1), неожиданно победила «Локомотив» (1:0), вынесла свой фарм «Балтику-БФУ» (8:2) и разгромила «Ислочь» (5:0). Главный тренер Сергей Игнашевич использовал 5-3-2 с фланговым прессингом и готовностью полузащитников высоко подниматься .

Его «Балтике» комфортно, когда соперники при розыгрышах от своих ворот начинают с забросов, а вот при длительном владении другой команды возникают проблемы: полузащитники часто теряют игроков за спинами, а оборона не всегда компенсирует разрывы между линиями.

Скорее всего, основным вратарем станет 25-летний Евгений Латышонок: он играл на сборах плюс провел 20 матчей в прошлом сезоне Первой лиги. За два года в ФНЛ кипер отразил три пенальти из семи (еще один – промах Олега Иванова за «Рубин»), а этой весной предотвратил 2,1 ожидаемых гола (девять пропущенных при 11,1 xG ударов соперника, данные – DataHub).

На сборах Игнашевич наигрывал Николу Радмановача, Александра Пуцко и вернувшегося в Россию Александра Жирова в обороне. Они выходили тройкой против «Шинника», «Локо» и «Ислочи» (с «Балтикой-БФУ» стартовали резервисты). Но качество обороны на сборах было сомнительным.

Возможный теневой герой – 21-летний правый латераль Владислав Лазарев. В прошлом сезоне он забил семь мячей, сделал четыре ассиста и заработал один пенальти . Лазарев выходил в центре полузащиты и латералем (на сборах его тоже пробовали на правом фланге): забивал со штрафного, положил два гола в касание с лета (и левой, и правой), наказывал обводящими ударами из-за штрафной и неплохо в нее вбегал. К тому же Владислав был одним из двух пенальтистов «Балтики», но реализовал один из двух.

На сборах тройка полузащитников тоже стабильна: Ян Казаев – опорник с мощным объемом отборов в ФНЛ, Артур Галоян и Сергей Пряхин – чуть выше.

Главные козыри впереди: Гедеон Гузина, лучший бомбардир Первой лиги с 14 голами и Тамерлан Мусаев (9+8). Тамерлану тоже 21, он уж наверняка сверкнет в РПЛ: атлетичен, с мощным объемом на чужой половине, бьет из разных ситуаций с двух ног, подыгрывает спиной к воротам, обыгрывает и исполняет штрафные (к тому же стоит в фэнтези недорого для форварда – 6,5).

СОСТАВ

Среди возможных пенальтистов как раз Гузина (забил два при четырех попытках) и Лазарев, они били в прошлом сезоне. Другие кандидаты с опытом: новичок Анхело Энрикес (восемь из 11 за карьеру, три из четырех в прошлом сезоне), Тамерлан Мусаев (забивал два из двух еще в молодежной лиге, вдруг доверят как одному из лучших бомбардиров), Артур Галоян (четыре из четырех за последние три сезона) и Тигран Аванесян (семь из восьми в МФЛ).

Что происходит с «Рубином»: закрытые сборы, три ЦЗ, Лисакович и Фамейе – пенальтисты

Рашид Рахимов готовил «Рубин» в закрытом режиме: разгромил «КАМАЗ» (5:1), сыграл вничью с «Торпедо» (1:1), уступил «Крыльям» (0:1, единственный матч с трансляцией), а через два часа взял реванш другим составом (2:1).

Летом команду покинули девять человек: среди них Илья Самошников, Алан Дзагоев и Александр Беленов. «Рубин» подписал четверых: защитников Игора Вуячича и Мачея Рыбуса (поляк пока с повреждением), полузащитника Угучукву Иву и нападающего Мирлинда Даку. Исходим из интервью, матча с «Крыльями» и тактики прошлого сезона, делаем вывод: Рахимов оставит тройку центральных защитников .

Юрий Дюпин – основной кандидат в ворота. Он провел 15 сухих матчей из 29 в ФНЛ (всегда может добрать очки сэйвами), хотя в РПЛ пропускать «Рубин» будет наверняка намного больше.

Александр Мартынович, Алексей Грицаенко и Егор Тесленко были основной тройкой ЦЗ при Рахимове в Первой лиге, хотя на сборах тренер разбавлял сочетание для просмотра новых вариантов. Фокус – на Тесленко. В прошлом сезоне Егор забил три мяча после стандартов (Грицаенко – один), но результативность ушла как раз после назначения Рахимова.

Возможные теневые герои: Дмитрий Кабутов (6+8 в Первой лиге, один из лидеров весны по передачам в штрафную, Александр Зотов (четыре ассиста весной – лучший в команде) и Солтмурад Бакаев, впечатлил прекрасными рывками за спину в товарняке с «Крыльями».

СОСТАВ

С пенальтистами все просто: в Первой лиге исполняли Виталий Лисакович (два из двух), Джоэл Фамейе (один из двух) и Олег Иванов (забил единственный). Лисакович и Фамейе самодостаточны впереди: Виталий оживил «Рубин» Леонида Слуцкого еще в РПЛ-2021/22 (три гола весной без учета пенальти, у остальных – шесть суммарно) и второй бомбардир команды в Первой лиге (10), хотя он стал реже играть при Рахимове. А Джоэл зажигал в ФНЛ еще с «Оренбургом» (15 голов в сезоне-2021/22) и подтвердил уровень в Казани (11).

Фото: VK/fcbaltika; rubin-kazan.ru