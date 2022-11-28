Владение Испании с Марокко (75%) = бесполезность. Три доказательства

В картинках!

Второй ЧМ подряд сборная Испании вылетела в серии пенальти 1/8 финала после невероятного ватоката. В 2018-м она стала первой сборной в истории, пробившей средние 70% владения по турниру (второй стала Германия-2018), а сейчас закрепила тенденцию (76,8%).

Маниакальный контроль выделяется относительно всех сборных этого ЧМ: подолгу владела мячом (вертикальная ось – скорость продвижения) и явно поставила контроль (горизонтальная ось – количество передач).

Данные – Opta

Если ставка на владение в матче против Коста-Рики смотрелась максимально стильно, то отсутствие идей против Марокко отталкивало. Оборонительную стратегию африканцев нельзя назвать явным автобусом (да, они оборонялись, но выше той же России на ЧМ-2018), тогда как стерильность команды Энрике – интересный повод поговорить о том, что контроль мяча – далеко не всегда признак симпатичной команды.

Ниже – усредненная карта передач сборной Испании. Мяч вообще не выходил из середины, тогда как Гави, Торрес и Асенсио были отрезаны от игры.

Данные – Between The Posts

Интересный факт – сумма передач Лапорта (224) и Родри (185) больше, чем у всей сборной Марокко (304). Испания убивала матч контролем и непродуманным владением: 88-112 – передачи на трети команды Энрике, 697-147 – в середине, 301-87 – на трети Марокко, 11-7 – в чужих штрафных.

При 75,6% владения Испания сделала всего 39 касаний в штрафной (Марокко – 17), тогда как на Whoscored слои с передачами Испании в середине настолько плотные, что пасы Марокко почти не просматриваются.

Карта касаний Испании (синие) и Марокко (оранжевые)