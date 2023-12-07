Легенда UFC тренировался шесть дней в неделю, а теперь по трое суток сидит на воде. Выглядеть так в 42 – незаконно

Пост восхищения Сен-Пьером.

Жорж Сен-Пьер – легенда UFC, который девять раз успешно защищал чемпионский пояс в полусреднем весе, а последний бой провел в 2017 году, когда дебютировал среди средневесов и сразу забрал еще один титул против Майкла Биспинга.

Сейчас Сен-Пьеру 42 года, но он находится в невероятной форме и больше напоминает образцового атлета. Сен-Пьер регулярно показывает тренировки в соцсетях и шокирует фанатов внешним видом. Да, в 42 можно выглядеть вот так:

«Я всегда в форме, но есть разница между тем, чтобы просто быть в форме, и тем, чтобы быть в форме для боя. Я всегда буду в форме до конца жизни, но, конечно, не в той, которую набирал под бои. Не думаю, что хорошо быть в такой форме весь год, потому что вы можете себе навредить.

Нервная система, мышцы, суставы, связки – ваше тело не создано, чтобы выдерживать такие нагрузки весь год. Поэтому я тренируюсь каждый день, но только чтобы поддерживать себя в форме. С возрастом мои спортивные способности уменьшатся, но я всегда буду в форме».

Если зайти в инстаграм Сен-Пьера, то можно удивиться его способностям и чувству тела: он ныряет в ледяную прорубь, сидит на шпагате, висит на брусьях вверх ногами, подтягивается на одной руке или исполняет акробатические трюки.

Но, черт, как Сен-Пьер сохраняет такую форму?

Когда Сен-Пьер дрался в UFC, то тренировался по шесть дней в неделю и совмещал это с вечеринками. Он отказался от железа и занялся гимнастикой

Когда Сен-Пьер выступал, то возвел тренировки в культ. Он тщательно следил за телом (две тренировки шесть дней в неделю), занимался йогой, нанимал персональных диетологов и поваров и работал с тренером, который готовил футболистов НФЛ. При этом совмещал дотошную подготовку с ночными вечеринками и перееданием – например, после тренировки съедал большое шоколадное пирожное или устриц, а потом сразу снова шел заниматься.

Если на старте карьеры Сен-Пьер тягал железо в спортзале, то позже от этого отошел: много тренировался в бассейне (по его словам, это помогает суставам и наращивает силу) и занимался спортивной гимнастикой. «Раньше я думал, что чем больше, тем всегда лучше, но это неправда. Чем умнее, тем лучше. Прошло много лет с тех пор, как я поднимал веса. Я занимаюсь гимнастикой на параллельных брусьях, кольцах и коне».

«Мы занимаемся анаэробикой: спринтерский бег, бег в гору, толкание саней, – рассказывал в 2011 году тренер Сен-Пьера по физподготовке Джонатан Чаймбер. – Я не хочу раскрывать все секреты, но мы работаем интервально, чтобы сделать его более взрывным. Поскольку он занимается боксом, муай-тай, борьбой и джиу-джитсу, проверяется мышечная выносливость. Поэтому не стоит идти в спортзал и тренировать ее в первую очередь. Нужно сосредоточиться на мощности, скорости и силе. Он получает эту специфическую нагрузку на обычных тренировках».

По словам владельца спортзала Tristar Gym в Монреале Фираса Захаби, Сен-Пьер прокачивал легкость и взрывную силу на ногах: «Мы ориентируемся на тренировки по олимпийским видам спорта и легкую атлетику. Не люблю тренажеры и все, что не используют олимпийцы. Так они совершенствуют свои тренировки, что нам не нужно изобретать велосипед.

Мы не используем жим лежа. На мой взгляд, это одно из ненужных упражнений. А если оно и нужно, то только в небольшом количестве. Жим помогает только в том случае, если, лежа на полу во время боя, нужно отталкнуть от себя противника. Это слишком слабо соответствует потребностям бойца».

Многое в поддержании формы решала генетика. «Я никогда не был слишком большим для своего дивизиона, поэтому никогда кардинально не менялся, как это делали многие другие ребята. Обычно я ем практически все, что захочу. Во время лагеря – за два месяца до боя – употреблял более здоровую пищу. Обычно я всегда ем десерт после еды. Мне нравится шоколад – моя слабость. Но в лагере я старался этого не есть.

