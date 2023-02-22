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🤷 Орлов: «Не понимаю, когда Соболева сравнивают с Дзюбой?! Александр был лидером сборной, которая играла в четвертьфинале ЧМ?»

Геннадий Орлов Геннадий Орлов
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Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что нападающего «Спартака» Александра Соболева пока рано сравнивать с новичком «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Верю ли я в Дзюбу в «Локомотиве»? Реанимирует ли он свою карьеру? Вера — это все-таки из области религии. Все от него зависит, от его кондиций. То, что у него есть определенный набор качеств, который позволяет ему играть на довольно приличном уровне, — факт. Я, например, не понимаю, когда Соболева с ним сравнивают... У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов.

Да, Соболев в этом сезоне играет хорошо, не спорю. Но пусть пройдет хотя бы лет пять. Тогда мы и сравним его с Дзюбой. Соболев вообще-то не был лидером сборной России, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира. Так что подождите. «Спартак» пока еще ничего не выиграл. Я, кстати, согласен с Константином Геничем, который не понимает, почему Абаскалю предложили новый контракт уже сейчас. Дождитесь конца сезона — все станет ясно. Куда спешить?» - сказал Орлов.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца этого сезона.

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12 комментариев

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freeman123
Ну если на то пошло, сравнивать Соболева с Дзюбой, это как сравнивать Дзюбу с Ибрагимовичем. это смешно!) Соболев неплохой игрок по меркам РПЛ, но не более. Дзюба на пике форы времён Зенита мог играть конечно не в Тоттенхэме, но в Брайтоне 100% или в Удинезе с Вольфсбургом. Он слабее Дзюбы в плане техники, игры головой, игры спиной к воротам, ключевых передач, вариативности позиции в атакующей трети поля. В чем он сильнее Дзюбы, так это скорость и агрессия(симуляция конечно тоже, но Дзюба тоже много «рисовал» хоть и не так театрально) плюс пожалуй все, потому что в верховой игре Дзюба тоже лучше(меньше локтями махал и лучше прыгал, хотя тоже часто с руками на спине) но самое главное это то, что Дзюба БЫЛ лучше, а сейчас ему пора на пенсию видосы снимать.
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Владимир Молявин
А кто их сравнивает??? Вы сами этим и занимаетесь. Нормальные болельщики ни Соболева, ни Дзюбу никогда не сравнивали.
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Konstantin Zorin
Вот, два смешных персонажа - Гена и Генич...
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Пользователь Huawei
Ответ Валерий Охотин
В заголовке был лидером , читаешь не был лидером.Может он просто дельфин ?
Там вопрос поставлен. Гена решил поумничать.
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Валерий Охотин
Ответ Иван Иванов
Дурачок, ты читать научись...
Это ты сынок читай внимательно , заголовок и статью ....
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Albert58
Это не для средних умов.
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Ильдар Фарукшин
Флюгер, сам сколько..... Вылил на него. Мы все взятые вместе меньше 😊
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Иван Иванов
Ответ Валерий Охотин
В заголовке был лидером , читаешь не был лидером.Может он просто дельфин ?
Дурачок, ты читать научись...
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Иван Иванов
Давно, гена, тебя не наблюдали. Где был? В запое?
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Павел Ермаков
Орлов сам главный сравнивальщик России.Так сравнивает,что волосы на голове шевелятся.))
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Валерий Охотин
В заголовке был лидером , читаешь не был лидером.Может он просто дельфин ?
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Джованни Джованни
а Генич вообще что-нибудь понимает?ну с Геной все понятно
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