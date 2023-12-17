«Как он выжил в первом раунде?» Фергюсон проиграл седьмой бой подряд – в UFC так плохо было только раз

Просто пенсия.

На UFC 296 в Лас-Вегасе прошел бой в легком весе между ветераном Тони Фергюсоном и молодой звездой Пэдди Пимблеттом. Легенда UFC выживал в первом раунде, но прошел всю дистанцию и даже достойно отвечал.

Увы, очередное поражение.

К бою с Пимблеттом Фергюсон готовился с ультрамарафонцем, а в октагоне обещал кровь. В 39 лет!

Несмотря на шесть поражений подряд, Тони Фергюсон – давно легенда: несостоявшийся бой с Хабибом Нурмагомедовым уже стал частью мифотворчества UFC, как и те самые острые локти, легендарная серия из 12 побед и кровь-кровь-кровь. Но в 39 лет Фергюсон продолжает молодиться, испытывать себя и не завершает карьеру.

Тони потерял в скорости и хуже держит удар, последний раз побеждал аж в 2019 году (над Дональдом Серроне), но не стал менее безбашенным. К новому бою он неделю готовился вместе с ультрамарафонцем Дэвидом Гоггинсом: блевал, отжимался по 600 раз, но выдержал. Все ради нокаута Пимблетта. Ну не хищник?

Новый вызов – восходящая звезда UFC Пэдди Пимблетт, который пока не входит в топ-15 легкого веса, но набирает популярность. До боя Пимблетт осторожно назвал себя фанатом Фергюсона: «Даже я хочу, чтобы Тони ушел на пенсию с победой. Но не могу позволить ему сделать это за мой счет».

Бой Пимблетта и Фергюсона – встреча двух медийно ярких и даже странных персонажей. При этом первый считал, что любой результат для него не будет выигрышным, но шел на серии из четырех побед: «Если я выиграю, то люди будут говорить: «Это же Фергюсон, он давно должен был закончить карьеру». А если я каким-то чудом проиграю, то все скажут: «Ты даже Фергюсона не смог победить».

Перед боем был классический Тони: «Все пройдет по моему плану. Я надрывал свой зад и все представил: нет сценария, при котором этот парень побьет меня. Он обиделся, что я забанил его в соцсетях, какой чувствительный ублюдок. Вот увидите: я порежу его в клетке, он увидит кровь, а затем убежит из октагона к мамочке».

И да, кровь была – Фергюсон разбил Пимблетту нос. Но итог – грусть.

Фергюсон ничего не показал в партере. Пимблетт засушил поединок во втором и третьем раунде и победил

Для Фергюсона бой начался очень оптимистично. Пимблетт выглядел статичным, как будто на нем сказывался простой в год и волнение. Фергюсон неплохо работал корпусом, контрил часть лоу-киков Пимблетта и прессинговал. Первую половину раунда Тони пользовался дырами в защите соперника и достаточно сильно попадал.

Но ближе к концу раунда Фергюсон начал застаиваться. Возможно, сказался урон от лоу-киков Пимблетта. Фергюсон пропустил несколько тяжелейших ударов в середине раунда, а к концу пятиминутки оказался в критической ситуации после пропущенного колена в прыжке. Пимблетт пытался закрыть удушающий, затем добивал его сверху, но Тони выжил.

Во втором раунде Фергюсон снова давил в стойке, но уже не успевал за соперником. После одного из хай-киков он поскользнулся и упал, Пимблетт этим воспользовался и начал контролировать Фергюсона сверху. Когда-то Тони был самым опасным бойцом UFC снизу, но в этом поединке из гарда у него ничего не получалось. Пимблетт выглядел очень спокойным сверху, одеялил и спокойно забрал раунд.

В последней пятиминутке Пимблетт выглядел более уставшим, чем Фергюсон. Тот попытался этим воспользоваться, задавив соперника к сетке. Но Пимблетт сработал рационально, провел тейкдаун и снова оказался сверху. Фергюсон пытался встать, набрасывать сабмишены снизу, но безуспешно.

Семь поражений подряд – такое случалось только с Би Джей Пенном. «Тони – настоящая легенда. Аплодисменты Фергюсону, легенда спорта и моего дивизиона. Для меня огромная честь разделить с ним октагон. Боже мой, как он пережил этот первый раунд, а?» – сказал сразу после боя Пимблетт.

Приятно видеть Фергюсона прошедшим весь бой. Достойное выступление, но, похоже, это все, на что он способен сейчас. Очень хочется, чтобы после этого поединка Фергюсон завершил карьеру. Конечно, все мечтают увидеть красивый прощальный бой, как было с Робби Лоулером, но есть ощущение, что это будет похоже на последний поединок Фрэнки Эдгара – жесткий и совсем грустный нокаут.

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images