Красота и ужас UFC – в 48 фотографиях. Вы не оторветесь

Лучшие кадры Джеффа Боттари.

Джефф Боттари – один из главных фотографов UFC . В объектив его камеры попадали лучшие бойцы и важные моменты в истории промоушена: главные поединки Хабиба, жгучий Конор, возвращение Джона Джонса.

Еще Боттари снимает американский футбол и хоккей. Если хотите насладиться не только фото со спортивных ивентов, но и фактурными пейзажами из разных точек мира, изучите его профиль в инстаграме (34к подписчиков).

А вот так он зафиксировал в кадре себя:

На красоту от Боттари обратил внимание Вадим Тихомиров с «Матч ТВ», но мы пошли дальше – изучили тысячу страниц с его фотографиями по UFC и отобрали лучшие.

Наслаждаемся!

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Фото: Gettyimages.ru /Jeff Bottari/Zuffa LLC