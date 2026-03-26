Литвинов о судействе в РПЛ: «Пусть ВАР вообще не вмешивается — будет самый зрелищный футбол»

Литвинов: пусть ВАР вообще не вмешивается — будет самый зрелищный футбол.

— Улучшается ли судейство после 19‑го тура (в этом туре арбитры прибегали к просмотру видеоповторов в каждом матче – Спортс”)?

— Про судейство ничего не буду говорить. В матче с «Оренбургом» (2:0) судья ошибался как в их сторону, так и в нашу. Когда это в одну сторону, тогда можно что‑то говорить.

— Заметно, что ВАР стал меньше вмешиваться?

— Пусть он вообще не вмешивается — будет самый зрелищный футбол, — сказал Литвинов.