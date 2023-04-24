42 комментария

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Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка

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Дело не только в деньгах и игроках-звездах.

«Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл пятое чемпионство подряд. Так эпохально доминировал только Олег Романцев во второй заход в «Спартак». 

Но последние титулы «Зенита» в массовом сознании болельщиков воспринимаются тяжело. Список претензий всегда плюс-минус такой: самый богатый клуб, самый звездный состав, слишком большие возможности на фоне ослабевающей лиги. 

Эта аргументация в интернет-спорах зачастую обесценивает и тренерские способности Семака. Его победы воспринимаются как должное: «Да кто бы угодно с таким составом побеждал бы» и так далее.

Бюджетный аргумент разбивается очень легко. После трансферов Халка и Акселя Витцеля, которые должны были разорвать чемпионат России в клочья, «Зенит» выиграл всего один титул: Лучано Спаллетти не справился с бунтом россиян в раздевалке, Андре Виллаш-Боаш в последнем сезоне утомил всех войной с Виталием Мутко и судьями, Мирча Луческу открыто критиковал игроков, а аргентинский десант за 71,5 миллиона евро (данные – Transfermarkt) разбился о мечту Роберто Манчини работать в сборной Италии. Если бы гигантский бюджет и звезды обеспечивали победы, у «Зенита» не было бы таких проблем до прихода Семака. 

Конечно, пять лет Семака не были абсолютно бесконфликтными. 

Да, мелькали явные проблемы с Артемом Дзюбой, но разговорился звездный форвард только через полгода после ухода.

Да, Себа Дриусси неожиданно разговорился на стриме и назвал позицию вингера «дерьмовой», но не получил публичной критики, а спустя полгода в начале чемпионской игры с «Локо» (6:1) заменил Вендела слева, прессинговал, отрабатывал до штрафной и ассистировал Сердару Азмуну на золотой гол. 

Да, гендиректор Александр Медведев и комментатор Геннадий Орлов устроили атаку на Дмитрия Чистякова из-за поражения от «Ахмата» (1:2), но Семак был максимально корректен в критике (признал ошибку, но не снял вину с остальных), команда публично поддержала партнера, а сейчас он успешно заменяет Родригао.

На этом – все. Даже карнавальные бразильцы пашут, игроки принимают все тактические идеи (например, приходилось убеждать команду в переходе на 3-4-3 перед «Челси»). 

Так какой Семак тренер?

Семак использует тип управления Зинедина Зидана. Сразу оговорюсь: я не сравниваю величие Зизу и достижения «Реала» с уровнем РПЛ. Но давайте присмотримся. Семак и Зидан идеально чувствуют состояние игроков и раскрывают сильные стороны своих команд. Зизу пережил в Мадриде несколько тактических эпох, и многие далеко не всегда понимали, насколько огромную работу он проделывал ради комфорта звезд. 

Семак тоже опирается на команду, вот его слова: «Стиль «Зенита» – использование лучших качеств игроков, объединенных общей идеей». Команда Семака провела несколько разных отрезков:

• 4-4-2 с большим акцентом на фланговые навесы для Артема Дзюбы (в первые полгода сезона-2018/19);

• 4-4-2 с Ярославом Ракицким в роли разыгрывающего и Дзюбой-плеймейкером на чужой половине. Затем «Зенит» эволюционировал благодаря трансферам: левый фланг стал более комбинационным с приходом Дугласа Сантоса и Вендела, а правый – зоной изоляций для Малкома и забеганий Вячеслава Караваева;

• 4-4-2 были очень разными: «Зенит» сочетал ромб, линию, упрощал игру из-за ковида и травм;

• 3-4-3 осенью 2021-го: починили оборону, достойно выступили в Лиге чемпионов и разгромили «Спартак» (7:1);

• ротация 3-4-3 и 4-4-2 после отъезда Ракицкого: Сантос стал центральным защитником, Данил Круговой разрывал левый фланг, а Клаудиньо пахал в опорной зоне, так как Вильмар Барриос откатился в тройку центральных; 

• полноценный переход на 4-3-3, где свобода Малкома компенсирует плохую реализацию нападающих, а ротация восьмерок и вингеров взламывает насыщенную оборону.

У Семака нет тактических догм – в течение пяти лет он подстраивается под сильные качества игроков. 

Можно рассмотреть идею на примере ролей вингеров: Клаудиньо и Малком – фланговые плеймейкеры, Андрей Мостовой часто поддерживал ширину и бежал за спину, Александр Ерохин врывался в штрафную, Далер Кузяев смещался в середину для подыгрыша, а Вендел уходил в центр ради контроля мяча. 

