Вы недооцениваете масштаб Махачева – поэтому он не стал лучшим спортсменом года

Николай Живоглядов чувствует несправедливость.

Чемпион UFC Ислам Махачев – третий в голосовании Sports.ru за лучшего российского спортсмена 2023 года. Выше – теннисист Даниил Медведев и хоккеист Никита Кучеров. И тот, и другой – однозначные звезды. Попадание Махачева в топ-3 – успех, хотя его третье место не кажется мне полностью справедливым.

• Махачев – сильнейший боец планеты в сильнейшей лиге планеты прямо сейчас. В 2023 году он дошел до пиковой точки – две успешные защиты пояса против главного героя промоушена Алекса Волкановски и заслуженное первое место в P4P [рейтинг лучших вне зависимости от весовой категории].

Еще раз. Сильнейший боец не просто в России, а в мире. Много ли россиян, которые подминают мировых топов, признаны лучшими в крупнейших видах спорта? Медведев творил магию, но забрал ли он хотя бы один «Шлем» или занял первое место в рейтинге? Нет, все обсуждают величие Новака Джоковича. У Кучерова сумасшедшая результативность, но спасло ли это «Тампу-Бэй» от вылета из Кубка Стэнли в первом раунде? Тоже нет – все плюшки прошлого сезона забрали «Вегас» и лично Коннор Макдэвид.

Сейчас Махачев в том статусе, когда сравнивают не его, а с ним. Но получается, что выше стоят те, кто не лучшие в своих (пускай и гигантских) видах спорта?

При этом Махачев выиграл свою Лигу чемпионов и стал в ней №1, но набрал в 2,5 раза меньше голосов, чем победивший Медведев. Если после первого боя с Волкановски Махачев не возглавил P4P и это в чем-то казалось логичным, то после второго вопросы исчезли (подвинулся даже легендарный Джон Джонс).

Первый бой вышел сложным, но тогда Махачев дрался с первым номером P4P: выиграл не в доминирующем стиле и получил урон, но сомнений в единогласной победе (железно отдал только один – последний – раунд из пяти) не было ни у официальных судей UFC, ни у независимых.

Вторая победа – вау-нокаут. Угу, Волкановски вышел на коротком уведомлении вместо травмированного Чарльза Оливейры и не подготовился на максимуме, но разве это проблемы Махачева? Сильная оппозиция пошла на риск и моментально получила.

• Махачев долго воспринимался как наследник Хабиба (когда тот еще выступал, Абдулманап Нурмагомедов говорил: «Я уже готов поменять его на Ислама»), но теперь превзошел по количеству побед в UFC (14) и повторил перформанс с первым местом P4P – второй российский боец, кто до этого дошел.

Махачев планирует выступать еще несколько лет и, если ничего не сломается, только закрепится как чемпион-доминатор. Прямо сейчас он уже возводит величие, не проигрывал с 2015 года и готов подраться за пояс в дивизионе выше, хотя тот же Хабиб не хотел переходить в полусредний вес.

• Медведев и Кучеров прошли год стабильно и уверенно – но Махачев тоже. Меня забавляют (хотя я отчасти понимаю) комментарии в стиле: «Да Медведев и Кучеров провели по 100 матчей за год, а у Махачева – только два боя». Но:

а) в единоборствах ценность одного боя (особенно когда мы мыслим в чемпионских категориях) кратно выше: если бы Махачев проиграл, то потерял бы пояс и оставил шлейф бойца, отлетевшего от соперника, поднявшегося из дивизиона ниже.

Медведев и Кучеров могут проигрывать, у них больше прав на ошибки, специфика их спорта размазывает риски. Медведев может несколько раз за сезон уступать Джоковичу, а Кучеров пропускать матчи, но это отнимет у них меньше репутационных очков;

б) Махачев просто не может за год проводить гораздо больше боев – подготовка и восстановление по спортивным и медицинским показателям занимают по несколько месяцев. Он провел три титульных поединка за год (с октября-2022 по октябрь-2023). Даже Хабиб выступал реже – четыре титульника уместились в 2,5 года. Кто из чемпионов вообще дерется чаще?

Главная сила «100 матчей» Медведева и Кучерова, что оба постоянно мелькают в инфополе и близки спортивной аудитории. Махачев ярко выскакивает только несколько раз в году – его медийный капитал меньше, а ощущение превосходства на дистанции считывается совсем иначе. Из-за этого многие не чувствуют и не ассоциируют себя с ним.

• Пока Кучеров весь год забивает, а Медведев забирает турниры (пусть и не «Большого шлема»), Махачева почти не видно. Печальный факт: его проблема – слабая медийка, с которой он мало что делает. Робкие вбросы в твиттере, улыбки и рукопожатия вместо агрессивного напора на соперников – не тот уровень медиавлияния.

Но стал бы Хабиб Хабибом, если бы не бой против Конора и шум вокруг? Хабиб подстроился под некомфортные для него правила, когда конфликт обсуждался больше, чем сам бой – и получил максимальный буст в карьере. У Махачева пока не было своего Конора, который бы дал ему еще больший импульс и подарил популярность.

Просто Махачев не про жесткий трэшток и провокации. У него нет очевидной харизмы, а вокруг не множатся скандалы, которые бы притягивали внимание. Ему привычнее тихо кататься на лошадях или гонять по горам на байке, чем устраивать шоу и повышать градус. Если Хабиб мог наехать на Егора Крида, то Махачев не выходит шире бойцовского инфополя. В этом его уязвимость для массового восприятия, но это не делает его достижения менее значимыми.

У Махачева только один путь к абсолютному величию – второй пояс UFC

Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

Фото: Gettyimages.ru /Paul Kane, инстаграм Ислама Махачева