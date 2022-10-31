Дания – главный борец за права мигрантов в Катаре. Перечисляют деньги за голы в профсоюз рабочих, сделали траурную форму

Самую радикальную футболку даже забанила ФИФА.

Катар – возможно, самая критикуемая страна-хозяйка в истории чемпионатов мира. Катар осуждают за несоблюдение прав человека, условия труда мигрантов, да и просто потому что это слишком маленькая страна для крупного турнира.

Активные протесты начались с расследования The Guardian в 2021-м. В британском медиа подсчитали, что с 2011 по конец 2020 года в Катаре умерли 6750 мигрантов из Индии, Непала, Бангладеша, Пакистана и Шри-Ланки. Материал запустил жесткую дискуссию в футбольных федерациях.

Активнее всего отреагировала Норвегия. Футболисты сборной вышли на матч в Гибралтаре в белых футболках с надписью: «Права человека на поле и вне», норвежские клубы «Тромсе», «Буде-Глимт», «Викинг» и «Стремсгодсет» вместе с федерацией футбола Норвегии вообще призывали отказаться от поездки в Катар, если сборная квалифицируется на чемпионат мира.

Отказываться не пришлось – Норвегия просто не пробилась на ЧМ. Но дело норвежцев не пропало.

В марте-2021 года похожую акцию устроила сборная Германии. Правда, на этом гражданская активность закончилась.

Теперь главные борцы за права человека Катаре – игроки из Дании и их футбольные начальники.

Датские чиновники заявляют, что борются за права в Катаре с 2015-го. Под их влиянием там приняты прогрессивные законы для миллиона мигрантов – но проблемы не исчезли

Дания отобралась на чемпионат мира в октябре 2021-го. Но вместо всеобщей радости руководство федерации футбола объявило турнир полем боя за права человека.

«DBU (федерация футбола Дании) уже давно резко критиковала чемпионат мира в Катаре, – заявил президент федерации Якоб Йенсен. – Мы не просто так заняли эту позицию сейчас. Мы не поддерживали [чемпионат мира в Катаре] и даже не могли голосовать. Мы считаем проблематичным [проведение турнира], потому что там проблемы с правами человека, устойчивым развитием, экологией, календарем и температурой».

Йенсен убеждал, что еще с 2015 года общался с оргкомитетом, ФИФА, Международной организацией труда при ООН и правозащитной организацией Amnesty International, чтобы улучшить условия труда рабочих в Катаре.

По его словам, действия датской федерации помогли отменить систему Кафала. Это система мониторинга рабочих-мигрантов в странах Персидского залива, по которой у каждого рабочего должен быть работодатель-спонсор внутри страны, который отвечает за их права, визы и документы и даже может забирать паспорта.

Кафала – действительно большая проблема Катара. По правилам такого принудительного труда живут до миллиона человек. Мигранты из Индии, Пакистана, Непала и других азиатских стран – 94% рабочей силы страны.

За пять лет Катар отменил выездную визу (раньше мигранты могли выехать из страны только при разрешении работодателя), установил минимальную зарплату в 100 риалов в месяц (275 долларов) и принял несколько более прогрессивных законов с точки зрения защиты прав мигрантов. Но этого было объективно мало.

В Катаре действительно приняли несколько прогрессивных законов, но даже в Дании не уверены, что на это как-то повлияла местная федерация футбола и Якоб Йенсен.

«Датские СМИ часто критикуют DBU: они говорили, что борются за права человека в Катаре, но на самом деле этого не делали, – рассказывает Sports.ru главный редактор спортивного раздела газеты Ekstra Bladet Микель Давидсен. – Боссы DBU отправляли молодежные сборные на бесплатные турниры в Катаре, пока критики Катара не стало слишком много. Понятия не имею, что реально сделали руководители DBU для прав человека. Думаю, они и сами не смогут ответить на этот вопрос».

Да и те законы, которые были приняты (с участием датчан или без) недостаточны.Amnesty International в докладе о правах человека в Катаре за год до чемпионата мира отмечала, что никаких серьезных изменений нет, методы работы в Катаре назвала «принудительным трудом» и заявила, что Кафала все еще применяется.

В апреле-2022 даже организаторы ЧМ признали, что эксплуатировали рабочих. Защищал организаторов только Джанни Инфантино.

«Конечно, это не рай, – говорил президент ФИФА об условиях труда мигрантов в Катаре. – Конечно, там не все идеально. Конечно, еще многое нужно сделать, но мы не должны уходить оттуда. Нужно продолжать. Мы должны работать вместе».

Датчане – акционисты протеста. Перечисляют деньги в профсоюз рабочих, сделали траурную форму и запретили женам футболистов ехать в Катар, чтобы не поднимать экономику страны

Датчане не в первый раз реагируют на политику в стране, в которой проводится крупный спортивный турнир. Зимой 2022-го они устроили дипломатический бойкот Олимпийских Игр в Пекине. Дания не отправила чиновников на Игры, а министр иностранных дел Йеппе Кофод сказал, что очень обеспокоен ситуацией с правами человека в Китае из-за ситуации с уйгурами в регионе Синцзянь. Тогда Дания присоединилась к Нидерландам, Австралии, Великобритании, Канаде и США. Сейчас компания почти такая же (Нидерланды и Великобритания обеспокоены ситуацией с правами мигрантов в Катаре, Австралия и США – ЛГБТ). Но Дания действует заметнее остальных.

«Внимание к Катару росло в последние 10 лет, – рассказывает Микель Давидсен. – Сначала в центре внимания была ФИФА и коррумпированное решение о проведении ЧМ в Катаре. Все фокусировались на решение ФИФА отдать турнир маленькой стране без футбольной истории и только из-за денег.

