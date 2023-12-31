Конор возвращается? Не дрался три года, объявил нового соперника и поднялся в весе

«Величайший камбэк в истории спорта».

Конор Макгрегор начинает 2024 год с мощных новостей – объявил о возвращении в октагон, в который последний раз выходил в 2021-м.

«Величайший камбэк в истории спорта», – написал Макгрегор 30 декабря, а перед этим сказал, что в первый день 2024-го объявит имя нового соперника.

Хм, дата и соперник есть. Верим?

Что случилось?

Новым соперником Конора станет Майкл Чендлер. Они подерутся 29 июня на международной неделе боев – как минимум об этом заявил сам Конор, хотя руководство UFC не подтверждало информацию. Если Макгрегор говорит правду, то бойцы не выступят на юбилейном турнире UFC 300, который пройдет в апреле.

Важная деталь – поединок планируется в среднем весе, а не в легком, где выступают оба бойца. Ранее Конор с улыбкой говорил Чендлеру о таком переходе: «Ты будешь делать то, что тебе говорят! Я собираюсь прижать тебя. Это моя игра. Это моя игра навсегда».

Конор уже менял весовые категории: становился чемпионом в полулегком дивизионе, когда побеждал Жозе Альдо, и дважды дрался в полусреднем против Нейта Диаза. Его соперник – Майкл Чендлер – заходил в MMA как полусредневес, потом несколько раз выступал в промежуточном весе, а потом закрепился как легковес.

Макгрегор и Чендлер планировали встретиться раньше. Они стали тренерами в 31-м сезоне TUF [бойцовское реалити-шоу от UFC, где бойцы могут получить контракты с промоушеном], по итогам которого хотели провести бой. Но ни осенью, ни в декабре поединок так и не состоялся.

В последнюю неделю 2023 года Конор активизировался. Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что они общались по поводу нового боя. Сам Макгрегор после этого выкатил гневный спич: «Парни в Саудовской Аравии говорят о бое Мэнни Пакьяо, а в UFC не говорят ничего. Дайте мне кого-нибудь!

Я должен был вернуться в декабре, затем я должен был вернуться в апреле. Ни с одним из бойцов не обращались так, как со мной. И это с учетом всех тех цифр, которые я показывал: я продаю больше, чем все они вместе взятые. Они должны нахрен дать мне кого-то. Я жду. Мое терпение на исходе».

Чендлер подтверждал, что их бой пройдет в 2024-м, хотя упрекал Конора в трусости: «Думаю, сейчас он пытается меня переждать. Я имею в виду, что любой парень на его месте хотел бы подождать, чтобы такой настоящий боец, как я, сказал: «К черту, я буду драться с кем-то другим», а затем он может выбрать себе легкого соперника вроде Нейта Диаза. Это будет выглядеть очень плохо для всех, если Конор Макгрегор вернется, но не будет драться со мной».

Почему он не дрался раньше?

Последний раз Конор выходил в октагон в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье и закрыл трилогию (кстати, Чендлер тоже провел последний поединок против Порье и тоже проиграл). Тот бой завершился для Макгрегора не только поражением, но и сломанной ногой в первом раунде. Показательно, что на пресс-конференции перед поединком Конор пытался ударить Порье левой ногой – и сломал именно ее. Врачи наложили ему шину и увезли на носилках, а Порье сказал, что слышал щелчок.

Если дата подтвердится, то простой Конора составит три года. Совсем недавно после такой же долгой паузы в октагон вернулся Джон Джонс, который сразу же забрал пояс в тяжелом весе. Но Конор, в отличие от Джонса, проиграл три из четырех последних боев.

Важный момент – отсутствие Конора в пуле тестирования USADA [американское антидопинговое агентство]. В октябре он вернулся в него, но после этого руководство агентства объявило об уходе – по их словам, именно из-за Конора, потому что UFC хотели вернуть бойца в клетку без тестирования:

«Мы подтверждаем, что Конор Макгрегор вновь вошел в пул тестирования USADA, начиная с воскресенья, 8 октября 2023 года. Мы четко заявили UFC, что для Макгрегора не будет никаких исключений, пока он не сдаст два отрицательных теста и не проведет в пуле бойцов не менее шести месяцев.

К сожалению, на данный момент мы не знаем, будет ли UFC соблюдать эти требования, поскольку с 1 января 2024 года USADA больше не будет участвовать в антидопинговой программе UFC. Несмотря на позитивные переговоры о продлении контракта в мае 2023 года, 9 октября UFC объявил, что пойдет другой дорогой. Этот шаг промоушена ставит под угрозу огромный прогресс, достигнутый в спорте под руководством USADA.

Отношения между USADA и UFC стали несостоятельными после заявлений руководителей UFC и других лиц, поставивших под сомнение принципиальную позицию USADA, согласно которой Макгрегор не может быть допущен к боям, не проведя в пуле шесть месяцев».

Подозрения в использовании стероидов косвенно подтверждаются внешним видом Конора: к началу 2022 года он набрал 15 кг и больше напоминал бодибилдера. При этом уже тогда он не проверялся больше года. «Он никогда не был таким большим. Мне интересно, на чем он сидит, потому что у него просто огромные руки. Голова, грудь – он сильно накачался. Сейчас он похож на бодибилдера», – говорил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

А чем Конор вообще занимался все это время?

Чтобы быстро пройтись по главным событиям из жизни Конора, загляните в наши посты о 2022 и 2023 годах (раз и два ). Коротко: Макгрегор выпал из рейтинга UFC, качался, снимался в кино, обвинялся в изнасиловании и критиковал руководство Ирландии из-за протестов в Дублине (даже собрался в президенты). И, конечно, вызывал бойцов не только в MMA:

• Почему-то досталось Мэнни Пакьяо: «Передайте ему, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной. Почему нет? Это его спорт. Если он не хочет подниматься в весе, то пусть позволит мне использовать весь арсенал. Пусть разрешит мне наносить удары ногами, бороться. Это честно. Он мужик или трус?»

• Четвертый бой с Порье: «Бой с Дастином? Давайте будем честны. Этот поединок просто необходим. Мы еще не закончили»;

• Реванш с Флойдом Мейвезером: «Это было одно из величайших выступлений в профессиональном боксе. Я попадал по Флойду чаще, чем Канело. С удовольствием бы провел еще один бой»;

• Реванш с Нейтом Диазом: «Мы завершим трилогию. Вне зависимости от результата этого бессмысленного поединка [между Диазом и Джейком Полом]. Я завоюю пояс BMF, а потом подерусь за него с Нейтом».

За что мы полюбили Конора Макгрегора и насколько он был силен на самом деле?

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Richard Pelham, Stacy Revere, Steve Marcus