Сантос часто поддерживал атаки из глубины, а Данил Круговой забегал по флангу и смещался на дриблинге в середину.

Оздоев играл чуть проще и занимался оборонительной работой, а Вендел – ключевой игрок в продвижении. Клаудиньо в середине много разыгрывал и часто уходил на фланг, тогда как Кузяев постоянно вбегал в штрафную и создавал пространство партнерам.

Часто поиск оптимальных условий был ответом на кризисы, но игроки прогрессировали и выдавали мощные отрезки: Ерохин замаскировал сразу два кризиса, Дуглас Сантос поиграл везде, а Юрия Жиркова реанимировали на весну-2019 и осень-2020.

При Семаке «Зенит» доминирует в топ-матчах: значимый перевес по голам (+84, при том что у всех остальных топов минусовая разница; «Сочи» в плюсе только благодаря великой победе 10:1 над школьниками «Ростова»), почти не проигрывает и в среднем забивает более двух мячей за игру.

Как правило, класс лидеров позволял «Зениту» не придумывать ничего особенного под большинство игр. Семак редко меняет схему под соперников (обычно лишь корректирует задачи некоторых футболистов), но несколько раз удивил: придумал ромб под ЦСКА летом 2020-го (4:0), чередовал ромб в прессинге и линейные 4-4-2 на своей половине против Марко Николича (6:1, даже заставил обороняться Дзюбу и Азмуна), уничтожил «Спартак» по методичкам «Лестера» (7:1), в этом сезоне целенаправленно давил на слабые фланги ромба Гильермо Абаскаля (2:1) и в перерыве перешел на 4-2-3-1 под «Локо» Михаила Галактионова (2:1).

Конечно, пять лет Семака не безоблачно-идеальны, было и крупное разочарование – еврокубки. В дебютной для Семака Лиге Европы «Зенит» играл серо, в Лиге чемпионов-2019/20 рассыпался против «Бенфики» в решающем матче (0:3), беспомощно смотрелся осенью 2020-го на фоне травм и ковида. Достойное выступление всего одно – в прошлом сезоне, «Зенит» смело сыграл против «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы (2:3, 0:0).

Но на уровне и дистанции РПЛ Семак идеально управляет командой в разных условиях: выиграл титул с несочетаемым наследием Мирчи Луческу и Роберто Манчини, выжал максимум из пары Азмун-Дзюба, комбинационно эволюционировал в прошлом сезоне, а сейчас подстроился под лучшие качества Малкома и классно подготовил тройку полузащитников.

Семак – упрощенная копия Зинедина Зидана. Обоих часто критиковали за скучный футбол, отсутствие стиля и ставку на звезд. В России часто игнорируют, какую именно работу проделывал Семак, чтобы лидерам было комфортно – такое случалось и с Зиданом. Он преодолел большинство кризисов, сохранил атмосферу в команде, «Зенит» становится разнообразнее, поэтому сведение дискуссии к админресурсу и богатству «Газпрома» – тотальное упрощение работы конкретно Семака.

Да, он не самый гениальный тренер, не задает европейские тренды и пока ничего не добился в Лиге чемпионов (и неизвестно, будет ли новый шанс). 

Но именно Семак – главная суперзвезда сегодняшнего «Зенита».

