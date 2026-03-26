  • Губерниев о 4 голах Соболева в 5 матчах: «Будет странно, если он продолжит так играть, а Карпин не будет его вызывать»
Губерниев считает, что Соболев заслуживает вызова в сборную.

Дмитрий Губерниев считает, что Александр Соболев заслуживает вызова в сборную России. Нападающий «Зенита» набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах.

27 и 31 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

— Понимаете, почему в сборной нет Соболева?

— Вызов в сборную Соболева не за горами. Будет странно, если он продолжит так играть, а Карпин не будет его вызывать. В сборной должны играть все сильнейшие, и Соболев — один из таких, — сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
В сборной пенальтистов нет?
Это мерзкое создание Губошлёпов в каждой бочке затычка!
В сборной дельфины не ко двору
Игрок должен не только забивать, но и подходить под схему/стиль игры команды, не испортить атмосферу и т.д.
Так что тренер принимает решение о приглашении игрока по множеству критериев, а не только из-за всплеска забитых мячей. Да и не так уж раззабивался Соболев, чтобы однозначно мириться с его другими хараектристиками...
Карпин тренер сборной когда нет соревнований. Как только, так сразу сменят.
Ответ Олег Сагайдачный
Карпин тренер сборной когда нет соревнований. Как только, так сразу сменят.
На Семака
"Будет странно, если он продолжит так играть ..." - на этой фразе высказывание можно было и закончить.
Соболеву не нужно рекорд Кержакова побивать, пусть дома сидит.
Будет странно, если он продолжит так играть
Он хотя бы знает сколько голов с пенальти забито ?!
