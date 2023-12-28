Кризис звезд в UFC – почему в лиге нет нового Конора и Хабиба?

Кажется, без них лига стала успешнее.

Противостояние Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в 2018-м стало пиком UFC – за ним наступил дефицит звезд. Спад растянулся на несколько лет, из-за чего не кажется катастрофой. Но он угрожает UFC проблемами в будущем, несмотря на финансовые успехи.

UFC проводит много турниров, но не открывает новых звезд. В промоушене нет бойцов, которые станут новым Конором или Хабибом

В 2023-м UFC провел 43 турнира, 14 из которых – номерные. Бойцами года признаны Ислам Махачев, Алекса Грассо, Леон Эдвардс, Шон Стрикленд, Алешандре Пантожа. Топ-3 боев года: Махачев – Волкановски 1, Морено – Пантожа 2, Ирен Алдана – Карел Роса.

Список не самый впечатляющий – дуэль Махачева и Волкановски украсила год, но, кроме нее, не так много фейерверков. Да, было чемпионство О’Мэлли и Стрикленда, был триумф Пантожи, Эдвардса, Перейры. Но год не подарил новых больших звезд, а самое опасное – таких просто нет.

После ухода Конора и Хабиба UFC стал сильно беднее: Уайт сражается за PPV, а постоянные реванши и возвращения ветеранов (Сехудо, Ник Диаз, на UFC 300 обсуждается Ронда Роузи) стали нормой. Когда у UFC был шанс сделать по-спортивному интересный титульник Махачева против Гамрота, они вытащили из отпуска Волкановски, которого почти без подготовки бросили под лидера P4P. Все, чтобы дать яркие афиши, которых сейчас так не хватает.

Люди, которые погружены в UFC, удивятся: что значит нет ярких афиш? Адесанья нокаутировал Перейру, а тот перешел в полутяжелый и стал чемпионом, победив Прохазку (и все это за один год!). Сколько ярких боев – даже заруба Хукера против Тернера войдет в историю.

Но мы говорим про простого зрителя, который не следит за UFC и не смотрит турниры каждые выходные. Человека, который видит громкие имена в новостях и проявляет интерес. Сейчас в UFC нет больших звезд уровня Хабиба, Конора или даже Роузи. Имен, которые больше UFC и вообще спорта – они становятся частью поп-культуры. Селебрити мирового масштаба – как Тайсон, Джокович или Леброн Джеймс.

Если посмотреть на ростер UFC, то становится понятно, что наполовину дивизионы состоят либо из ветеранов, либо из бойцов, которые никогда не станут чемпионами. В футболе часто молодых талантов называют «новыми Месси». Казалось бы, в UFC должны появиться новые Коноры и Хабибы, но этого не происходит.

Сравнения с Хабибом заслужил таджикистанский боец Нурулло Алиев – из-за внешности и неплохой борьбы. Йена Гэрри сравнивают с Конором из-за сходства стилей и ирландского паспорта. Про Пэдди Пимблетта говорили, что он мог бы стать звездой уровня Конора, если бы хорошо дрался. На этом все – других проспектов, которых даже авансом можно было бы назвать будущей мировой звездой, нет.

В ростере UFC дефицит новых имен – проблемы даже в легком весе. Слишком мало проспектов и много ветеранов

Давайте внимательно посмотрим на актуальный ростер UFC. Изучим его по дивизионам, отметив главных звезд и проспектов.

Наилегчайший вес. Морено – главная звезда, но больше не чемпион

Наилегчайший вес – нелюбимый дивизион Даны Уайта, который он хотел закрыть. Брэндон Морено и Дейвисон Фигейредо вдохнули в него жизнь, закатив четыре боя за два с лишним года. Они отвлекли Уайта и фанатов от ощущения недееспособности дивизиона.

Пятый бой был бы абсурдом, поэтому Фигейредо ушел в легчайший, где ожидаемо победил Роба Фонта. Морено в июле проиграл Пантоже, но остался главной звездой дивизиона. Он полюбился фанатом искренностью: наивной любовью к LEGO и семье, преданностью Мексике и слезами после боев.