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов

42 комментария

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Рустам Ахметдинов
Дело в том, что при Халке и Витселе уровень лиги был намного выше, что показывали результаты в еврокубках (1/4 финала ЛЧ Зенита и ЦСКА). Сейчас же уровень лиги упал до, возможно, исторического минимума. Конечно же, это не проблема Зенита, но факт есть факт.
+47
-6
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Никита Давыдкин
Ну, звезды так сложились. Зенит после бездумных массовых закупок точечно брал нужных и качественных игроков, пусть и за довольно солидные по нашим меркам деньги, руководство угадало с тренером, который грамотно их интегрирует в команду. Всё это совпало с общей деградацией уровня лиги. Нисколько не умаляю заслуг Семака и менеджмента Зенита, они проделали колоссальную работу. Но я думаю, что уже после второго подряд чемпионства руководство Зенита нацеливалось пошуметь в Европе, где у Семака результаты очень слабые.
Адекватных болельщиков Зенита с очередным заслуженным чемпионством, по игре и результатам были стабильнее всех.
+25
-4
+21
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Goldstream
Ответ Никита Давыдкин
Ну, звезды так сложились. Зенит после бездумных массовых закупок точечно брал нужных и качественных игроков, пусть и за довольно солидные по нашим меркам деньги, руководство угадало с тренером, который грамотно их интегрирует в команду. Всё это совпало с общей деградацией уровня лиги. Нисколько не умаляю заслуг Семака и менеджмента Зенита, они проделали колоссальную работу. Но я думаю, что уже после второго подряд чемпионства руководство Зенита нацеливалось пошуметь в Европе, где у Семака результаты очень слабые. Адекватных болельщиков Зенита с очередным заслуженным чемпионством, по игре и результатам были стабильнее всех.
А я скажу, что заслуга Семака крайне велика.
Человек несколько раз полностью перестраивал игру своей команды в зависимости от подбора игроков. Причем радикально - от дуболомных 4-4-2 до тонкой позиционной игры сейчас.
+12
0
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Митя Коваленко
Ответ Рустам Ахметдинов
Дело в том, что при Халке и Витселе уровень лиги был намного выше, что показывали результаты в еврокубках (1/4 финала ЛЧ Зенита и ЦСКА). Сейчас же уровень лиги упал до, возможно, исторического минимума. Конечно же, это не проблема Зенита, но факт есть факт.
Зенит был в1/4 Ле, а не лч
+12
-1
+11
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Роберт Дауни-средний
да хз кто обесценивает. ну кроме крючкохвостых додиков, для которых Семак ещё с армейских времен как кость в горле) Ясное дело, что они его ненавидят и пытаются как-то поддеть. сменить за те же 5 лет несколько тренеров и с каждым из них получить полную авоську от Семака.
+16
-6
+10
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teddy10
Из описания получается, что Семак в большей степени коммуникатор и дипломат, чем тактик. Главное, чтобы из игроков никто не возмущался, все были на своих позициях. На РПЛ уровня игроков хватает, а в еврокубках, когда надо все делать быстрее, точнее, рисковать, выходить за рамки, этого недостаточно. К тому же, говоря о заслугах Семака, надо бы отметить и членов его тренерского штаба
+9
-2
+7
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San9
Ответ Никита Давыдкин
А кто обесценивает? Мой посыл в том, что Зениту очень повезло угадать и с тренером, и с игроками. Я более чем уверен, что окажись например Семак в условиях оптовой закупки игроками а-ля как при Луческу, то 5 подряд он бы не взял. Точно так же и наоборот - при не том тренере и Барриос, и Сантос, и остальные банально бы затухли. Это если бы да кабы, но, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. И это относится не только к Зениту
Что значит был бы Семак в условиях оптовой закупки? Семак был тот, кто наладил точечность в трансферах и расчистил все авгиевы конюшни от прошлых закупщиков. Массовые закупки это хотелки Манчини и Луческу. Всех, кого покупали при Семаке, в итоге заиграли. Может 1 или 2 игрока мимо, и все.
+5
0
+5
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HappyVomb
Скажем так, он грамотно использует имеющийся у него ресурс и успешно добивается того результата, которого ждут (РПЛ). Но нельзя игнорировать плохие результаты в ЛЧ и ЛЕ (пока они были). Качественный тренер для внутреннего первенства, но не суперзвезда. Примерно одного уровня со Слуцким, который использовал похожую философию при работе с командой.
+5
-1
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Дмитрий Алейников
Справедливо.
Для нашего чемпионата Богданыч вышел в космос
+7
-3
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gjc5xksd5m
Ответ Бутан Пропанович
Обксценивать работа судей в пользу Зенита, это ошибка. А победа то с душкооооом!
Ахах ага 13 очков 2му месту = судьи привезли
+5
-1
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Иван Петров
В футболе очень многое решают игроки это даже таких тренеров как Пеп или Моур касается. Тренер может быть очень хорошим, но если игроки не достаточно хороши, то он ничего не сможет сделать. И наоборот. Если состав слишком хорош, то роль тренера не так значительна.
+3
0
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San9
Ответ YurkaNad
