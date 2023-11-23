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Титульник Эдвардса и Ковингтона, бои Рахмонова и Фергюсона: онлайн яркого UFC 296

Муслим Салихов
MMA MMA
Йен Гэрри
Эдвардс - Ковингтон Эдвардс - Ковингтон
Пэдди Пимблетт Пэдди Пимблетт
Колби Ковингтон Колби Ковингтон
Шавкат Рахмонов Шавкат Рахмонов
UFC 296 UFC 296
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Брэндон Ройвал
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Алешандре Пантожа Алешандре Пантожа
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Что нужно знать о UFC 296 до турнира?

Всем привет! Последний большой турнир UFC в 2023 году пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

На UFC 296 в главном событии состоится титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном. В двух последних боях Эдвардс разобрался с Камару Усманом и удерживает чемпионский пояс, но именно Усман – последний, кому он проигрывал (в 2015 году).

Ковингтон дважды дрался за постоянный титул, но обе попытки завершились поражениями от того же Усмана. Несмотря на те проигрыши и единственную победу над Хорхе Масвидалем после них, Ковингтон занимает третье место в рейтинге полусредневесов и получил еще один титульный шанс.

Соглавное событие – титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Брэндоном Ройвалом. В июле-2023 Пантожа забрал пояс у Брэндона Морено и впервые стал чемпионом. Новый соперник – Ройвал, который уже проигрывал Пантоже, а сейчас идет на серии из трех побед.

Главные бои турнира:

• 🏆 Леон Эдвардс – Колби Ковингтон

• 🏆 Алешандре Пантожа – Брэндон Ройвал

• Шавкат Рахмонов – Стивен Томпсон

• Тони Фергюсон – Пэдди Пимблетт

• Висенте Луке – Йен Гэрри

• Мартин Будай – Шамиль Газиев

• Тагир Уланбеков – Коди Дарден

• Рэнди Браун – Муслим Салихов

Бои основного карда начнутся в 06:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию турнира!

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