  Шалимов о Педро: «Шебуршит, совершает много действий и касаний, но игра от этого лучше не становится. «Зенит» без него провел отличный матч с «Динамо»
Шалимов о Педро: «Шебуршит, совершает много действий и касаний, но игра от этого лучше не становится. «Зенит» без него провел отличный матч с «Динамо»

Шалимов считает, что «Зенит» играет лучше без вингера Педро.

Игорь Шалимов считает, что «Зенит» играет лучше без вингера Педро.

«По составу «Зенита» все стало понятно, когда появилась новость, что Педро не сможет сыграть по травме — все разложилось как нельзя лучше, не было конкуренции, и Семаку не пришлось ломать голову.

Педро много хвалят, но оказалось, что без него лучше. Смотришь на его нарезки — тут обыграл, тут отдал, но команда без него провела отличный матч с «Динамо» (3:1), и именно по игре. 

Педро, как я говорю, шебуршит, совершает много действий и касаний мяча, но игра от этого лучше не становится», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Шалимов языком что-то шебуршит, но эфир от этого умнее не становится.
Шалимов языком что-то шебуршит, но эфир от этого умнее не становится.
Языком он шебуршал когда женскую сборную тренировал 🤣
В "Зените" перебор качественных футболистов для стартового состава, в рамках РПЛ разумеется. Педро проявил себя теневым завершителем атак, да и в продвижении мяча неплох, но с движением себя с мячом перебарщивает, можно и раньше избавляться от него. Проблема в движении без мяча остальных игроков, вот открывались бы, глядишь, и Педро меньше суетился.
Динами сыграло с Зенитом в футбол, а не в автобус, как почти все остальные команды РПЛ. Так что причина зрелищной игры не в наличии или отсутствии Педро, странно, что Шалимов этого не понимает.
В FM нужно новый скилл ввести. Есть дриблинг,техника,навесы...
И новый будет "шебуршание"

И "Player Preferred Moves": шебуршит на бровке
а почему все забывают, что Педро только 20 лет недавно исполнилось?
Ну статистика у него и правда не впечатляет, особенно учитывая что он игрок атаки
тут мы видим квалификацию этого персонажа. и его умение в профессиональные оценки.
А кое-кто шебуршит много, но не в тему...
Нравится слово "шебуршит", ещё с детства.
