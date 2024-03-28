«Отвратительно, что русских парней ставят против друг друга». Не все довольны боем Павлович – Волков

Повод для конспирологии.

Сергей Павлович и Александр Волков – два главных тяжеловеса UFC из России – 22 июня проведут бой на турнире в Саудовской Аравии. Их поединок станет соглавным событием ивента.

Победа приблизит одного из бойцов к поединку за пояс, хотя перспективы до конца не понятны: в тяжелом весе есть временный чемпион Том Аспиналл, а в 2024 году ожидается титульный бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

Столкновение двух больших бойцов из России друг с другом не в титульном поединке – повод для разговоров, что американские матчмейкеры свели их специально, и расстройство для части российских зрителей.

Кого смущает такая афиша?

● Экс-боец UFC Олег Тактаров: «Однозначно победит Волков. Отвратительно, что русских ребят ставят против друг друга. Хотя я, конечно, понимаю, этот бой все равно должен был когда‑то случиться. В общем‑то, логично. Надеюсь, что в арабских странах они чуть больше заработают, хотя бы это уже хорошо».

● Экс-боец UFC Алексей Олейник: «С одной стороны, расстраивает , что наши ребята дерутся между собой. Парни разные по техническим и другим параметрам. Уверен, что ребята покажут крутой, достойный бой. Это будет украшение турнира. Предпочтение никому не буду отдавать, уважаю их».

● Чемпион ACA Евгений Гончаров: «Понимал, что рано или поздно Волков с Павловичем должны были встретиться . Не могут два бойца из России драться за пояс UFC! Сейчас оба находятся в топах, претендуют на самые высокие места, поэтому кого‑то одного нужно отодвинуть.

С точки зрения UFC, наверное, это правильный бой. С точки зрения российских фанатов… Да и сами Александр и Сергей, пожалуй, не хотели этот бой. Но здесь им не оставили выбора».

● Боец MMA Алексей Махно: «Все начнут искать теории заговора , что Павловича и Волкова специально свели как двух россиян. Это два топовых тяжеловеса с амбициями на чемпионский пояс.

Рано или поздно этот поединок произошел бы. Неважно – сейчас, год назад или через год после. Для российского зрителя это нежеланный бой, который мы бы не хотели видеть. Это факт. Но то, что это логичный бой – тоже факт».

● Экс-боец Bellator Кирилл Сидельников: «Удивительное, но ожидаемое решение . Ребята входят в топ дивизиона. Рано или поздно они должны были сойтись. И прискорбно, и довольно интересно. Этот бой будет носить претендентский статус».

● Боец PFL Андрей Корешков: «Не самый приятный бой. Встречаются два наших соотечественника. Они же вместе тренировались. Увидим классическое противостояние в стойке».

А как вы относитесь к такому бою?

Два русских тяжа в UFC хотели выйти друг против друга только за пояс – но подерутся просто так

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Mark Evans