Безумная жизнь Райана Гарсии: выпил пива, победил и покурил после

Ему советовали лечь в психбольницу.

Что вы знаете о жизни поп-звезды (или все-таки рок?) современного бокса? Райан Гарсия показал, как надо, но и как не надо.

Напоминаем : алкоголь и сигареты – зло.

Гарсия шел против Дэвина Хейна как абсолютный андердог, но это выглядело справедливо: он тусовался, сходил с ума и всячески показывал, что не готов к бою. Близкие даже говорили, что ему требуется помощь.

Получается, Гарсия – грамотный тролль, а все это было лишь шоу? Безумства Гарсии действительно впечатляют:

– Поведение Гарсии на пресс-конференции даже пугало: сначала он долго обращался к Иисусу, а потом жестко послал Хейни. Очень странный заход на трешток.

– Признался, что идентифицирует себя женщиной и подаст на Хейни в суд после того, как Хейни толкнул его на крыше Empire State Building.

– Заявил о существовании Богемской рощи, где его связали и держали в заложниках, и он видел, как насилуют детей.

– Развелся с женой спустя несколько минут после рождения ребенка.

– Купил кроссовки всем посетителям магазина.

– Спрогнозировал землетрясение 6 июня, которое разрушит Голливуд и Лас-Вегас.

– Вызвал на бой чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли и заявил, что Дане Уайту придется раскошелиться на его подписание.

– Нелепо работал на лапах у плазменного телеэкрана, которые держал ему брат.

– Исполнял бой с тенью на фоне оркестра с мексиканской музыкой.

– Советовал пить вино и курить траву тем, у кого деменция.

– Провалил взвешивание, показав перевес в 1,5 кг, и отдал $1,5 млн из гонорара. Но больше впечатляет, как уверенно он пил пиво прямо на весах.

– После победы Гарсия рассказал, что перед боем пил и курил каждую ночь. Кадры из соцсетей, где он запечатлен в окружении девушек, будто подействовали на Хейни как усыпляющее.

За такие выходки отец Дэвина Хейни советовал Гарсии лечь в психиатрическую больницу, а Эдди Хирн заявил, что у него проблемы с ментальным здоровьем. Ему пришлось обследоваться в клинике, чтобы получить положительное заключение.

Как вам такие безумия от Райана Гарсии?

Апсет года от поп-звезды бокса: пил пиво перед боем и трижды уронил непобежденного Хейни

«Теперь начну пить пиво на взвешивании». Вы тоже в шоке от победы Гарсии?

Фото: Gettyimages.ru /Al Bello