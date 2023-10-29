Нганну, прости нас

Письмо-покаяние.

Лучше всего ситуацию описывает лицо Тайсона Фьюри, который даже после победы прятал за дежурными улыбками искреннее разочарование и вместе с командой ждал момента, чтобы побыстрее потеряться под трибунами.

Да, это тот самый Фьюри, который раскидывал настроение на ужине с собравшимися в Эр-Рияде селебрити и был самым расслабленным человеком на стадионе перед боем.

Но, кажется, он что-то понял – после нокдауна в третьем раунде, после победы в одно очко. Как и все мы. Мир не верил во Фрэнсиса Нганну, но ты всех удивил: эй, ребята, подождите и все увидите.

Мы с умным видом посмеивались – когда не давали шансов против Фьюри и когда следили за громкой разборкой по контракту с UFC.

Но ты не отходил от принципов.

Фрэнсис, прости, что иронизировали над твоим уходом из UFC: да он уже старый (в сентябре исполнилось 37 лет); да он уже выдохшийся актив, которого хватит на пару боев; да у него нулевой потенциал в боксе. В итоге – контракт с PFL на выгодных условиях (большой чек для тебя и соперников, место в управлении, возможность боксировать) и бой против самого опасного тяжа современности.

Фрэнсис, прости, что не верили в твои боксерские навыки. Хотя к ним много вопросов и сейчас: ты никогда не дрался на ринге и такой огромный, что сомневаться в выносливости на 10-раундовый бой – логично. А по видео с тренировок с Майком Тайсоном казалось, что легенда в 57 лет двигается быстрее тебя.

Да, Фьюри дрался будто вполсилы, недооценил тебя и выкручивался прямо на ринге, но это его проблемы. И тут – бац: этот улыбающийся здоровяк валяется на настиле, а все вокруг недоумевают, как это возможно.

Оказывается, возможно. А ты, хоть и открывал рот к восьмому раунду, но продержался всю дистанцию – и это достойно для дебютанта.

Фрэнсис, прости, что предвзято и с иронией смотрели на повороты в твоей карьере (интересно, с каким лицом за ними следил Дана Уайт?) Особенно, когда за этим большой труд и уверенность в себе. Наверное, если ваш реванш с Фьюри состоится, чемпион будет более сдержанно улыбаться и лучше готовиться, а ты как минимум придумаешь, чем удивить снова.

Ты пришел сюда из африканских карьеров. И в тебя всегда не верили.

Когда без денег жил в Париже или подцепил гепатит в Африке. Когда колотил грушу в самодельном зале, мечтая об эмиграции.

После первого поражения Миочичу тебя считали природным фриком, которому никогда не хватит класса стать чемпионом. Но в реванше ты забрал пояс эпичным нокаутом, доказав, что все возможно.

А после поражения от Фьюри проговорил важное: «Сегодня вечером речь шла о преданности делу и решимости, о надежде и судьбе. Этот бой должен был доказать, что все сомневающиеся ошибались. Этот вечер должен был принести мне веру в себя, чтобы продолжить карьеру спортсмена».

Кажется, ты справился.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield