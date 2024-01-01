Поражение Усика, два пояса Махачева, закат Конора – чего мы ждем от боев в 2024-м?

Загадываем желания.

2024 год обещает развязку сразу нескольких масштабных историй: Ислам Махачев может стать двойным чемпионом UFC и укрепить величие, Тайсон Фьюри и Александр Усик наконец-то сойдутся в главном боксерском боевике, а Конор Макгрегор, вероятно, последний раз появится в октагоне.

Каких итогов мы ждем от 2024-го?

Павел Городницкий: ждет встречу Павловича и Волкова

Мечтаю об этом бое, потому что ни разу не видел противостояния русских бойцов на таком уровне. Давно утомили эти вопли в духе «Как же не хочется, чтобы наши парни бились друг с другом!» – ну вот что это за ерунда? Американцы регулярно дерутся за пояса между собой, а российские тяжи почему-то должны выбирать другой путь? С чего вдруг? Что за детский сад?

Окей, они приятели и бывшие спарринг-партнеры. Павлович даже сказал, что готов драться с Волковым только за титул. Но я легко могу представить ситуацию в дивизионе, при которой Уайт поставит им ультиматум: или делите октагон, или сидите без ивентов и надежд на титульный шанс.

Бой Сергея Павловича и Александра Волкова – еще и соревнование стилей. Первый будет форсировать и искать нокаут, второй – работать разнообразно и рационально. Вообще не сомневаюсь, что получится эмоциональная, зрелищная и реально непредсказуемая разборка двух элитных тяжей. А лучший из них вплотную приблизится к реваншу с Томом Аспиналлом.

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Андрей Голышев: уверен в победе Бивола над Бетербиевым

Бой за лидерство в полутяжелом весе уже давно созрел (если не сказать, что перезрел). 2024 год – последний шанс его организовать. Потом Артуру Бетербиеву исполнится 40 и поединок с возрастным бойцом уже не будет так интересен. Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд не пропустили момент – возможно, получится и у двух лучших российских бойцов.

Сейчас Дмитрий Бивол выглядит фаворитом, хотя его последнее выступление против Линдона Артура оставило смешанное впечатление. Бивол работал не так четко, как обычно: выбрасывал много ударов по площадям и явно пытался удосрочить противника, но не смог. Он не побеждал нокаутом в последних девяти боях – с 2018 года. Так что единственный путь к победе – перебоксировать Бетербиева все 12 раундов. Думаю, заряженный Бивол на это способен.

Вячеслав Легконогих: отдает пояс UFC Рахмонову

Титульная гонка в полусреднем весе пришла к неизбежности шанса для Белала Мухаммада. Камару Усман на серии из трех поражений: четвертый бой с Эдвардсом ему никто не даст. Гилберт Бернс выдохся за три боя с января по май, без шансов слил Мухаммаду и выбыл из гонки. Вот и выясняется, что Белал – претендент №1. Если Дана Уайт не сойдет с ума, то соперником Эдвардса станет именно он (их бой уже разрабатывается на UFC 300).

Но самым ярким претендентом можно и нужно назвать Шавката Рахмонова . У него 18 боев и 18 финишей. Шавкат лишь один раз в UFC довел бой до третьего раунда. Если сравниваемый с ним Хамзат Чимаев, победивший Бернса, не пошел выше (не вышел на Ковингтона, Эдвардса и Усмана), то Рахмонов однозначно в перспективной позиции.

Кажется, Шавкат в одной (или вообще в нуле) победе от титульного шанса. Какие у него опции? Пройти заслуженного ветерана Усмана, стереть Ковингтона или вообще взять паузу и залатать раны? В любом случае кажется, что от Шавката его титульник не уйдет и он должен состояться в 2024 году, если обойдется без эксцессов.

Почему должен? Эдвардс не заметил Колби, длинный отдых ему не нужен. Ему дадут Мухаммада или (внезапно) Махачева: поединок можно ждать где-то в мае или июне, на которые пока не запланированы титульники. Успехи Шавката заставляют западного зрителя вновь взглянуть на Центральную Азию, что ценно для региона после, видимо, начала спада в карьере Валентины Шевченко.

Для Рахмонова плохо то, что он не трэшточит и мало говорит (хотя флэш у Нины Драмы получился легендарным!). Но это можно прощать, пока есть яркие борьба и серия финишей. Молчаливых решенаторов не любит никто, так что Шавкату нельзя снижать темп.

Николай Живоглядов: готовится к поражению Усика от Фьюри

Кажется, мы так долго ждали этого противостояния, что оно уже потеряло нужную остроту, немного стухло и кислится, как трехдневное новогоднее оливье.

Но вот же лежал идеальный сценарий: два супертяжа закрыли важные этапы (один – в трилогии с Деонтеем Уайлдером, второй – в двух боях с Энтони Джошуа), на хайпе и сверхмотивации. Своди их сразу на ринге – и получай мегаафишу за абсолюта в королевском дивизионе. А за ней – обязательный реванш, который можно раскрутить еще ярче.

Получилось? Нет, так не работает. Бизнес-правила индустрии и осторожность и избирательность чемпионов привели нас в точку, когда за два года мы так и не увидели разборку на ринге. Вместо этого – взаимные оскорбления, редкие стердауны и бесконечные упреки, кто и сколько должен заработать.

И как все оказалось просто, когда в переговорах появилась рука Саудовской Аравии и большие чеки. А что, так можно было, что ли?

