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Владение Испании с Марокко (75%) = бесполезность. Три доказательства

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Второй ЧМ подряд сборная Испании вылетела в серии пенальти 1/8 финала после невероятного ватоката. В 2018-м она стала первой сборной в истории, пробившей средние 70% владения по турниру (второй стала Германия-2018), а сейчас закрепила тенденцию (76,8%). 

Маниакальный контроль выделяется относительно всех сборных этого ЧМ: подолгу владела мячом (вертикальная ось – скорость продвижения) и явно поставила контроль (горизонтальная ось – количество передач).

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Данные – Opta

Если ставка на владение в матче против Коста-Рики смотрелась максимально стильно, то отсутствие идей против Марокко отталкивало. Оборонительную стратегию африканцев нельзя назвать явным автобусом (да, они оборонялись, но выше той же России на ЧМ-2018), тогда как стерильность команды Энрике – интересный повод поговорить о том, что контроль мяча – далеко не всегда признак симпатичной команды.

Ниже – усредненная карта передач сборной Испании. Мяч вообще не выходил из середины, тогда как Гави, Торрес и Асенсио были отрезаны от игры. 

Данные – Between The Posts

Интересный факт – сумма передач Лапорта (224) и Родри (185) больше, чем у всей сборной Марокко (304). Испания убивала матч контролем и непродуманным владением: 88-112 – передачи на трети команды Энрике, 697-147 – в середине, 301-87 – на трети Марокко, 11-7 – в чужих штрафных. 

При 75,6% владения Испания сделала всего 39 касаний в штрафной (Марокко – 17), тогда как на Whoscored слои с передачами Испании в середине настолько плотные, что пасы Марокко почти не просматриваются.

Карта касаний Испании (синие) и Марокко (оранжевые)

Марокко – Испания 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:0
Дата проведения
6 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
МароккоБуну, Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттийят-алла, 82), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82), Унаи (Банун, 120), Зиеш, Буфаль (Эз Абде, 66), Эн-Несири (Сабири, 82).
ИспанияУнаи Симон, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 98), Бускетс, Педри, Гави (Солер, 63), Льоренте, Ольмо (Фати, 98), Асенсио (Мората, 63), Ферран Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118).
Серия пенальти
1:0, 2:0, 3:0.
Предупреждения:
Лапорт (76), Саисс (90).

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