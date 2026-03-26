Губерниев о 4 голах Соболева в 5 матчах: «Будет странно, если он продолжит так играть, а Карпин не будет его вызывать»

Дмитрий Губерниев считает, что Александр Соболев заслуживает вызова в сборную России. Нападающий «Зенита» набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах.

27 и 31 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

— Понимаете, почему в сборной нет Соболева?

— Вызов в сборную Соболева не за горами. Будет странно, если он продолжит так играть, а Карпин не будет его вызывать. В сборной должны играть все сильнейшие, и Соболев — один из таких, — сказал комментатор.