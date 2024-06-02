«Она думает, что все папы дерутся». Порье привел на бой с Махачевым семилетнюю дочь – рыдала в первом ряду

Тяжелый момент.

На UFC 302 в Ньюарке Дастин Порье проиграл Исламу Махачеву , в третий раз не став чемпионом. На трибунах его поддерживала жена Джоли и семилетняя дочь Паркер Ноэль. Она впервые пришла на бой отца и разрыдалась перед камерам.

Порье смотрел бой Конор – Диаз в палате после рождения дочери. Она с детства снимает отцу швы и привыкла к его синякам

Порье начал встречаться с будущей женой Джоли Леблан в восьмом классе. В конце учебного года он бросил школу и устроился в Макдональдс – много пил, набрал лишний вес и пропадал на вечеринках.

В 20 лет Порье женился на Джоли и отказался от вредных привычек – занялся боксом, похудел и дебютировал в ММА. В 2016-м, спустя семь лет брака, родилась дочь – Паркер Ноэль. Тогда Порье больше пяти лет дрался в UFC и шел на серии побед – после обидного нокаута от молодого Конора Макгрегора.

«Одно дело драться для себя, и совсем другая мотивация и драйв, когда ты делаешь это для кого-то, кого любишь и кто от тебя зависит. Так что я просто рву задницу, чувак, и верю в себя больше, чем когда-либо», – сказал Порье перед UFC 195, за неделю до этого узнав о беременности жены.

Паркер Ноэль родилась в день реванша Конора и Нейта Диаза. Порье был с женой, но поставил в углу палаты ноутбук, на котором включил турнир: «Я смотрел бой, когда дочери даже часа не исполнилось». Когда Паркер было несколько лет, она уже снимала швы с лица отца:

«Она растет на боях, понимает, что происходит, много раз снимала швы с моих заживших ран. Бои – все, что ее окружало. Она думает, что все остальные папы тоже дерутся».

Порье набил тату с именем дочери на груди и вернулся в родной Лафайетт, чтобы воспитывать ее среди родных. Когда семья переезжала, Порье продал ненужные вещи и отправил деньги на благотворительность. Так родилась идея его фонда, который помогает людям в родном Лафайетте: «Мы увидели, какой эффект это произвело и решили основать организацию, помогать другим, собирая деньги».

Порье обещал дочери стать чемпионом, но проиграл Хабибу. Он привел ее на бой с Махачевым, чтобы показать триумф из первого ряда

Когда Порье в 2019-м стал временным чемпионом в легком весе, он пообещал дочери вернуться домой с двумя поясами. Проиграл Хабибу и через почти пять лет снова подрался за пояс. На бой с Махачевым Порье впервые привел дочь в зал – до этого она видела его титульник с Чарльзом Оливейрой из комнаты ребенка:

«Когда на арене в комнате для ребенка жена передавала дочь няне, она начала плакать. Жена спросила: «Что случилось, моя хорошая?» И она такая: «Мне грустно, потому что папа сегодня проиграет». Она это сказала где-то за час до боя. Может, она предчувствовала. Жена рассказала об этом, когда мы вернулись домой».

В этот раз Паркер Ноэль появилась уже на взвешивании. На турнире Порье посадил ее в первый ряд, объяснив, что считает дочь достаточно зрелой: «Я просто не хочу отнимать у нее единственный шанс почувствовать эту энергию на арене. Думаю, она достаточно взрослая, насколько это возможно для семилетнего ребенка, чтобы понять и насладиться этим путешествием.

Моя дочь впервые будет там, в первом ряду, хочу показать ей, что каждый может осуществить мечты... Возможно, это последний шанс для меня поднять пояс в воздух».

Порье кроваво проиграл и сдался от удушающего – на глазах семьи, собравшейся в первом ряду. После боя он заявил, что готов конкурировать, но хочет закончить ради дочери. Порье признался в любви всем родным, растрогав семилетнюю дочь – та вытирала слезы:

Когда Порье сказал, что очень ей гордится – девочка разрыдалась и уткнулась в грудь матери:

Махачев в интервью Sports заверял, что детям не место на турнирах из-за крови. Возможно, он был прав – слезы девочки Порье увидел весь мир.

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Фото: instagram.com/mrsjoliepoirier ; instagram.com/dustinpoirier ; кадры трансляции