Аспиналл вырубил Павловича и стал временным чемпионом UFC. Временным? А что это значит?

Теперь в тяжелом дивизионе хаос.

Том Аспиналл победил Сергея Павловича на UFC 295 и стал временным чемпионом в тяжелом весе.

Зачем нужен этот титул?

Временный титул UFC пришел из бокса. Он не влияет на статус, но дает шанс первого претендента

Временный чемпион UFC владеет поясом того же дизайна, что и классический. Традиционно в каждой весовой один чемпион, но иногда обстоятельства вынуждают разыгрывать временной пояс. Цель – сохранить активность в дивизионе, чтобы отсутствие чемпиона не вызвало застой и снижение мотивации бойцов. Временный пояс разыгрывается, если чемпион:

• травмирован;

• отбывает дисквалификацию;

• перешел в другую весовую, чтобы стать двойным чемпионом;

• не договорился о контракте;

• другие случаи.

Первый в истории временный чемпион UFC – Рэнди Кутюр, победивший Чака Лидделла на UFC 43 в 2003-м. Бой за временный титул состоялся, потому что чемпион Тито Ортис отказался драться с Лидделлом – якобы из-за дружеских отношений.

Что дает временный пояс? Чуть больше, чем ничего. Фактически это пояс претендента – боец следующим должен драться с чемпионом. Пояс не имеет реального веса: временными чемпионами в легком весе становились Джастин Гейджи и Дастин Порье, но для всех очевидно, что титулом владел Хабиб.

Новый титул перешел из бокса и помогает продавать PPV. Согласитесь, намного интереснее смотреть бой Павловича и Аспиналла за временный пояс, чем просто так.

Иногда концепция временного пояса заводила в ловушку. Например, в боксе боец по несколько раз защищал временный титул. Так было и в UFC: Ренан Барао выиграл временный пояс, когда Доминик Крус взял паузу. Он дважды защищал его – против Майкла Макдональда и Эдди Вайнленда. Позже стал чемпионом и защитился еще раз – против Юрайи Фэйбера.

Аспиналл – сильнейший тяжеловес UFC, но пока далек от пояса. Все из-за Джонса и его травмы

За всю историю UFC временными чемпионами становилось около 20 бойцов. В том числе легенды: Исраэль Адесанья – в среднем, Жорж Сен-Пьер – в полусреднем.

Временное чемпионство в тяжелом весе сейчас – абсурд. Когда Иржи Прохазка получил тяжелую травму и выбыл на долгий срок, он освободил пояс в полутяжах. Это сохранило интригу, хотя титул так и остался вакантным. Если бы не благородный поступок Прохазки, на UFC 295 он мог защищать титул, а не биться за него.

Титульник Джона Джонса и Стипе Миочича – сомнительная история. Джонс ни разу не дрался в тяжелом дивизионе, но ему сразу дали чемпионский бой – против кикбоксера Сирила Гана, которого он легко задушил. После этого защита – с 41-летним ветераном Миочичем, который не заслужил выходить за пояс. Он проиграл Фрэнсису Нганну в марте-2021, после чего не дрался и работал пожарным.

В это время в UFC выросли молодые звезды – Аспиналл и Павлович. Как теперь будет жить дивизион? Джонс выбыл минимум на восемь месяцев, учитывая возраст – на еще больший срок. Миочич к тому времени превратится в пенсионера с простоем больше трех лет.

А главное – что будет делать Аспиналл все это время? Почти год ждать выздоровления Джонса, потом – его бой с Миочичем, отдых после него (если Джонс выиграет). Аспиналла лишают чемпионства почти на два года, а защищать он, видимо, будет временный пояс.

Появление Миочича на UFC 295 дает надежду, что он, возможно, подерется с кем-то, кроме Джонса. Насколько это интересно – другой вопрос. Миочичу 41 год, он не дрался больше двух лет, а в последнем поединке проиграл нокаутом.

Сейчас самый интересный бой – Аспиналл против Гана, который можно назвать защитой титула. Удивительно, но пока только временного.

Джонсу не привыкать: в полутяжах он тоже подолгу не дрался, но удерживал пояс. Хотя мы даже не знаем, что за боец Джонс сейчас. Он не дрался много лет, после чего провел пару минут против Гана, при этом в стойке – секунды. По движениям Джонса казалось, что он очень медленный – помогла борьба. Ган – специфичный боец: он впечатляет скоростью и техникой, но его пробелы в партере и безударность сделали сильно уязвимым.

Аспиналл – феномен, который выглядит сильнее постаревшего Джонса. В прошлом это феноменальный боец, но приход в тяжелый вес – пиар-акция. Да, Джонс укрепил наследие, но не стал чемпионом-доминатором. Он сам признавал, что пришел в тяжи ненадолго, хочет драться только с Миочичем и планирует закончить карьеру. Теперь такой чемпион тормозит весь дивизион, а Аспиналл – наслаждается временным титулом.

Фото: East News/Sarah Stier / Getty Images via AFP, Patrick T. Fallon / AFP, AP Photo/Frank Franklin II