Дело не только в деньгах и игроках-звездах. Только. Только Зенит мог позволить себе выкупить практически любого игрока любого клуба РПЛ, только Зенит мог позволить себе приобретения типа Халка, Малкома, стоимость которых составляет бюджеты клубов второй половины таблицы (может быть всех вместе взятых). Потому и играют в команде бывшие ключевые игроки других клубов РПЛ, а тренирует бывший армеец. Поэтому только. Это не Зенит времен Кержакова и Аршавина. Это Зенит эпохи Миллера и Медведева.
Точно. Зенит ведь купил Влашича, Марио Фернандеса, Джикию, Миранчука, Сафонова и кучу других футболистов у конкурентов. Зенит мог купить практически любого игрока Ростова, Рубина, Сочи и тп. На этом все.
+3
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Saint_Jimmy
Ответ Андрей Ватагин
С таким составом тренер не нужен, а Семак ничего не добился, Лига чемпионов пример, тухлая игра, да и Спартак сегодня играл лучше, первые два гола Зенита это шара
Клёвый набор штампов из палаты мер и весов
+4
-1
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San9
Ответ Никита Давыдкин
Я по-моему достаточно разжевал, чтобы мой посыл был понятен, разве нет?
Ваш посыл понятен. Но не надо Семака искусственно вписывать в "условия массовой луческовской/манчиниевской закупки". Они сами были инициаторами этих закупок, а таких игроков как Ракицкий, Азмун и тп пролоббировал сам Семак. А Барриоса, Дугласа его помощники.
Так тоже можно сказать, а вот дай Луческу этих игроков вместо Мака, Молло, Цаллагова и тп. Но Луческу сам попросил их купить, что значит дай ему других)) У Семака заиграли даже Оздоев с Ерохиным, когда почти все не понимали, что они делают в команде.
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gjc5xksd5m
Ответ Бутан Пропанович
Обксценивать работа судей в пользу Зенита, это ошибка. А победа то с душкооооом!
Ахах ага 13 очков второму месту судьи привезли , это твой комент с душком , жженой попки ))
+2
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Щас
Пусть докажет в Торпедо или Химках, а ещё круче пусть Уфу поднимет в Примьер лигу
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Гуго Капет
В моем понимании Семак - крепкий тренер. Не выдающийся, но хороший крепкий тренер.
Я бы сказал, что в разговоре о тренерских способностях Семака есть свое "за" и есть свое "против". Есть конечно и другие аргументы, но для меня имеют значение эти два: "За" - работа Семака в Уфе, "Против" - еврокубки.
Семак очень хорошо показал себя в Уфе, но очень плохо - в Европе. Поэтому на сегодняшний день Сергей Богданович для меня - хороший крепкий тренер, не более. Все-таки 5 чемпионатов страны надо тоже уметь выиграть, надо быть полным дураком это отрицать.
Петербуржцев с победой.
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San9
Полностью согласен, Семак красавец!
Может есть какие-то косяки в тренерском плане, но самое главное он из года в год конструирует команду единомышленников из самой разношерстной публики.
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Nogoi89
Семак-легенда нашего футбола. Как игрок и как тренер. Все адекватные и психически здоровых люди это видят.
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gjc5xksd5m
Ответ Бутан Пропанович
Обксценивать работа судей в пользу Зенита, это ошибка. А победа то с душкооооом!
Ахах ага 13 очков второму месту судьи привезли , это твой комент с душком жженой попки ))
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Никита Давыдкин
Ответ Goldstream
А я скажу, что заслуга Семака крайне велика. Человек несколько раз полностью перестраивал игру своей команды в зависимости от подбора игроков. Причем радикально - от дуболомных 4-4-2 до тонкой позиционной игры сейчас.
А кто обесценивает? Мой посыл в том, что Зениту очень повезло угадать и с тренером, и с игроками. Я более чем уверен, что окажись например Семак в условиях оптовой закупки игроками а-ля как при Луческу, то 5 подряд он бы не взял. Точно так же и наоборот - при не том тренере и Барриос, и Сантос, и остальные банально бы затухли. Это если бы да кабы, но, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. И это относится не только к Зениту
0
0
0
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Никита Давыдкин
Ответ San9
Что значит был бы Семак в условиях оптовой закупки? Семак был тот, кто наладил точечность в трансферах и расчистил все авгиевы конюшни от прошлых закупщиков. Массовые закупки это хотелки Манчини и Луческу. Всех, кого покупали при Семаке, в итоге заиграли. Может 1 или 2 игрока мимо, и все.
Я по-моему достаточно разжевал, чтобы мой посыл был понятен, разве нет?
0
0
0
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Иван Петров
Что данный тренер добился в Еврокубках?))
без системы не может? даже при газпроме(спонсоре ЛЧ) легкие группы были, и что? где результаты?))
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Спонсор из Скандинавии
Ответ Роберт Дауни-средний
да хз кто обесценивает. ну кроме крючкохвостых додиков, для которых Семак ещё с армейских времен как кость в горле) Ясное дело, что они его ненавидят и пытаются как-то поддеть. сменить за те же 5 лет несколько тренеров и с каждым из них получить полную авоську от Семака.
это похоже на хейт Слуцкого, когда он в ЦСКА работал. Был результат, но его всеравно считали ......(не очень)
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Андрей Ватагин
Ответ Saint_Jimmy
Клёвый набор штампов из палаты мер и весов
Лечись, набор штампов🤣
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