Только теперь в феврале мы увидим (если увидим) бой в совершенно другой парадигме: Тайсон Фьюри – после нокдауна от Фрэнсиса Нганну и теории о новой депрессии, Александр Усик – после непонятного удара от проспекта в пах и разговоров об актерском мастерстве.

Да, они оба по-прежнему не проигрывали. Да, это все равно главная боксерская афиша в XXI веке. Да, нам нужен ответ на зудящий вопрос, потянет ли подвижный Усик бетонного Фьюри.

Если Усик победит, то даст площадку для спичей, что Фьюри – дурак, который опять ментально сломался и вообще плохо подготовился (его отец говорил о проблемах с лагерем). Если проиграет, то запустит процесс в обратную сторону: ну вот, не справился с подбитым фаворитом, да и не уникум, который сменил первый тяжелый вес на супертяжелый.

Вы за какой сценарий? Я за усмиряемый хаос. Фьюри уже вылезал из глубоких ям. Если пересоберет себя за короткий срок, то лишь подтвердит – его размажет только старость.

Иван Ефимов: предвкушает двойное чемпионство Махачева

Мне не интересен реванш Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой. Оливейра слабее почти во всем: в стойке, борьбе, физике и ментальности. Тот же приговор – Гейджи или Порье, которых съел Хабиб. На стол к Махачеву они дойдут уже испорченными.

Махачев возглавляет P4P, но у него нет вызовов в дивизионе. Реванш с Царукяном – интересно. Но Арману нужен еще один бой до титульника. Со звездой уровня Оливейры – их бой обсуждается.

Махачев – лучший боец UFC, но остается в тени Хабиба. Хотя Волкановски (дважды) и Оливейра – более сильная оппозиция, чем Конор, Порье и Гейджи, которых Хабиб побил в защитах.

Чтобы его затмить, Махачеву нужно двойное чемпионство. Хабиба критиковали за осторожность – он не рискнул нулем в рекорде ради второго пояса. Махачев другой: готов рисковать и просит новые вызовы. Он сам ищет соперников посложнее и рвется подраться с чемпионом-полусредневесом Леоном Эдвардсом.

Двойное чемпионство покажет: Махачев превзошел Хабиба. Победить будет непросто – особенно если Эдвардс останется чемпионом. Но даже в чужой весовой Махачев будет фаворитом.

Денис Дорофеев: прощается с Головкиным в Казахстане

После второго поражения от Сауля Альвареса в сентябре-2022 Геннадий Головкин освободил все пояса и не комментировал планы. В 2023-м пошли слухи о его прощальном бое в Казахстане, но нет ни имен потенциальных соперников, ни комментариев от команды.

Сейчас Головкину 41 год. Он выпал из топ-15 рейтингов всех престижных организаций, поэтому вряд ли получит бой за чемпионский титул. Тем более двумя поясами владеет его соотечественник Жанибек Алимханулы, поединок против которого маловероятен.

Очевидно, что Головкин больше не тот монструозный панчер, гениально перекрывавший соперникам пространство и углы и уничтожавший их у канатов. Причем даже на спаде он заканчивал бои досрочно. Поэтому трудно представить, что Головкин закончит карьеру после проигрыша.

Головкин – легенда казахстанского бокса с 19 (!) защитами пояса подряд. Он однозначно заслужил прощальный бой в Казахстане, где не выступал с 2010 года. Головкин популяризовал бокс на родине, благодаря чему там начали вкладываться в местных проспектов. Например, для дебютного боя Жанибеку Алимханулы в Казахстан привезли Милтона Нуньеса, первого соперника Головкина за чемпионский титул.

Головкин – боксер, сделавший себя сам. Его карьера развивалась неровно: в Германии Головкину давали ноунеймов и никаких титульных перспектив, в Америке он уничтожал всех претендентов на пояса, но его называли мешкобойцом, потому что часто получал середняков. Вопреки слабому менеджменту Головкин добрался до боксерской элиты и прославился в Америке, став одним из самых крутых нокаутеров XXI века.

При этом он всегда выходил на бои в нарядах с казахстанскими узорами и орнаментами, напоминая о корнях. Поэтому Головкин должен провести прощальный поединок на родине. Грандиозное событие для всего Казахстана.

Артем Нагорный: провожает эпоху Конора

Конор Макгрегор вне боев уже 2,5 года. Да-да, тот самый поединок против Дастина Порье прошел летом-2021. Все последние соперники Конора уже закончили карьеру или находятся на закате, как Порье. А Макгрегор возвращается. Снова. Зачем 35-летнему спортсмену возвращаться в самый конкурентный дивизион самого жесткого спорта в мире?

Кажется, Конор вернется летом и подерется с Майклом Чендлером, но не выступит на UFC 300. Надеюсь, после этого мы узнаем, будет это финальной чертой карьеры или попыткой последнего штурма. Но фанаты останутся довольны в любом случае.

Если Макгрегор проиграет, то как боец ММА окончательно пропадет из инфополя и перестанет докучать угрозами вернуться и побить всех чемпионов от полулегкого до среднего. А если выиграет, то мы получим возвращение главной звезды ММА и сразу несколько потенциальных топовых поединков.

А чего больше всего в 2024-м ждете вы?

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Арабские деньги добили тяжелый вес: вместо возрождения – глубокий кризис

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Richard Pelham, Sarah Stier, Sean M. Haffey, Paul Kane, Justin Setterfield, Alex Pantling