Тайсон Фьюри: «Часто делаю куннилингус. Это укрепит мою старую челюсть»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе признался, что во время подготовки к реваншу против чемпиона WBC в тяжелом дивизионе часто занимается оральным сексом.

По мнению боксера, это укрепляет его челюсть.

«У меня есть уверенность в своем подбородке. Но я часто лижу киску, чтобы укрепить челюсть.

Да, я так укрепляю свою старую челюсть», – сказал Фьюри.

Ранее Фьюри заявил, что мастурбирует по семь раз в день, чтобы повысить уровень тестостерона и укрепить запястья.

Тайсон Фьюри: «Я мастурбирую семь раз в день перед боем с Уайлдером»

Джордж Форман: «Бой Уайлдер – Фьюри входит в топ-3 самых значимых реваншей в истории»