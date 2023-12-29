Все итоги года в боях – через гифки с Хасбиком

Сильнейшие эмоции.

Главная звезда мира боев – кхем, блогер Хасбик. В 2023 году он уже выносил пояс UFC Исламу Махачеву на мощнейшем турнире в Абу-Даби и по-прежнему притягивает огромное внимание.

Поток его эмоций в гифках лучше всего расскажет, как прошел год.

Хабиб ушел из MMA

2023 год начался шумно: Хабиб Нурмагомедов давно не выступает, но в январе подтвердил , что перестанет ездить с бойцами из его команды и выступать как секундант – хочет больше времени проводить с семьей.

Эх, еще меньше Хабиба:

Федор завершил карьеру

Ожидаемая, но еще одна грустная новость: в феврале Федор Емельяненко провел прощальный бой в карьере. Без шансов проиграл Райану Бейдеру и в 46 лет положил перчатки на настил.

Так-так:

Махачев победил Волкановски, а потом вокруг поднялся шум из-за капельниц

В феврале Ислам Махачев провел первую защиту пояса UFC в легком весе, в непростом бою победив Алекса Волкановски. Но сильнее срезонировал вброс от Дэна Хукера, который обвинил Махачева в использовании капельниц (но без доказательств).

Мда:

Возвращение Джона Джонса

В марте Джонс после трехлетней паузы снова оказался в октагоне: поднялся в тяжелый вес и разобрался с чемпионом Сирилом Ганом.

Третье поражение Яна подряд

Петр Ян снова провалился – в марте проиграл Мерабу Двалишвили. Четыре поражения в пяти боях.

Как быть-то?

Фрэнсис Нганну нашелся в PFL

Экс-чемпион UFC разошелся с лигой со скандалом. Как оказалось, в боксе он дебютирует раньше, чем в новом промоушене.

Ломаченко проиграл Хейни и плакал в раздевалке

Дэвин Хейни – самый молодой абсолютный чемпион легкого дивизиона в боксе – провел вторую защиту титулов. Победил единогласным решением, но зрители освистали решение.

Неоднозначненько:

Конор не дерется весь год

Зато снимался в кино, обвинялся в изнасиловании на баскетбольном матче и тренировал вместе с Майклом Чендлером в TUF [The Ultimate Fighter – реалити-шоу от UFC].

Ну вы уж его поймите:

Гейджи вырубил Порье

В июле Джастин Гейджи нокаутировал Дастина Порье и получил пояс BMF («самый опасный ублюдок»), став его вторым обладателем после Хорхе Масвидаля.

Цукерберг и Маск долго договаривались о бое, но ничего не вышло

Главная медийная разборка: Илон Маск и Марк Цукерберг поругались из-за запуска аналога твиттера и хотели разобраться в клетке. Оба даже начали подготовку, но бой так и не состоялся.

Подождем:

Главный боксерский бой года – Кроуфорд против Спенса

Бой за абсолютное чемпионство в полусреднем весе завершился уверенной победой Теренса Кроуфорда: он вышел на ринг вместе с Эминемом и нокаутировал Эррола Спенса, трижды за бой отправив его в нокдаун.

Красиво получилось, да:

Усик победил Дюбуа, но все обсуждали удар в пах (или все-таки не пах?)

Единственный бой Александра Усика в 2023-м. В августе Усик победил Даниэля Дюбуа, но какой же поднялся скандал из-за эпизода с возможным попаданием в пах.

Один из главных апсетов года – Адесанья проиграл Стрикленду

Воу, что это было? Коэффициент на победу Шона Стрикленда был больше 6. Итог – сенсационная победа над чемпионом среднего веса UFC Исраэлем Адесаньей.

Вот это занесло:

Реванш Махачева и Волкановски

В октябре Махачев и Волкановски провели второй бой – уже в Абу-Даби. Изначально с Махачевым должен был драться Чарльз Оливейра, но тот снялся с титульника за 10 дней до турнира. Волкановски вышел на коротком уведомлении и улетел в нокаут уже во втором раунде.

Удар – бомба, честно говоря:

Саудовская Аравия дала денег на главный кроссовер года

В Эр-Рияде встретились два супертяжа в боксе и MMA – экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну и чемпион WBC Тайсон Фьюри.

Конечно, все решил спортивный интерес:

Фьюри победил раздельным решением судей и явно не ожидал такого сопротивления – в третьем раунде упал в нокдаун.

Неловко получилось:

Павлович получил бой за временный титул UFC, но улетел в нокаут

На UFC 295 планировался чемпионский бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, но Джонс травмировался. В итоге Дана Уайт разыграл пояс временного чемпиона в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом. Павлович проиграл уже в первом раунде.

Все российские фанаты:

Фьюри и Усик два года договаривались о бое – и договорились!

Без комментариев :

Бивол, Уайлдер и Джошуа закрыли год выступлениями на одном турнире

Все та же Саудовская Аравия, супертурнир с приездом Конора и Криштиану Роналду, но есть вопросики .

Хасбик – откуда взялся, как живет и кто ему помогает