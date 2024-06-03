Трамп на UFC 302 завел тикток, который сам же запрещал – и дал важное обещание Хабибу

Первое появление после суда.

Бывший президент США Дональд Трамп стал одним из главных гостей на UFC 302 в Ньюарке, где Ислам Махачев победил Дастина Порье . Трамп дружит с главой лиги Даной Уайтом и регулярно появляется на турнирах промоушена.

Но новый приход – особенный.

Трамп впервые появился на публике после того, как его признали виновным по делу о фальсификации документов – и обещал Хабибу остановить войну в Палестине

На прошлой неделе суд присяжных в Нью-Йорке по 34 пунктам признал Трампа виновным по делу о фальсификации документов с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс. Еще в 2018-м The Wall Street Journal опубликовал расследование, согласно которому Трамп в 2006 году состоял в отношениях с Дэниэлс, а потом заплатил ей $130 тысяч за молчание и заключил договор о неразглашении – транш был произведен за несколько недель до выборов, где Трамп победил.

После публикации Дэниэлс подала на Трампа и его адвоката Майкла Коэна в суд. Позже экс-президент получил обвинение в фальсификации документов, что компенсировал Коэну деньги, которые тот перевел Дэниэлс, из бюджета предвыборной кампании.

Теперь Трампу грозит тюремный срок – приговор вынесут 11 июля. Сам он не считает себя виновным, назвал процесс позором и сказал, что настоящий вердикт вынесет американский народ 5 ноября, когда пройдут выборы президента США. Появление на турнире UFC – первый публичный выход после судебного решения.

Там Трамп прошел перед трибунами в сопровождении Даны Уайта – на трибунах даже появился баннер в его поддержку, а фанаты кричали: «К черту Джо Байдена». После поединков сразу несколько бойцов вышли за клетку, чтобы пожать ему руку – например, Шон Стрикленд и Кевин Холланд.

Главная встреча – с Хабибом Нурмагомедовым, который секундировал Ислама Махачева и попросил остановить войну в Палестине.

«Я знаю, что вы остановите войну в Палестине», – сказал Хабиб. «Мы остановим это. Я остановлю войну», – ответил Трамп. Оба пожали руки.

Трамп завел аккаунт в тиктоке, который сам же запрещал – видео с UFC 302 собрало 60 млн просмотров

Главный перформанс от Трампа – появление аккаунта в тиктоке. Первое видео – с турнира в Ньюарке, где он машет болельщикам и делает селфи. В ролике Уайт объявил Трампа в тиктоке, а тот сказал, что для него это честь.

Видео за короткий срок (турнир прошел в ночь на 2 июня) собрало больше 60 млн просмотров, а на аккаунт уже подписалось 3,8 млн пользователей (у Байдена – меньше 500 тысяч).

«Мы не оставим ни один фронт без защиты и продолжим работать с более молодой аудиторией, потребляющей контент в поддержку Трампа и против Байдена. Нет лучшего места, чем турнир UFC, для запуска тиктока, где его приветствовали тысячи фанатов», – сказал представитель Трампа Стивен Чунг.

В апреле Джо Байден подписал закон, согласно которому тикток в США может попасть под запрет. Когда Трамп сам был президентом, то тоже запрещал платформу, аргументируя это национальными интересами. В его распоряжении говорилось: «Распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих китайским компаниям, представляет угрозу национальной безопасности».

Сейчас Трамп по-прежнему считает, что тикток вредит интересам США, но выступил против блокировки, потому что это, по его словам, поможет фейсбуку, который он критиковал после поражения Байдену на выборах в 2020 году.

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Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales