Три главных вопроса вокруг возвращения Конора

Наконец-то подерется с Чендлером.

Это не шутка: Конор Макгрегор возвращается в октагон. Бывший двойной чемпион UFC подерется с Майклом Чендлером на UFC 303 , хотя разговоры об их бое крутились больше года – турнир пройдет в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе. Президент лиги Дана Уайт все подтвердил.

Но камбэк Макгрегора вызывает не только восторг – разобрали главные вопросы вокруг его первого боя за три года.

Конор возвращается в полусредний вес – в нем у него две победы и одно поражение

Пока Конор не дрался, он набрал серьезную массу и собирался выступать в средней весовой категории – об этом рассказывал в декабре-2023, когда впервые анонсировал возвращение в октагон. В UFC решили иначе – поединок против Чендлера пройдет в полусреднем весе.

Для Конора этот бой станет не первым в 77 кг – за всю карьеру он дрался в этой категории три раза. Впервые это произошло в 2016 году, когда Макгрегор сенсационно проиграл Нейту Диасу удушающим приемом. Реванш прошел в том же весе – победа решением большинства судей. Конор вернулся в легкий вес ради двух титульных боев, а потом снова подрался в полусреднем – нокаутировал Дональда Серроне в январе-2020.

Макгрегор возвращается в категорию, в которой чувствует себя наиболее неуверенно – об этом говорит не самый лучший баланс побед и поражений. Конечно, резкий набор массы может положительно повлиять на ситуацию. Или ее усугубит?

Конор долго восстанавливался после жуткой травмы – обещает нокаутировать Чендлера «титановым стержнем в ноге»

Последний поединок Макгрегора состоялся в июле-2021, когда он получил страшную травму в поединке с Дастином Порье – обследование выявило серьезные повреждения большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Конор перенес несколько операций и долго восстанавливался, даже покинув пул допинг-тестирования – и параллельно попал под обвинения , что во время реабилитации использовал запрещенные препараты.

Сам Макгрегор отвергает обвинения – и хвастается металлической пластиной в ноге, с помощью которой хочет нокаутировать Чендлера: «Теперь я Терминатор. У меня титановый стержень, который входит в мое колено и опускается по кости прямо к лодыжке. Его невозможно сломать, так что теперь я свободен в действиях. Работаю над тем, чтобы нанести этим стержнем удар по следующему сопернику».

Непонятно, какое психологическое влияние окажет на Макгрегора страшная травма. Экс-чемпион UFC Андерсон Сильва, получивший похожее повреждение ноги в 2013-м, так и не восстановился после перелома – пять поражений в шести поединках заставили его завершить карьеру в ММА.

Конор не дрался почти три года – его методы подготовки к возвращению вызывают вопросы

Между третьим боем Макгрегора с Порье и поединком с Чендлером пройдет почти три года. Это серьезный простой, который негативно скажется на возвращении Конора к активным выступлениям. Поможет ли усердная подготовка, если ее методы вызывают серьезные вопросы? Кажется, все это время Макгрегор уделял больше внимания медийной деятельности, чем карьере в смешанных единоборствах.

Пока Конор не дрался, он участвовал в огромном количестве пиар-мероприятий, активно давал интервью и успел сняться в фильме с Джейком Джилленхолом. В этом его упрекал даже Чендлер, призывавший «слезть с яхты» и вернуться к тренировкам.

Но Макгрегор отвергает все опасения – и сохраняет позитивный настрой: «Я в полном порядке. Отправил спать больше людей, чем анестезия. Я настолько свеж, насколько это возможно в этом бизнесе. Надеюсь, что в 2024 году проведу четыре поединка. В следующем – еще восемь. Мои навыки никуда не делись. Просто позвольте мне снова выйти в октагон».

Конор построил культ трештока, но сам превратился в балабола. У нас о-о-очень много доказательств

Фото: Gettyimages.ru /Stacy Revere, Steve Marcus