Джефф Монсон принял ислам: планирует сменить имя и поехать в Палестину

«Многие заплакали».

Боец MMA Джефф Монсон – теперь мусульманин. В 2018 году он получил российский паспорт, через пять лет – отказался от гражданства США, сейчас – сделал неожиданный религиозный шаг.

Что происходит?

Монсон произнес шахаду под крики «Аллаху Акбар!» и сказал, что пять лет шел к принятию ислама

Это произошло вечером 19 июня на гала-приеме, посвященный Дню России и мусульманскому празднику Курбан-байрам в московском отеле «Метрополь». Там собрались депутаты, религиозные деятели, политологи и посол Палестины в России. Среди приглашенных – Джефф Монсон.

В конце вечера боец заявил о желании принять ислам и при всех произнес шахаду [свидетельства о принятии ислама]: «Когда мне дали слово для выступления, я сказал – произношу шахаду, я хочу быть мусульманином. Многие не ожидали, а среди приглашенных гостей – политики, артисты, люди разных национальностей и вероисповеданий. Многие заплакали».

Политолог Сергей Марков, который присутствовал на мероприятии, отметил, что речь Монсона встретили «восторженные крики «Аллаху Акбар!» По словам самого Монсона, он принял ислам осознанно и долго к этому шел:

«Я много знаю об этой религии, у меня много друзей‑представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни, поэтому я и выбрал ислам. Думал об этом последние 4-5 лет».

Монсон планирует сменить имя и поехать в Палестину

В сентябре-2023 Монсон стал депутатом парламента Башкортостана, хотя в 53 года еще не завершил профессиональную карьеру бойца (в 2024-м хочет провести прощальный поединок с Фабио Мальдонадо). Сейчас он живет в Уфе, где ранее открыл школу по джиу-джитсу и грэпплингу.

В разговоре с ТАСС Монсон после принятия ислама заявил, что думает о смене имени (но не уточнял, какое именно планирует взять), и не исключил, что поедет в Палестину, чтобы поддержать местных во время военного конфликта с Израилем.

«Первое, что меня привлекло в исламе, – мы не просто можем, а обязаны брать заботу о людях, которые нуждаются в нашей помощи. Наша обязанность – протягивать руку помощи», – сказал Монсон. Ранее на семинаре в Ингушетии он встречался с палестинскими беженцами и поддержал Палестину.

«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет

Фото: Instagram/jeff_monson_official