Без Морено у дивизиона нет звезды. Из ярких трештокеров – Манель Капе и Мухаммад Мокаев. Помните, как первый троллил Жумагулова, сравнивая с Боратом? Для дивизиона, который уснул, глядя за реваншами Морено – Фигейредо, небывалая свежесть. Мокаев – молодой и дерзкий, но пока не верится, что он готов к Пантоже или Морено.

Легчайший вес. О’Мэлли – самая нестандартная звезда UFC

Чемпионство О’Мэлли – небывалый успех для UFC. Молодая звезда, который красит волосы в разные цвета, сенсационно стал чемпионом. В него не верили – как против Яна, так и против Стерлинга. Оба раза О’Мэлли удивил, доказав, что он феноменальный ударник, подтянувший партер. О’Мэлли можно перевести, но он занимает выгодные позиции и быстро поднимается.

О’Мэлли – звезда UFC, которую может потушить Мераб Двалишвили (не факт, но шансы есть). Возможно, поэтому Уайт так не любит Двалишвили, хотя причиной выбрал его нежелание драться с другом Стерлингом. Кстати, тот перешел в полулегкий вес и на UFC 300 подерется с Келвином Каттаром.

UFC не свел О’Мэлли и Мераба, что кажется несправедливым: грузин идет на серии из девяти побед и второй в рейтинге, но подерется с Генри Сехудо. С учетом что первый номер Стерлинг ушел из дивизиона, Мераб – следующий и самый логичный претендент. Но UFC вытащил шестого номера дивизиона Марлона Веру, притянув историю их вражды с О’Мэлли.

Кого еще ждем в топах дивизиона? Однозначно Умара Нурмагомедова – он идет на 4-0 в UFC, но после травмы не нашел соперника. Есть 26-летний Сонг Ядонг, но он уже и вряд ли заберется в топы (дерется с 2017-го, и кажется, что раньше уйдет на спад). Петр Ян – надеемся на реанимацию карьеры, но, как и в случае с Сехудо, верится слабо.

Полулегкий дивизион. Последние дни Волкановски, Топурия – возможная звезда дивизиона

Несмотря на поражения Махачеву, Волкановски – король полулегковесов. Но ему 35 лет, а после нокаута от Махачева (первого в карьере) – он вряд ли будет прежним. Признаки замедления, которые прослеживались в титульнике с Яиром Родригесом, против Махачева бросились в глаза.

Топурия подерется с Волкановски за титул в феврале 2024-го. В случае победы он может вырасти в большую звезду. У Топурии для этого есть все: яркая внешность, острый язык, финиши (чего стоит нокаут Херберта), универсализм и молодость – ему всего 26 лет. Кажется, для UFC в перспективе даже выгоднее, если Волкановски проиграет.

Волкановски все уважают, но его не назовешь большой звездой за пределами Австралии. В тандеме с Махачевым он выдал лучший бой года, но идет к закату. Волкановски 35 лет – много для полулегковеса. И есть неуловимое ощущение, что в новом году у дивизиона может быть новый чемпион.

Кто еще проявит себя в дивизионе? Однозначно Мовсар Евлоев, но без взрывных финишей или трештока. Это чемпион формата Махачева. Арнольд Аллен высоко забрался, но показал, что не тянет уровень топов. Непобежденный Митчелл, впечатлявший борьбой и яркими сабмишенами, посыпался. Выдал яркий перформанс с библией в октагоне, победил Иге, но после нокаута от Эмметта списан в середняки. Есть ощущение, что у Митчелла слишком плохая стойка и выносливость, чтобы конкурировать с топами.

Легкий дивизион: закат старых звезд и слишком идеальный чемпион

Легкий дивизион – самый проблемный в ближайшие годы. Гейджи, хоть и вернулся на победную серию и прокачал рациональный стиль с Тревором Уиттманом, уже возрастной. Порье превратился в хранителя дивизиона, который хорошо заработал на Коноре, а теперь не хочет драться.

