Красота и ужас UFC – в 48 фотографиях. Вы не оторветесь
Лучшие кадры Джеффа Боттари.
Джефф Боттари – один из главных фотографов UFC. В объектив его камеры попадали лучшие бойцы и важные моменты в истории промоушена: главные поединки Хабиба, жгучий Конор, возвращение Джона Джонса.
Еще Боттари снимает американский футбол и хоккей. Если хотите насладиться не только фото со спортивных ивентов, но и фактурными пейзажами из разных точек мира, изучите его профиль в инстаграме (34к подписчиков).
А вот так он зафиксировал в кадре себя:
На красоту от Боттари обратил внимание Вадим Тихомиров с «Матч ТВ», но мы пошли дальше – изучили тысячу страниц с его фотографиями по UFC и отобрали лучшие.
Наслаждаемся!
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Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC