Безумная жизнь Райана Гарсии: выпил пива, победил и покурил после
Ему советовали лечь в психбольницу.
Что вы знаете о жизни поп-звезды (или все-таки рок?) современного бокса? Райан Гарсия показал, как надо, но и как не надо.
Напоминаем: алкоголь и сигареты – зло.
Гарсия шел против Дэвина Хейна как абсолютный андердог, но это выглядело справедливо: он тусовался, сходил с ума и всячески показывал, что не готов к бою. Близкие даже говорили, что ему требуется помощь.
Получается, Гарсия – грамотный тролль, а все это было лишь шоу? Безумства Гарсии действительно впечатляют:
– Поведение Гарсии на пресс-конференции даже пугало: сначала он долго обращался к Иисусу, а потом жестко послал Хейни. Очень странный заход на трешток.
– Признался, что идентифицирует себя женщиной и подаст на Хейни в суд после того, как Хейни толкнул его на крыше Empire State Building.
– Заявил о существовании Богемской рощи, где его связали и держали в заложниках, и он видел, как насилуют детей.
– Развелся с женой спустя несколько минут после рождения ребенка.
– Купил кроссовки всем посетителям магазина.
– Спрогнозировал землетрясение 6 июня, которое разрушит Голливуд и Лас-Вегас.
– Вызвал на бой чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли и заявил, что Дане Уайту придется раскошелиться на его подписание.
– Нелепо работал на лапах у плазменного телеэкрана, которые держал ему брат.
– Исполнял бой с тенью на фоне оркестра с мексиканской музыкой.
– Советовал пить вино и курить траву тем, у кого деменция.
– Провалил взвешивание, показав перевес в 1,5 кг, и отдал $1,5 млн из гонорара. Но больше впечатляет, как уверенно он пил пиво прямо на весах.
– После победы Гарсия рассказал, что перед боем пил и курил каждую ночь. Кадры из соцсетей, где он запечатлен в окружении девушек, будто подействовали на Хейни как усыпляющее.
За такие выходки отец Дэвина Хейни советовал Гарсии лечь в психиатрическую больницу, а Эдди Хирн заявил, что у него проблемы с ментальным здоровьем. Ему пришлось обследоваться в клинике, чтобы получить положительное заключение.
Как вам такие безумия от Райана Гарсии?
Апсет года от поп-звезды бокса: пил пиво перед боем и трижды уронил непобежденного Хейни
«Теперь начну пить пиво на взвешивании». Вы тоже в шоке от победы Гарсии?
Фото: Gettyimages.ru/Al Bello
Гарсия, о котором я много слышал, но ничего не знал, показался мне мерзким кривляющимся ребёнком. Вроде три нокдауна сделал, а вёл себя как мудак. Ещё и вес не показал. Может есть объяснения о которых я не знаю.
То что он до боя исполнял, вообще дичь, с другой стороны я бой посмотрел, значит и других это привлекло, кто ppv покупает.
Хейни, так и остался загадкой.
то только коннор где то рядом
Повысил шансы на победу. Бабки не проблема
Я вообще больше о его кривляниях ********* в 12 раунде.
Показался именно тем персонажем каким хотел выглядеть до боя.
Я бы не был столь категоричен. Серега Ковалев намучался с этим "нововведением" Бернарда Хопкинса, равно как и многие другие соперники Палача до того. Да и Джеймс Тони с Арчи Муром где-то подобное безобразие тоже подсмотрели в свое время)