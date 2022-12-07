Блеск Португалии без Роналду в старте: разрывали в переходах, подвижные полузащитники прекрасны, эффективность Рамуша запредельна

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Швейцария провалилась в прессинге и легко развалилась.

Португалия разгромила Швейцарию (6:1) и легко вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. Причем с Криштиану Роналду в запасе: к 55-й минуте вели уже 4:0, а Гонсалу Рамуш оформил 3+1 – он первый после Олега Саленко, у кого так много результативных действий за одну игру на ЧМ.

Эффективность в атаке связана с несколькими переменными. Во-первых, Португалия идеально реализовала стандарты: первые два гола – аут и шикарный угловой. Правда, важно учитывать, что до первого мяча Рамуша команды выдали равный отрезок: множество взаимных прессинг-попыток и постоянных переходов владения без опасных заходов в штрафную. Во-вторых, голы постепенно раскрывали игру и разбивали план Мурата Якина: Португалия идеально пользовалась возникшим пространством и наращивала преимущество.

Португалия начала матч без Роналду: Фернанду Сантуш назвал выход Рамуша запланированным и объяснил тактическими идеями. Еще одно изменение – смена фланговых сочетаний в защите. В матче с Ганой Португалия начинала при Геррейру слева и Канселу справа, на Уругвай вышли Мендес и Канселу, против Кореи стартовали Канселу и Далот.

Швейцария сменила схему на 3-5-2: Родригес, Шер и Аканджи вышли в середине (по словам Мурата Якина, Эльведи и Видмер заболели), Фернандеш и Варгас стали латералями, а Джердан Шакири – вторым нападающим.

Стартовали с 15 равных минут: 2 касания в штрафной, 1 удар на двоих и вынужденные выносы

Ниже – прекрасный график телеграм-канала «Футбол в цифрах» , подтверждающий, что до первого гола Португалия играла без явного преимущества: 57:41 – передачи в середине, 11:30 – в финальной трети, единственный удар – попытка Эмболо, а Португалия касалась мяча только на линии штрафной на первых минутах.

Похоже, стратегия Якина заключалась в высоком прессинге, преодоление которого повлияло на итоговый разгром (о рецепте прохождения – ниже). Швейцария стартовала не так уж плохо, но детали, которые затем станут проблемой, уже бросались в глаза .

Команда Якина перестроилась на двух нападающих ради персонального прессинга защитников: Шакири и Эмболо стабильно приклеивались к Диашу и Пепе, а полузащитники персоналили Бруну, Отавио и Карвальо.

При передаче на фланг включались латерали: в этом эпизоде Фернандеш атаковал Геррейру (положительно повлияло на эпизод – Швейцария заработала аут после выноса Кошты), а полузащитники пошли на восьмерок Португалии: Соу оказался против Бернарду и Отавиу, тогда как Джака остался немного глубже.

Давление привело к единственному удару в стартовые 15 минут: Швейцария перекрывала ближайшие варианты для Кошты, что привело к перехвату Фройлера и переходу с ударом Эмболо (заблокирован, в итоге заработали угловой).

Другой похожий розыгрыш едва не обернулся потерей Диаша на выходе из штрафной, но Рубен разобрался, а затем Бернарду экстренно вынес мяч.

Стартовая 15-минутка запомнилась взаимной нейтрализацией . Португалия создала пару подходов, когда все же разбила прессинг Швейцарии (Далот шикарно открылся за спину защитникам) и приблизилась к штрафной в начале матча (не прошла проникающая передача на Бруну), но в основном сборные передавали мяч друг другу. Португалия тоже встречала на флангах и поддавливала разыгрывающих защитников, а быстрые отрывы случались редко из-за моментального отката, очень много игры шло в середине поля.

Как посыпалась Швейцария: голы раскрыли игру, а уходы полузащитников в глубину сделали проблему радикальнее

Ключевая сложность для сборной Швейцарии – подвижность полузащитников. Персональный прессинг вредил против такой Португалии. Во-первых, периодически он способствовал разрыву между линиями: форварды встречали у штрафной, а полузащитники могли быть в 15-20 метрах. Во-вторых, движение хавбеков Португалии усложняло прием: они часто менялись позициями и создавали численное преимущество, что сильно растаскивало блок швейцарцев и заставляло выбирать – выбрасываться или остаться.

Движение Бруну, Бернарду, Феликса и Отавио сложно читать, если учесть, что позиция Бруну условна, а 3-в-2 при откате – между защитниками Португалии и нападающими Швейцарии – в компактный средний блок позволяли Пепе продвигаться в полуфланг.

Заработанный аут перед первым голом частично связан как раз с этим: переход на чужую половину благодаря Феликсу и Фернандешу, спустившимся в полуфланги ближе к защитникам, затем Португалия на подборе организовала заход в штрафную, который закончился выносом за боковую.

Важная деталь первых моментов – смещения Геррейру. Например, атака с ударом Отавио после скидки Рамуша стартовала с подбора защитника в центре, смещения Феликса в глубину (классно махнулся позициями с Рафой) и подыгрыша Карвалью , а заканчивалась комбинацией с заходом Геррейру через полуфланг.

К середине первого тайма Швейцария перестала контролировать быстрые переходы.

Перед победным угловым Португалия классно выбралась на чужую половину. Сначала разобрался Карвалью: открылся на фланге после первой фазы атаки (его не успели накрыть), а затем открылся под ответный пас и перевел на свободное пространство.

Следующую фазу разогнал Отавиу, а теневым героем стал Геррейру: полузащитник «Порту» рванул через середину и отдал отскочившему Феликсу, а Рафа забежал через полуфланг и сбросил давление с Жоау (плюс вингер сместился в середину, что смутило прямого оппонента Фернандеша) – благодаря этому он беспрепятственно навесил.

Контратака португальцев с выходом Рамуша один на один: не удалось накрыть Карвалью прессингом, а тройка защитников на чужой половине и не готова к приему (усугубило, что Феликс и Рамуш поменялись местами) – Португалия выгодно выбегала 4-в-4.

Смещения Феликса прекрасны.

В этом эпизоде он в одиночку накрутил троих швейцарцев. Жоао воспользовался бешеным разрывом между прессингующими и остальными. Туда выдернулся Бернарду и утянул за собой левого центрального защитника Родригеса.

Феликс тоже спустился в глубину и на скорости отрезал пятерку швейцарцев. Важно, что они настолько не контролировали ситуацию, что Жоау мог катить на Карвалью, а не только обыгрывать.

Переход Швейцарии на 4-2-3-1 не сработал: Португалия реализовала первую же контратаку. Гол Геррейру – позиционная классика

Мурат Якин начал второй тайм с замен и перехода на 4-2-3-1 с Соу в роли десятки, Родригес стал левым защитником, а Шакири вернулся направо.

Но Швейцария не адаптировалась под свободное перемещение Португалии : Пепе сначала задавил Эмболо, а затем его добил Отавиу. Это происходило на фоне того, что у Швейцарии вообще отсутствовала атакующая структура – отдавать было некому. Португалия мгновенно заполнила разрыв: в зону ворвался Бруну, слева завязалась комбинация, а зона подбора осталась за Далотом – он был совершенно один (прострел на Рамуша).

Еще через пару минут сработали установки первого тайма – Португалия зажала Швейцарию на фланге. Фройлер не разобрался в эпизоде: Карвалью его переиграл, Отавио подобрал и отдал на Феликса, но Жоау плохо исполнил – снова Швейцарию поймали на ужасной конфигурации.

Голевая атака с подключением Геррейру – позиционная классика первого тайма с тремя классными деталями: первая – шикарное взаимодействие во фланговом треугольнике (Отавиу, Геррейру и Феликс поменялись местами), вторая – эталонное взаимодействие Отавиу и Жоау (отдал на ход и отрезал Аканджи, которого сам же и выманил), последняя – забегание Рафы через середину и своевременное смещение под Рамуша.

Отдельный респект – Пепе. Феноменально разобрался на угловом: с ложным движением обошел Фернандеша, шикарно выбрал позицию между Аканджи и Шером, классно пробил в угол.

Фернанду Сантуш назвал выход Рамуша тактической заготовкой. Эффективность Гонсалу зашкаливала: 6 ударов по воротам, хет-трик, голевая передача и классный подыгрыш партнерам в недодаче . Интересно последить за ним на дистанции: Швейцария многое позволяла, но его движение смотрелось очень органично – несколько раз освобождал зоны, отрабатывал назад и отдал две передачи под удар.

Португалия справедливо переиграла Швейцарию: лидеры нашли уязвимости в обороне соперников, создавали остроту на стандартах и доминировали против неудачного плана Якина.

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Фото: REUTERS/Carl Recine