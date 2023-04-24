42 комментария

Дело не только в деньгах и игроках-звездах.

«Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл пятое чемпионство подряд. Так эпохально доминировал только Олег Романцев во второй заход в «Спартак».

Но последние титулы «Зенита» в массовом сознании болельщиков воспринимаются тяжело. Список претензий всегда плюс-минус такой: самый богатый клуб, самый звездный состав, слишком большие возможности на фоне ослабевающей лиги.

Эта аргументация в интернет-спорах зачастую обесценивает и тренерские способности Семака. Его победы воспринимаются как должное: «Да кто бы угодно с таким составом побеждал бы» и так далее.

Бюджетный аргумент разбивается очень легко. После трансферов Халка и Акселя Витцеля, которые должны были разорвать чемпионат России в клочья, «Зенит» выиграл всего один титул: Лучано Спаллетти не справился с бунтом россиян в раздевалке, Андре Виллаш-Боаш в последнем сезоне утомил всех войной с Виталием Мутко и судьями, Мирча Луческу открыто критиковал игроков, а аргентинский десант за 71,5 миллиона евро (данные – Transfermarkt) разбился о мечту Роберто Манчини работать в сборной Италии. Если бы гигантский бюджет и звезды обеспечивали победы, у «Зенита» не было бы таких проблем до прихода Семака.

Конечно, пять лет Семака не были абсолютно бесконфликтными.

Да, мелькали явные проблемы с Артемом Дзюбой, но разговорился звездный форвард только через полгода после ухода.

Да, Себа Дриусси неожиданно разговорился на стриме и назвал позицию вингера «дерьмовой», но не получил публичной критики, а спустя полгода в начале чемпионской игры с «Локо» (6:1) заменил Вендела слева, прессинговал, отрабатывал до штрафной и ассистировал Сердару Азмуну на золотой гол.

Да, гендиректор Александр Медведев и комментатор Геннадий Орлов устроили атаку на Дмитрия Чистякова из-за поражения от «Ахмата» (1:2), но Семак был максимально корректен в критике (признал ошибку, но не снял вину с остальных), команда публично поддержала партнера, а сейчас он успешно заменяет Родригао.

На этом – все. Даже карнавальные бразильцы пашут, игроки принимают все тактические идеи (например, приходилось убеждать команду в переходе на 3-4-3 перед «Челси»).

Так какой Семак тренер?

Семак использует тип управления Зинедина Зидана. Сразу оговорюсь: я не сравниваю величие Зизу и достижения «Реала» с уровнем РПЛ. Но давайте присмотримся. Семак и Зидан идеально чувствуют состояние игроков и раскрывают сильные стороны своих команд. Зизу пережил в Мадриде несколько тактических эпох, и многие далеко не всегда понимали, насколько огромную работу он проделывал ради комфорта звезд.

Семак тоже опирается на команду, вот его слова: «Стиль «Зенита» – использование лучших качеств игроков, объединенных общей идеей». Команда Семака провела несколько разных отрезков:

• 4-4-2 с большим акцентом на фланговые навесы для Артема Дзюбы (в первые полгода сезона-2018/19);

• 4-4-2 с Ярославом Ракицким в роли разыгрывающего и Дзюбой-плеймейкером на чужой половине. Затем «Зенит» эволюционировал благодаря трансферам: левый фланг стал более комбинационным с приходом Дугласа Сантоса и Вендела, а правый – зоной изоляций для Малкома и забеганий Вячеслава Караваева;

• 4-4-2 были очень разными: «Зенит» сочетал ромб, линию, упрощал игру из-за ковида и травм;

• 3-4-3 осенью 2021-го: починили оборону, достойно выступили в Лиге чемпионов и разгромили «Спартак» (7:1);

• ротация 3-4-3 и 4-4-2 после отъезда Ракицкого: Сантос стал центральным защитником, Данил Круговой разрывал левый фланг, а Клаудиньо пахал в опорной зоне, так как Вильмар Барриос откатился в тройку центральных;

• полноценный переход на 4-3-3, где свобода Малкома компенсирует плохую реализацию нападающих, а ротация восьмерок и вингеров взламывает насыщенную оборону.

