Мы учреждаем Клуб Бориса Ротенберга – в честь чемпионов-талисманов

Вы не всех вспомните.

В это воскресенье завершает карьеру легендарный футболист «Локомотива» Борис Ротенберг – он проведет прощальный матч против «Динамо». Российско-финский защитник поиграл за «Шинник», «Химки», «Аланию», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив» и установил рекорд РПЛ среди полевых игроков по количеству матчей в запасе (151 матч, вечный вратарский рекорд у Сергея Чепчугова – 191).

Но главное достижение в карьере Ротенберга – чемпионство с «Локомотивом»-2017/18. В чемпионском сезоне Борис провел 87 минут в 7 матчах и проиграл лишь однажды – как раз когда единственный раз вышел в старте (против «Арсенала» – 0:2).

Редко играя в футбол, Ротенберг оставался одним из самых обсуждаемых игроков лиги, так что в любом случае его карьера – явление. Поэтому мы решили учредить Клуб Бориса Ротенберга – в честь футболистов РПЛ, которые выигрывали чемпионат, но очень редко выходили на поле: до 87 минут на поле (но не менее 20 матчей в заявке) .

Такие чемпионы-талисманы были не у всех.

Попадание в этот список – не значит автоматический статус плохого футболиста. Ниже вы найдете достойных и легендарных игроков, которые по совпадению редко выходили на поле в чемпионские сезоны.

«Локомотив»-2002

Беннет Мнгуни, полузащитник, 27 лет

4 матча (26 в заявке), 83 минуты

Сейчас: 48 лет, закончил в 2008 в ЮАР

«Локомотив»-2004

Жорже Вагнер, полузащитник, 24 года

4 матча (24 в заявке), 41 минута

Сейчас: 43 года, закончил в 2017-м в «Флуминенсе»

«Зенит»-2007

Илья Максимов, полузащитник, 19 лет

6 матчей (29 в заявке), 39 минут

Сейчас: 35 лет, закончил в 2020-м в «Химике»

«Зенит»-2010

Максим Канунников, нападающий, 17 лет

12 матчей (22 в заявке), 83 минуты, 1 гол

Сейчас: 30 лет, до июля 2022-го числился в «Крыльях Советов»

ЦСКА-2013/14

Элвер Рахимич, полузащитник, 37 лет

1 матч (30 в заявке), 44 минуты

Сейчас: 46 лет, тренер академии ЦСКА

«Зенит»-2014/15

Милан Родич, защитник, 23 года

1 матч (24 в заявке), 1 минута

Милан Родич (в центре)

Сейчас: 31 год, основной левый защитник «Црвены Звезды»

«Спартак»-2016/17

Артем Тимофеев, полузащитник, 22 года

5 матчей (23 в заявке), 46 минут

Сейчас: 28 лет, основной опорник «Ахмата»

«Локомотив»-2017/18

Борис Ротенберг, защитник, 31 год

7 матчей (30 в заявке), 87 минут

Сейчас: 36 лет, завершает карьеру в «Локомотиве»

Алан Касаев, полузащитник, 31 год

2 матча (25 в заявке), 54 минуты

Сейчас: 36 лет, закончил в «Алании» в 2020-м

Аршак Корян, нападающий, 22 года

3 матча (25 в заявке), 30 минут

Сейчас: 27 лет, вернулся в «Химки» из аренды в «Оренбурге»

«Зенит»-2020/21

Даниил Шамкин, полузащитник, 18 лет

3 матча (24 в заявке), 37 минут

Сейчас: 20 лет, в аренде в «КАМАЗе», Первая лига.

Ротенберг покидает «Локомотив». С 2016-го у него 360 игровых минут и несколько операций

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Михаил Воскресенский; fclm.ru; commons.wikimedia.org