Знали, что Линкольн – борец? Дрался с «русским медведем», проиграл только одну схватку из 300 – и стал президентом

«Нет самца крупнее меня».

Авраам Линкольн – 16-й президент США и один из самых известных политических деятелей в мировой истории. С его достижениями в государственной службе знакомы все: Линкольн положил конец эксплуатации рабов и привел Союз к победе в Гражданской войне, не позволив стране распасться.

Но об увлечениях Линкольна говорят не так много. Известно, что он обожал спорт и увлекался борьбой – историки полагают, что достижения Линкольна сформировали имидж сильного политика и сыграли большую роль в его предвыборной кампании.

«Он обладал мощью, которой может похвастаться один человек из тысячи». Линкольн с детства привык к физическому труду и был невероятно силен

Авраам Линкольн родился в 1809 году в семье бедных фермеров. В хижине, в которой будущий президент США провел первые годы жизни, не было ни стеклянных окон, ни нормальной мебели. Из-за тяжелого финансового положения он помогал родителям по хозяйству и быстро привык к тяжелому труду: возделывал поля, рубил деревья и колол дрова. Объем работы сильно увеличился, когда в 9 лет Линкольн потерял мать.

Его незаурядные физические данные стали заметны еще в детстве – уже тогда он был намного крупнее сверстников. К 16 годам рост юного Линкольна составлял 188 см, а к совершеннолетию достиг 193. При этом он сам не гордился крупным телосложением и физической работе предпочитал чтение книг.

Размеры Линкольна мешали ему и в повседневной жизни: находясь в собственном доме, он не мог выпрямиться в полный рост, из-за чего в семье постоянно шутили.

Однажды мачеха Линкольна попросила его следить за чистотой волос, чтобы не оставлять грязных следов на потолке. Линкольн ответил на это шуткой: позвал в гости друзей и, поочередно переворачивая тех вверх тормашками, украсил потолок следами их ног.

Удивлять окружение впечатляющей физической силой Линкольн продолжил и после того, как занял пост президента. Историк Дорис Кернс Гудвин писал:

«Члены Республиканской партии отдыхали на палубе, и Линкольн решил продемонстрировать соратникам «силу, которой может похвастаться один человек из тысячи». Он схватил топор и, выпрямив руку, несколько минут удерживал его большим и указательным пальцами. Самые сильные из матросов пытались повторить трюк, но ни у кого не получилось».

Историк и вице-президент «Метрополитен-музея» Гарольд Холцер рассказывал: «Нет никаких сомнений, что Линкольн был физически развитым человеком. Несмотря на статус, он всегда оставался в форме, что было редкостью для людей той эпохи. В юности он много работал и увлекался спортом – бегал, занимался перетягиванием каната и боролся».

«Нет самца крупнее меня, и это моя территория». За всю карьеру Линкольн проиграл лишь раз – не жалел соперников и даже прибегал к трэштоку

Линкольн действительно любил борьбу, с которой его познакомил дядя Мордекай. В 21 год он стал чемпионом округа по кэтч-борьбе – классическому виду грэпплинга, который в 1904 году появился в программе Олимпийских игр (а позже стал вольной борьбой). В 1831-м Линкольн покинул семейный дом и поселился в Нью-Сейлеме, где устроился клерком в небольшом магазине.

Историк Карл Сэндберг писал, что однажды Линкольн поспорил с картежником, обманувшим его коллегу, что поднимет с пола огромную бочку виски и сделает глоток. Присев, он с легкостью выполнил обещание, после чего выплюнул виски, забрал выигрыш и вернулся к работе.

Слухи о юноше, обладающим невероятной физической силой, быстро разошлись по деревушке, в которой тогда действовала банда Clary’s Grove Boys. Ее лидер – Джек Армстронг – бросил будущему президенту США вызов, который Линкольн неохотно принял.

Схватка состоялась прямо у дверей магазина, в котором работал Авраам, и собрала внушительную толпу зрителей. Историк Роджер Нортон описывал ход поединка так: «Армстронг был намного меньше Линкольна, но мог похвастаться силой, присущей быку. Некоторое время они кружили друг вокруг друга, а потом сошлись в борьбе, но не выявили лучшего с первой попытки.

Постепенно положение Армстронга ухудшалось – в итоге Линкольн обхватил его двумя руками за шею и тряс как куклу. Это сильно не понравилось бандитам, которые быстро окружили Линкольна, прижав того к стене магазина». Но Армстронг признал преимущество соперника и приказал членам банды разойтись – позже он подружился с Линкольном, который сравнивал его с «русским медведем».

Бой превратил Линкольна в настоящего городского героя. После этого он неоднократно участвовал в борцовских соревнованиях и всегда побеждал. Несмотря на мягкий характер, Линкольн не жалел соперников – и часто прибегал к настоящему трэштоку. После очередной победы он обратился к зрителям: «Нет самца крупнее меня, и это моя территория. Если кто-то с этим не согласен, пусть как следует наточит рога и сойдется со мной в схватке». Желающих не нашлось.

В 1836 году Линкольн увлекся изучением права, но продолжил бороться. За 12 лет он провел около 300 схваток, проиграв лишь раз – солдату Хэнку Томпсону, который, как и Линкольн, записался в ополчение для участия в Войне Черного Ястреба. После того как Линкольн оказался в политике, он уже не участвовал в борцовских соревнованиях.

В 1860 году Линкольн баллотировался на пост президента США. Историки полагают, что спортивные достижения повлияли на успех его предвыборной кампании – информация о борцовском прошлом Линкольна попала в газеты, благодаря чему простые люди увидели в нем сильного лидера. Он уверенно победил на выборах, получив 180 голосов выборщиков из 303 возможных.

Спустя 132 года Линкольн попал в Национальный зал борцовской славы, благодаря чему его спортивное наследие продолжает жить.

Фото: NorthCarolinaGalleryofFineArt; nwhof.org; CBZ and CBR to PDF Converter