Тайсон Фьюри: «Часто делаю куннилингус. Это укрепит мою старую челюсть»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что во время подготовки к реваншу против чемпиона WBC в тяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера часто занимается оральным сексом.
По мнению боксера, это укрепляет его челюсть.
«У меня есть уверенность в своем подбородке. Но я часто лижу киску, чтобы укрепить челюсть.
Да, я так укрепляю свою старую челюсть», – сказал Фьюри.
Ранее Фьюри заявил, что мастурбирует по семь раз в день, чтобы повысить уровень тестостерона и укрепить запястья.
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