Махачев повторяет путь Хабиба, но слишком слаб медийно. Он до сих пор ассоциируется с другом, хотя возглавляет рейтинг P4P. Махачев не лезет в трешток, в отличие от Хабиба. Его имя укрепляют победы – в легком весе соперников почти не осталось. Возможное признание – переход в полусредний и статус двойного чемпиона.

Есть ли в дивизионе восходящие звезды? Царукян (четвертый номер) и Гамрот (шестой номер) конкурентны и могут победить тех же Гейджи и Порье. И даже дать равный бой Махачеву. Но медийно ждать от них взрывов не стоит: потенциала больших звезд в них нет, а Гамрот еще и достаточно возрастной – ему 33.

Царукян все понимает и прокачивает зрелищность: умышленно дерется в стойке, старается финишировать, а в последнем бою вырубил Бенеила Дариуша в первом раунде. Рафаэль Физиев тоже зрелищный ударник, но не видится чемпионом, хотя все может измениться.

Полусредний вес. Скучный чемпион и слишком много ветеранов

Полусредний вес – царство Леона Эдвардса. Скучный чемпион почти без слабых мест, который обещает стать доминатором. Его обсуждаемый титульник с Белалом Мухаммадом в 2024-м – медийный провал, которого UFC всячески избегал. Из восходящих звезд – Шавкат Рахмонов. Азиатский колорит, национальная шапка и аура непобедимого. Все победы – финиши, а товарищи по команде отмечают, что в спаррингах лицо Рахмнова не меняется даже, когда попадаешь.

До титульника Рахмонову, возможно, остался один бой (он третий в рейтинге), но чемпионство – не факт. У Рахмонова есть слабости в обороне, проблемы с хед-мувментом, которые вскрыл даже Джефф Нил, не самый топовый боец дивизиона.

Из других проспектов выделился Йен Гэрри, которого называли вторым Конором. Но скандал с женой надломил его: он угрожал подать на Стрикленда в суд и снялся с турнира, став жертвой буллинга. Сейчас у него аура фрика – трудно сказать, преодолеет ли это проспект. В остальном дивизион перенасыщен ветеранами: от Стивена Томпсона и Висенте Луке до Майкла Кьезы и Нила Магни. В UFC залетел Майкл Пейдж из Bellator, но в большой успех не верится – его лучшие годы закончились.

Средний вес. Шон Стрикленд шокировал мир и стал новой звездой

Средний вес в 2023-м – рождение звезды Шона Стрикленда. Возможно, это самый яркий, пускай и слегка безумный, спикер в UFC. Он порвал шаблоны резкими цитатами и обзавелся армией фанатов. Стрикленда обвиняют в сексизме, а его мысли о современном мире – отдушина реднеков. Но Стрикленд – звезда, хотя едва ли долговечная. Не верится, что он станет чемпионом-доминатором.

Хамзат Чимаев перебрался в средний вес, где снова обещает чемпионство. Он победил Камару Усмана, но все больше показывает уязвимость. У Чимаева огромные проблемы с выносливостью, поэтому загадка, как он продержится пять чемпионских раундов. Есть яркий и нестабильный проспект Брендан Аллен, но попадаются и тухнущие ветераны – Келвин Гастелум в топ-15.

Полутяжелый вес. Рокировка чемпионов продолжается, Перейра – новый король

Перейра в начале года проиграл нокаутом Адесанье, потерял пояс и поднялся в полутяжелый вес. Там он до конца года стал чемпионом, победив Блаховича, а затем вернувшегося после травмы Прохазку. Перейра – одна из главных звезд UFC прямо сейчас. Забавно, что отсутствие трештока или яркой харизмы – фишка Перейры. Его безэмоциональное лицо стало мемом и сравнивается с эмодзи камня.

Прохазка неудачно вернулся, но остается звездой дивизиона. Восходящих топов пока не видно – Анкалаев, Блахович, Хилл и Ракич спорят за титульник. На подходах всем известные лица: от Никиты Крылов до Джонни Уокера. Дивизиону явно не хватает свежести, но пока ее неоткуда взять.

Тяжелый вес. Триумф Джонса, который разозлил Аспиналла

Главным PPV турниром UFC в 2023-м стал камбэк Джонса, финишировавшего за раунд Сирила Гана. Это громкий бой, но Джонс слишком стар, чтобы стать доминирующим чемпионом, а после травмы – в лучшем случае проведет бой с таким же ветераном Миочичем. Фактически дивизион застыл, ожидая их торжественного ухода на пенсию.

Из новых звезд главная – Том Аспиналл. Он не самый яркий спикер, но один из самых талантливых бойцов лиги. Универсал, который уже стал временным чемпионом и требует у Джонса постоянный. Хватает и других имен: от Павловича и Гана до Жаилтона Алмейды. Недавно в UFC подписался призер Олимпиады по тхэквондо Робелис Деспанье, который собирает в ММА нокауты. Поэтому без Нганну дивизион живет, хотя дефицит имен в нем тоже ощущается.

Ждет ли UFC кризис из-за дефицита звезд? В ближайшем будущем нет – у компании рекордная выручка и отличные перспективы

Правда ли, что UFC в кризисе? К счастью, нет. После эпохи Конора UFC на взлете и богатеет с каждым годом. Публичная информация по доходам UFC подтверждает, что 2023-й стал крайне успешным. Показательный пример: Конор не дрался с 2021-го, но последние два года по-прежнему были отличными для UFC в финансовом плане.

За 2023-й UFC заработал более $1 млрд всего за девять месяцев. Это ошеломляющая цифра: UFC получил рекордные доходы – без учета трех месяцев года, которые включали три номерных турнира в Абу-Даби, Нью-Йорке и Лас-Вегасе.

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября, согласно отчетности, выручка UFC достигла $1 009,4 млрд, что больше, чем $868,4 млн за тот же период 2022-го.

Если разбить это по сегментам, то основная часть доходов UFC поступает от медиа-прав, таких как сделка промоушена с ESPN, которая принесла $702,5 млн. Эта цифра выросла более чем на $80 млн по сравнению с 2022-м.

На доход с турниров пришлось $115,6 млн, а спонсорства – $148 млн. Потребительские товары, включая продажи футболок, дали UFC $43,3 млн. Все это огромные цифры, а окончательные будут еще больше, ведь не учитывался предпраздничный сезон, который увеличит доходы как минимум от потребительских товаров.

Другой важный источник дохода UFC – плата за проведения турнир. Это деньги, выплачиваемые промоушену за мероприятия в определенном городе или на арене. WWE зарабатывает $100 млн в год, проводя два турнира в Саудовской Аравии. И теперь UFC показывает похожие результаты.

В октябре UFC объявил о продлении существующих отношений с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби – турниры будут проходить там до 2028 года. UFC официально сотрудничает с Абу-Даби с 2019-го, в год там проводится как минимум один большой турнир, насыщенный звездами-мусульманами.

Турнир в Абу-Даби обычно приносит UFC около $25 млн за мероприятие, по словам президента TKO Group Holdings Марка Шапиро. В марте-2024 пройдет первый турнир в Саудовской Аравии, который должен принести примерно $20 млн.

Эти цифры показывают, почему UFC продолжает расширяться на Ближнем Востоке. Несмотря на дефицит звезд, UFC остается крайне успешной компанией, которая приносит прибыль. Успех Конора и Хабиба превратил UFC в устойчивый бренд, который не слишком зависит от внутренних звезд. И в какой-то степени продолжает их генерировать – пускай пока и меньшего масштаба.

Титулы в UFC, выход под Шамана, допинг – как бойцы из России провели 2023-й?

Вы недооцениваете масштаб Махачева – поэтому он не стал лучшим спортсменом года

Фото: East News /VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press via AFP, Giuseppe CACACE / AFP; Gettyimages.ru /Clive Rose, Buda Mendes, Sarah Stier, Steve Marcus, Mark Evans, Peter Fox, Chris Graythen