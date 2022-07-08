Мы учреждаем Клуб Бориса Ротенберга – в честь чемпионов-талисманов

Вы не всех вспомните.
В это воскресенье завершает карьеру легендарный футболист «Локомотива» Борис Ротенберг – он проведет прощальный матч против «Динамо». Российско-финский защитник поиграл за «Шинник», «Химки», «Аланию», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив» и установил рекорд РПЛ среди полевых игроков по количеству матчей в запасе (151 матч, вечный вратарский рекорд у Сергея Чепчугова – 191).
Но главное достижение в карьере Ротенберга – чемпионство с «Локомотивом»-2017/18. В чемпионском сезоне Борис провел 87 минут в 7 матчах и проиграл лишь однажды – как раз когда единственный раз вышел в старте (против «Арсенала» – 0:2).
Редко играя в футбол, Ротенберг оставался одним из самых обсуждаемых игроков лиги, так что в любом случае его карьера – явление. Поэтому мы решили учредить Клуб Бориса Ротенберга – в честь футболистов РПЛ, которые выигрывали чемпионат, но очень редко выходили на поле: до 87 минут на поле (но не менее 20 матчей в заявке).
Такие чемпионы-талисманы были не у всех.
Попадание в этот список – не значит автоматический статус плохого футболиста. Ниже вы найдете достойных и легендарных игроков, которые по совпадению редко выходили на поле в чемпионские сезоны.
«Локомотив»-2002
Беннет Мнгуни, полузащитник, 27 лет
4 матча (26 в заявке), 83 минуты
Сейчас: 48 лет, закончил в 2008 в ЮАР
«Локомотив»-2004
Жорже Вагнер, полузащитник, 24 года
4 матча (24 в заявке), 41 минута
Сейчас: 43 года, закончил в 2017-м в «Флуминенсе»
«Зенит»-2007
Илья Максимов, полузащитник, 19 лет
6 матчей (29 в заявке), 39 минут
Сейчас: 35 лет, закончил в 2020-м в «Химике»
«Зенит»-2010
Максим Канунников, нападающий, 17 лет
12 матчей (22 в заявке), 83 минуты, 1 гол
Сейчас: 30 лет, до июля 2022-го числился в «Крыльях Советов»
ЦСКА-2013/14
Элвер Рахимич, полузащитник, 37 лет
1 матч (30 в заявке), 44 минуты
Сейчас: 46 лет, тренер академии ЦСКА
«Зенит»-2014/15
Милан Родич, защитник, 23 года
1 матч (24 в заявке), 1 минута
Сейчас: 31 год, основной левый защитник «Црвены Звезды»
«Спартак»-2016/17
Артем Тимофеев, полузащитник, 22 года
5 матчей (23 в заявке), 46 минут
Сейчас: 28 лет, основной опорник «Ахмата»
«Локомотив»-2017/18
Борис Ротенберг, защитник, 31 год
7 матчей (30 в заявке), 87 минут
Сейчас: 36 лет, завершает карьеру в «Локомотиве»
Алан Касаев, полузащитник, 31 год
2 матча (25 в заявке), 54 минуты
Сейчас: 36 лет, закончил в «Алании» в 2020-м
Аршак Корян, нападающий, 22 года
3 матча (25 в заявке), 30 минут
Сейчас: 27 лет, вернулся в «Химки» из аренды в «Оренбурге»
«Зенит»-2020/21
Даниил Шамкин, полузащитник, 18 лет
3 матча (24 в заявке), 37 минут
Сейчас: 20 лет, в аренде в «КАМАЗе», Первая лига.
Ротенберг покидает «Локомотив». С 2016-го у него 360 игровых минут и несколько операций
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Михаил Воскресенский; fclm.ru; commons.wikimedia.org
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