У Семака нет тактических догм – в течение пяти лет он подстраивается под сильные качества игроков.

Можно рассмотреть идею на примере ролей вингеров: Клаудиньо и Малком – фланговые плеймейкеры, Андрей Мостовой часто поддерживал ширину и бежал за спину, Александр Ерохин врывался в штрафную, Далер Кузяев смещался в середину для подыгрыша, а Вендел уходил в центр ради контроля мяча.

Сантос часто поддерживал атаки из глубины, а Данил Круговой забегал по флангу и смещался на дриблинге в середину.

Оздоев играл чуть проще и занимался оборонительной работой, а Вендел – ключевой игрок в продвижении. Клаудиньо в середине много разыгрывал и часто уходил на фланг, тогда как Кузяев постоянно вбегал в штрафную и создавал пространство партнерам.

Часто поиск оптимальных условий был ответом на кризисы, но игроки прогрессировали и выдавали мощные отрезки: Ерохин замаскировал сразу два кризиса, Дуглас Сантос поиграл везде, а Юрия Жиркова реанимировали на весну-2019 и осень-2020.

При Семаке «Зенит» доминирует в топ-матчах: значимый перевес по голам (+84, при том что у всех остальных топов минусовая разница; «Сочи» в плюсе только благодаря великой победе 10:1 над школьниками «Ростова»), почти не проигрывает и в среднем забивает более двух мячей за игру.

Как правило, класс лидеров позволял «Зениту» не придумывать ничего особенного под большинство игр. Семак редко меняет схему под соперников (обычно лишь корректирует задачи некоторых футболистов), но несколько раз удивил: придумал ромб под ЦСКА летом 2020-го (4:0), чередовал ромб в прессинге и линейные 4-4-2 на своей половине против Марко Николича (6:1, даже заставил обороняться Дзюбу и Азмуна), уничтожил «Спартак» по методичкам «Лестера» (7:1), в этом сезоне целенаправленно давил на слабые фланги ромба Гильермо Абаскаля (2:1) и в перерыве перешел на 4-2-3-1 под «Локо» Михаила Галактионова (2:1).

Конечно, пять лет Семака не безоблачно-идеальны, было и крупное разочарование – еврокубки. В дебютной для Семака Лиге Европы «Зенит» играл серо, в Лиге чемпионов-2019/20 рассыпался против «Бенфики» в решающем матче (0:3), беспомощно смотрелся осенью 2020-го на фоне травм и ковида. Достойное выступление всего одно – в прошлом сезоне, «Зенит» смело сыграл против «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы (2:3, 0:0).

Но на уровне и дистанции РПЛ Семак идеально управляет командой в разных условиях: выиграл титул с несочетаемым наследием Мирчи Луческу и Роберто Манчини, выжал максимум из пары Азмун-Дзюба, комбинационно эволюционировал в прошлом сезоне, а сейчас подстроился под лучшие качества Малкома и классно подготовил тройку полузащитников.

Семак – упрощенная копия Зинедина Зидана. Обоих часто критиковали за скучный футбол, отсутствие стиля и ставку на звезд. В России часто игнорируют, какую именно работу проделывал Семак, чтобы лидерам было комфортно – такое случалось и с Зиданом. Он преодолел большинство кризисов, сохранил атмосферу в команде, «Зенит» становится разнообразнее, поэтому сведение дискуссии к админресурсу и богатству «Газпрома» – тотальное упрощение работы конкретно Семака.

Да, он не самый гениальный тренер, не задает европейские тренды и пока ничего не добился в Лиге чемпионов (и неизвестно, будет ли новый шанс).

Но именно Семак – главная суперзвезда сегодняшнего «Зенита».

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов