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Блеск Португалии без Роналду в старте: разрывали в переходах, подвижные полузащитники прекрасны, эффективность Рамуша запредельна

Мануэль Аканджи Мануэль Аканджи
Гранит Джака Гранит Джака
Пепе Пепе
Гонсалу Рамуш Гонсалу Рамуш
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Бернарду Силва Бернарду Силва
Жоау Феликс Жоау Феликс
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Мурат Якин Мурат Якин
Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
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Швейцария провалилась в прессинге и легко развалилась.

Португалия разгромила Швейцарию (6:1) и легко вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. Причем с Криштиану Роналду в запасе: к 55-й минуте вели уже 4:0, а Гонсалу Рамуш оформил 3+1 – он первый после Олега Саленко, у кого так много результативных действий за одну игру на ЧМ.

Эффективность в атаке связана с несколькими переменными. Во-первых, Португалия идеально реализовала стандарты: первые два гола – аут и шикарный угловой. Правда, важно учитывать, что до первого мяча Рамуша команды выдали равный отрезок: множество взаимных прессинг-попыток и постоянных переходов владения без опасных заходов в штрафную. Во-вторых, голы постепенно раскрывали игру и разбивали план Мурата Якина: Португалия идеально пользовалась возникшим пространством и наращивала преимущество.

Португалия начала матч без Роналду: Фернанду Сантуш назвал выход Рамуша запланированным и объяснил тактическими идеями. Еще одно изменение – смена фланговых сочетаний в защите. В матче с Ганой Португалия начинала при Геррейру слева и Канселу справа, на Уругвай вышли Мендес и Канселу, против Кореи стартовали Канселу и Далот.

Швейцария сменила схему на 3-5-2: Родригес, Шер и Аканджи вышли в середине (по словам Мурата Якина, Эльведи и Видмер заболели), Фернандеш и Варгас стали латералями, а Джердан Шакири – вторым нападающим.

Стартовали с 15 равных минут: 2 касания в штрафной, 1 удар на двоих и вынужденные выносы

Ниже – прекрасный график телеграм-канала «Футбол в цифрах», подтверждающий, что до первого гола Португалия играла без явного преимущества: 57:41 – передачи в середине, 11:30 – в финальной трети, единственный удар – попытка Эмболо, а Португалия касалась мяча только на линии штрафной на первых минутах.

Похоже, стратегия Якина заключалась в высоком прессинге, преодоление которого повлияло на итоговый разгром (о рецепте прохождения – ниже). Швейцария стартовала не так уж плохо, но детали, которые затем станут проблемой, уже бросались в глаза.

Команда Якина перестроилась на двух нападающих ради персонального прессинга защитников: Шакири и Эмболо стабильно приклеивались к Диашу и Пепе, а полузащитники персоналили Бруну, Отавио и Карвальо.

При передаче на фланг включались латерали: в этом эпизоде Фернандеш атаковал Геррейру (положительно повлияло на эпизод – Швейцария заработала аут после выноса Кошты), а полузащитники пошли на восьмерок Португалии: Соу оказался против Бернарду и Отавиу, тогда как Джака остался немного глубже.

Давление привело к единственному удару в стартовые 15 минут: Швейцария перекрывала ближайшие варианты для Кошты, что привело к перехвату Фройлера и переходу с ударом Эмболо (заблокирован, в итоге заработали угловой).

Другой похожий розыгрыш едва не обернулся потерей Диаша на выходе из штрафной, но Рубен разобрался, а затем Бернарду экстренно вынес мяч.

Стартовая 15-минутка запомнилась взаимной нейтрализацией. Португалия создала пару подходов, когда все же разбила прессинг Швейцарии (Далот шикарно открылся за спину защитникам) и приблизилась к штрафной в начале матча (не прошла проникающая передача на Бруну), но в основном сборные передавали мяч друг другу. Португалия тоже встречала на флангах и поддавливала разыгрывающих защитников, а быстрые отрывы случались редко из-за моментального отката, очень много игры шло в середине поля.

Как посыпалась Швейцария: голы раскрыли игру, а уходы полузащитников в глубину сделали проблему радикальнее

Ключевая сложность для сборной Швейцарии – подвижность полузащитников. Персональный прессинг вредил против такой Португалии. Во-первых, периодически он способствовал разрыву между линиями: форварды встречали у штрафной, а полузащитники могли быть в 15-20 метрах. Во-вторых, движение хавбеков Португалии усложняло прием: они часто менялись позициями и создавали численное преимущество, что сильно растаскивало блок швейцарцев и заставляло выбирать – выбрасываться или остаться.

Движение Бруну, Бернарду, Феликса и Отавио сложно читать, если учесть, что позиция Бруну условна, а 3-в-2 при откате – между защитниками Португалии и нападающими Швейцарии – в компактный средний блок позволяли Пепе продвигаться в полуфланг.

Заработанный аут перед первым голом частично связан как раз с этим: переход на чужую половину благодаря Феликсу и Фернандешу, спустившимся в полуфланги ближе к защитникам, затем Португалия на подборе организовала заход в штрафную, который закончился выносом за боковую.

Важная деталь первых моментов – смещения Геррейру. Например, атака с ударом Отавио после скидки Рамуша стартовала с подбора защитника в центре, смещения Феликса в глубину (классно махнулся позициями с Рафой) и подыгрыша Карвалью, а заканчивалась комбинацией с заходом Геррейру через полуфланг.

К середине первого тайма Швейцария перестала контролировать быстрые переходы.

Перед победным угловым Португалия классно выбралась на чужую половину. Сначала разобрался Карвалью: открылся на фланге после первой фазы атаки (его не успели накрыть), а затем открылся под ответный пас и перевел на свободное пространство.

Следующую фазу разогнал Отавиу, а теневым героем стал Геррейру: полузащитник «Порту» рванул через середину и отдал отскочившему Феликсу, а Рафа забежал через полуфланг и сбросил давление с Жоау (плюс вингер сместился в середину, что смутило прямого оппонента Фернандеша) – благодаря этому он беспрепятственно навесил. 

Контратака португальцев с выходом Рамуша один на один: не удалось накрыть Карвалью прессингом, а тройка защитников на чужой половине и не готова к приему (усугубило, что Феликс и Рамуш поменялись местами) – Португалия выгодно выбегала 4-в-4.

Смещения Феликса прекрасны.

В этом эпизоде он в одиночку накрутил троих швейцарцев. Жоао воспользовался бешеным разрывом между прессингующими и остальными. Туда выдернулся Бернарду и утянул за собой левого центрального защитника Родригеса.

Феликс тоже спустился в глубину и на скорости отрезал пятерку швейцарцев. Важно, что они настолько не контролировали ситуацию, что Жоау мог катить на Карвалью, а не только обыгрывать.

Переход Швейцарии на 4-2-3-1 не сработал: Португалия реализовала первую же контратаку. Гол Геррейру – позиционная классика

Мурат Якин начал второй тайм с замен и перехода на 4-2-3-1 с Соу в роли десятки, Родригес стал левым защитником, а Шакири вернулся направо. 

Но Швейцария не адаптировалась под свободное перемещение Португалии: Пепе сначала задавил Эмболо, а затем его добил Отавиу. Это происходило на фоне того, что у Швейцарии вообще отсутствовала атакующая структура – отдавать было некому. Португалия мгновенно заполнила разрыв: в зону ворвался Бруну, слева завязалась комбинация, а зона подбора осталась за Далотом – он был совершенно один (прострел на Рамуша).

Еще через пару минут сработали установки первого тайма – Португалия зажала Швейцарию на фланге. Фройлер не разобрался в эпизоде: Карвалью его переиграл, Отавио подобрал и отдал на Феликса, но Жоау плохо исполнил – снова Швейцарию поймали на ужасной конфигурации.

Голевая атака с подключением Геррейру – позиционная классика первого тайма с тремя классными деталями: первая – шикарное взаимодействие во фланговом треугольнике (Отавиу, Геррейру и Феликс поменялись местами), вторая – эталонное взаимодействие Отавиу и Жоау (отдал на ход и отрезал Аканджи, которого сам же и выманил), последняя – забегание Рафы через середину и своевременное смещение под Рамуша.

Отдельный респект – Пепе. Феноменально разобрался на угловом: с ложным движением обошел Фернандеша, шикарно выбрал позицию между Аканджи и Шером, классно пробил в угол.

Фернанду Сантуш назвал выход Рамуша тактической заготовкой. Эффективность Гонсалу зашкаливала: 6 ударов по воротам, хет-трик, голевая передача и классный подыгрыш партнерам в недодаче. Интересно последить за ним на дистанции: Швейцария многое позволяла, но его движение смотрелось очень органично – несколько раз освобождал зоны, отрабатывал назад и отдал две передачи под удар.

Португалия справедливо переиграла Швейцарию: лидеры нашли уязвимости в обороне соперников, создавали остроту на стандартах и доминировали против неудачного плана Якина.

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Это он забивал вместо Роналду. Знакомимся с Гонсалу Рамушем

Фото: REUTERS/Carl Recine

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