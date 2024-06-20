Джефф Монсон принял ислам: планирует сменить имя и поехать в Палестину
«Многие заплакали».
Боец MMA Джефф Монсон – теперь мусульманин. В 2018 году он получил российский паспорт, через пять лет – отказался от гражданства США, сейчас – сделал неожиданный религиозный шаг.
Что происходит?
Монсон произнес шахаду под крики «Аллаху Акбар!» и сказал, что пять лет шел к принятию ислама
Это произошло вечером 19 июня на гала-приеме, посвященный Дню России и мусульманскому празднику Курбан-байрам в московском отеле «Метрополь». Там собрались депутаты, религиозные деятели, политологи и посол Палестины в России. Среди приглашенных – Джефф Монсон.
В конце вечера боец заявил о желании принять ислам и при всех произнес шахаду [свидетельства о принятии ислама]: «Когда мне дали слово для выступления, я сказал – произношу шахаду, я хочу быть мусульманином. Многие не ожидали, а среди приглашенных гостей – политики, артисты, люди разных национальностей и вероисповеданий. Многие заплакали».
Политолог Сергей Марков, который присутствовал на мероприятии, отметил, что речь Монсона встретили «восторженные крики «Аллаху Акбар!» По словам самого Монсона, он принял ислам осознанно и долго к этому шел:
«Я много знаю об этой религии, у меня много друзей‑представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни, поэтому я и выбрал ислам. Думал об этом последние 4-5 лет».
Монсон планирует сменить имя и поехать в Палестину
В сентябре-2023 Монсон стал депутатом парламента Башкортостана, хотя в 53 года еще не завершил профессиональную карьеру бойца (в 2024-м хочет провести прощальный поединок с Фабио Мальдонадо). Сейчас он живет в Уфе, где ранее открыл школу по джиу-джитсу и грэпплингу.
В разговоре с ТАСС Монсон после принятия ислама заявил, что думает о смене имени (но не уточнял, какое именно планирует взять), и не исключил, что поедет в Палестину, чтобы поддержать местных во время военного конфликта с Израилем.
«Первое, что меня привлекло в исламе, – мы не просто можем, а обязаны брать заботу о людях, которые нуждаются в нашей помощи. Наша обязанность – протягивать руку помощи», – сказал Монсон. Ранее на семинаре в Ингушетии он встречался с палестинскими беженцами и поддержал Палестину.
«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет
Фото: Instagram/jeff_monson_official
А без религии так вести себя категорически не получается?
Просто крайне смешно выглядит как весь из себя коммунист и фанат СССР принимает хоть какую-либо религию. Монсон просто пытается хайпить, он и есть олицетворение настоящего американского капиталиста: делать бабки на всём, что можешь. Не задалась карьера бойца? Объяви себя коммунистом, ненавистником Америки и поезжай в Россию депутатом. Сейчас тренд на сочувствие жителям Газы? – прими Ислам и посети Палестину)
Калаш, сандалии и мопед/парашют этому господину ! Творить добро. Нести его неверным.