А потом СМИ переключились уже на Катар и как он готовился к чемпионату мира. И мы увидели, что в Катаре проблемы с правами человека – и это становилось все большей проблемой. Да, Дания очень далеко от Катара географически, но сборной Дании придется лететь и играть на стадионах с кровавой историей».

Федерация футбола Дании объявила, что за каждый гол во всех официальных турнирах под эгидой федерации (от детских и женских до чемпионата Дании по футболу) DBU пожертвует 10 крон (1,33 доллара) в профсоюз строителей и деревообрабатывающих предприятий.

В прошлом году в ноябре в официальных датских турнирах забили 55 000 голов. Так что датчане направят в профсоюз примерно 550 тысяч крон (73 000 долларов).

К акционизму присоединились и спонсоры. Форма сборной Дании от компании Hummel – тоже часть протеста. На основных, красной и белой футболке почти не видно логотипов, а третий комплект – черный. Это цвет траура по погибшим рабочим.

«Новой формой мы хотели послать двойной сигнал, – написали в соцсетях Hummel. – Они вдохновлены не только Евро-1992 с уважением к главному футбольному успеху в истории Дании, но и протестами против Катара и его нарушений прав человека.

Поэтому мы приглушили цвета всех формы: логотипы и шевроны. Мы не хотим, чтобы нас было видно на турнире, который стоит тысяч человеческих жизней. Мы поддерживаем сборную Дании, но это не значит поддерживать Катар как страну-хозяйку».

Кстати, для Hummel это не первая политическая акция. Босс компании Кристиан Стадил уже шил формы для угнетенных футбольных сборных. Он фанат буддистской философии и ввел отчеты по Company Karma (карме компании).

В начале нулевых там помогали Тибету – помогли организовать сборную и спонсировали ее, пока не вышли на китайский рынок.

Датчанин уснул в монастыре – и запустил историю сборной Тибета. Команда тренировались на дороге с коровами и сыграла с Гренландией

В конце нулевых – Сьерра-Леоне (в 2006-м вышел фильм «Кровавый Алмаз» с Леонардо Ди Каприо про гражданскую войну в стране, в 2008-м – сборной пришли деньги от Hummel), в десятых – Афганистан (там поддерживали женский футбол и устраивали матчи против сборной солдат НАТО), в 2018-м – ЛГБТ (выпустили футболки красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего и фиолетового цвета и приехали в них на чемпионат мира в России). Теперь – права человека в Катаре.

На этом датчане не остановились. В руководстве федерации футбола запретили женам и девушкам игроков приезжать на чемпионат мира. Зачем? Чтобы не поддерживать экономику Катара!

«В DBU решили свести к минимуму поездки в Катар во время чемпионата мира, – сказал Copenhagen Daily представитель федерации футбола. – Мы не хотим приносить прибыль Катару, поэтому уменьшим туристическую активность. На прошлых турнирах жены и девушки футболистов ездили на турнир вместе со сборной, теперь мы отменили это».

Все эти шаги вызывали удивление, поддержку, раздражение, но следующий уже разозлил ФИФА. Оказывается, Hummel подготовила еще и четвертый, тренировочный комплект c надписью «Права человека для всех».

«Для меня это футболка с простым посланием об универсальных правах человека, – комментировал президент федерации футбола Дании Якоб Йенсен. – Мы не думаем, что здесь есть какая-то политика. И считаем, что права человека универсальны».

ФИФА считает иначе. Дании запретили использовать эту форму, ссылаясь на регламент в отношении одежды игроков и запрет использования политических лозунгов.Джанни Инфантино хочет, чтобы чемпионат мира прошел максимально аполитично, призывал к прекращению огня на Украине во время ЧМ-2022 и написал письмо 32 командам-участникам с просьбой не смешивать футбол и политику.

«Мы знаем, что футбол не живет в вакууме, и мы в равной степени осознаем, что во всем мире существует много проблем и трудностей политического характера, – писал Инфантино. – Но, пожалуйста, не позволяйте втягивать футбол в идеологическую или политическую борьбу. В ФИФА мы стараемся уважать все мнения и убеждения, не раздавая моральные уроки остальному миру. Одна из важнейших сторон нашего мира – разнообразие.

Ни одна культура или страна не «лучше» другой. И это главный принцип взаимного уважения и отсутствия дискриминации. И одна из главных ценностей футбола. Так что давайте, пожалуйста, позволим футболу выйти на передний план».

Нидерланды по-другому подсветили проблему .Луи ван Гал и футболисты сборной пообщались с 20 мигрантами, которые работали на строительстве стадионов чемпионата мира.

«Конечно, это будет несколько искусственная ситуация, но тот факт, что мы хотим это сделать, должен вам кое-что сказать о наших мыслях и мыслях Королевского футбольного союза Нидерландов.

Но после часа с мигрантами мы должны переключиться на подготовку к Сенегалу», – сказал ван Гал.

В Дании уверены, что бороться за права человека в Катаре точно стоит и столо. Правда, возможно, другими методами.

«История с черной формой была скорее медийным трюком, – рассказывает Давидсен. – Форма и ее история сделаны для того, чтобы привлечь внимание. Это было целью компании Hummel. В итоге федерация футбола Дании даже не будет использовать ее в Катаре.

А вот тренировочная форма с надписью «Human rights for all» была хорошей идеей. Чем больше команд настаивает на таком, тем лучше.

Но достаточно ли этих слов на футболке? Сомневаюсь. Правам человека не помочь сообщением на майке. Думаю, лучше бы, если бы много лет назад сборные объединились и попробовали остановить неправильный чемпионат мира в Катаре. Если они действительно считают, что он неправильный».

Фото: globallookpress.com/Antonio Borga; Gettyimages.ru/Christian Hofer; instagram.com/hummelsport