Некоторым удерживать воду гораздо легче, чем другим. У меня никогда не было этой проблемы. Но примерно за неделю до соревнований нужно кардинально измениться – никакого картофеля, макарон и ничего, что содержит углеводы. Старался есть много зелени, постной пищи и пить много воды. В день взвешивания в сауне мне гораздо легче вспотеть. Ваше тело подобно губке: когда скидываете вес, то выводите воду из организма. Углеводы, сахар – они ее удерживают».

Сейчас Сен-Пьер четыре раза в год по три дня сидит на воде, тренируется с пустым желудком, но обожает шоколад

Недавно президент UFC Дана Уайт провел 86 часов только на воде – и показал, как трансформировалось его тело (а мы рассказали, почему это может быть опасно). Сен-Пьер давно практикует такую методику и по четыре раза в год три дня сидит на воде. «Я делаю так после Нового года... Смотрю на это скорее как на очищение или детокс. У всех по-разному, потому что я очень активный человек, у всех разная генетика.

Для меня три дня – оптимальный вариант. Потому что в течение них я все еще тренируюсь: первые два дня ничего не меняю, тренируюсь по обычному графику, но на третий немного перестраиваю режим, делаю что-то более легкое», – рассказывал Сен-Пьер.

По его словам, водное голодание помогло ему избавиться от симптомов язвенного колита: «Это действительно изменило мою жизнь. Мне диагностировали язвенный колит, а водное голодание помогло избавиться от всех симптомов... Я узнал, что многие люди с таким заболеванием выздоравливают с помощью естественных способов, таких как голодание, употребление ферментированных продуктов, коллагена... Жаль, что я не знал об этом раньше».

Вероятно, язвенный колит [заболевание кишечника, которое вызывает воспаление в пищеварительном тракте] развился у Сен-Пьера перед последним боем в UFC – против Майкла Биспинга. Тогда во время тренировочного лагеря он почувствовал себя плохо:

«Помню, как у меня утром сильно заболел живот. Сначала я не понял, что произошло. Наутро в день боя у меня начались судороги. Пошел в ванную – там кровь. Было очень страшно. Чтобы выяснить, что происходит, я сделал колоноскопию, но не было времени на полноценное обследование.

Подумал, что это может быть рак, и очень волновался. После боя я прошел обследование и узнал, что у меня язвенный колит. Может быть, что-то генетическое, но, думаю, виноват стресс и тот факт, что я заставил себя набрать вес для того боя – так развилось заболевание».

Сейчас Сен-Пьер потребляет все калории за восемь часов и по утрам тренируется с пустым желудком: «Тренировки на пустой желудок делают меня резче, потому что я верю, что когда вы едите утром и идете на тренировку, часть вашего мозга сосредоточена на пищеварении.

Теперь, когда мой желудок пуст, чувствую, что лучше сосредотачиваюсь на том, что делаю. Я хотел бы узнать об этом раньше, но, как и большинство спортсменов, мы воспитывались в обществе, в котором учили: «О, вам нужен белок. После тренировки нужно съесть много белка, чтобы хорошо восстановиться. Купите эту добавку или ту». Очень много потребительства. Причина, по которой мы не так часто слышим о голодании, – на нем нельзя заработать.

После того как я начал голодать, понял, что мы перекормлены как люди. Что мне не нужно есть шесть или даже три раза в день, чтобы восстановить силы. Благодаря голоданию у меня уменьшается воспаление, не задерживается вода в организме, я лучше сплю. У меня нет тех симптомов колита, тех спазмов, которые были раньше. Я чувствую себя намного лучше и стал стройнее. Сейчас я на пенсии, мне 39 лет [интервью вышло в апреле-2021], но физически – с точки зрения бодибилдинга – выгляжу лучше, чем в 25».

При этом сейчас Сен-Пьер регулярно тренируется и по-прежнему не ограничивает себя в еде: «Я стараюсь питаться как можно более здоровой пищей, но ограничений нет. Не отказываю себе ни в каких удовольствиях жизни. Мне нравится шоколад. Если мы куда-нибудь идем и все едят мороженое, я тоже съем. Я просто слежу за ними и думаю, что для счастья мне нужно есть все, что захочется. А голодание как способ сохранить баланс».

Фото: Instagram/georgesstpierre