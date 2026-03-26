Шалимов о Педро: «Шебуршит, совершает много действий и касаний, но игра от этого лучше не становится. «Зенит» без него провел отличный матч с «Динамо»

Игорь Шалимов считает, что «Зенит » играет лучше без вингера Педро .

«По составу «Зенита» все стало понятно, когда появилась новость, что Педро не сможет сыграть по травме — все разложилось как нельзя лучше, не было конкуренции, и Семаку не пришлось ломать голову.

Педро много хвалят, но оказалось, что без него лучше. Смотришь на его нарезки — тут обыграл, тут отдал, но команда без него провела отличный матч с «Динамо» (3:1), и именно по игре.

Педро, как я говорю, шебуршит, совершает много действий и касаний мяча, но игра от этого лучше не становится», – сказал экс-тренер клубов РПЛ .