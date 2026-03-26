  • Литвинов о судействе в РПЛ: «Пусть ВАР вообще не вмешивается — будет самый зрелищный футбол»
12

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался за отмену ВАР в РПЛ.

— Улучшается ли судейство после 19‑го тура (в этом туре арбитры прибегали к просмотру видеоповторов в каждом матче – Спортс”)?

— Про судейство ничего не буду говорить. В матче с «Оренбургом» (2:0) судья ошибался как в их сторону, так и в нашу. Когда это в одну сторону, тогда можно что‑то говорить.

— Заметно, что ВАР стал меньше вмешиваться?

— Пусть он вообще не вмешивается — будет самый зрелищный футбол, — сказал Литвинов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
видеоповторы
судьи
Руслан Литвинов
премьер-лига Россия
Спартак
12 комментариев
В нашей стране все что призвано помогать людям по традиции в изащренной форме ставят на вооружение продажным коррупционерам и чиновникам. Тем же ВАР пользуются как хотят, хотят смотрят и выдумывают пенальти для Зенита, хотят не смотрят или говорят что контакт недостаточный, у Зенита почему-то всегда достаточный, даже через чур...
Ну, где-то так, к сожалению. Видимо, люди, получившие возможность влиять на процессы, не проходят испытание властью
Почему все предложения, что поступают последние годы (речь не только о футболе) - это запреты, ограничения и штрафы. Понятно, что отменить проще , чем что-то новое внедрять и оптимизировать, но как-то стремительно все покатилось взад
Золотые слова, но дождемся ли этого?
правильно. согласна на все 100% вар тормозит игру и лишает нас положительных или отрицательных эмоций от забитого или отмененного гола. скорей бы его отменили
