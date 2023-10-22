Боец из России скрыла инфекцию и вышла на поединок – и там пошла кровь. Президент UFC в бешенстве

«Если врете, то делайте это по дороге домой».

На UFC 294 боец женского минимального веса из России Виктория Дудакова провела второй поединок в промоушене, победив Джин Ю Фрей единогласным решением судей.

Снова получилось скандально: в первом бою она выиграла у Истелы Нунес (соперница получила жуткую травму, а Дудаковой приходили сообщения с претензиями отказаться от победы). Теперь вышла под песню Shaman «Я русский» и дралась с заболеванием, которое скрыла от врачей UFC.

Из-за стафилококка Дудакова провалила весогонку и терпела боли около месяца: «Заложило уши, заболело сердце»

Перед боем с Фрей Дудакова не сделала вес. На взвешивании ей понадобилась ширма, хотя уложиться в лимит все равно не получилось. В итоге Дудакова отдала 20% гонорара сопернице, чтобы бой состоялся.

По словам Дудаковой, на проваленную весогонку повлиял стафилококк. После боя она призналась, что инфекция поразила ягодицы и интимную зону – прямо в октагоне у нее вскрылся абсцесс, что привело к кровотечению.

«Я очень плохо себя чувствовала, – рассказала Дудакова. – У меня был еще час, чтобы сделать вес. Но я понимала, что если сделаю еще 200 грамм, то точно не выйду. У меня уже заложило уши, заболело сердце. Я с трудом восстановилась и не набрала, как это делаю обычно. Спасибо Всевышнему, что дал мне победу.

У меня перед боем была просто истерика. Я настолько устала морально от всего этого, от этой постоянной боли... Я не могла спать, потому что эти фурункулы постоянно болят. Один день ты чувствуешь себя более-менее, а во второй ничего не можешь. Так продолжалось на протяжении месяца. Это было очень тяжело ментально».

Дудакова испугалась, что ее не допустят до боя. Уайт в бешенстве: «Если вы скрываете такие травмы, то делайте это по дороге домой»

Дудакова объяснила, что не рассказала о заболевании из-за возможного недопуска к бою. Тренер Гасанали Гасаналиев защищал: «99% спортсменов в таком состоянии давно снялись бы, но Вика – боец. Доехали мы, можно сказать».

«Я не думала, что у меня что-то серьезное. Мы пробовали все легальные способы, пили дорогущие антибактериальные, но ничего не помогало – нужны были антибиотики. Мы оттягивали, но потом было уже поздно.

Вчера мои менеджеры ругались с врачами UFC, потому что они говорили, что если бы знали раньше о моей болезни, то не выпустили бы на бой. Мы не хотели пить антибиотики и не хотели никому говорить, что есть такая проблема».

Поведение Дудаковой разозлило президента UFC Дану Уайта, хотя он ничего не сказал о возможных последствиях:

«Если вы собираетесь врать и скрывать такие травмы, то делайте это по дороге домой. Все так делают. Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Это просто чертовски странно, если честно».

Перед UFC 294 с боя против Хамзата Чимаева снялся Пауло Коста, у которого тоже нашли стафилококк. За несколько недель до турнира он перенес операцию на руке, а накануне поединка врачи запретили ему драться.

Чимаев злился: «Не спрашивайте меня об этом дерьме. Если честно, Коста обосрался. Вот почему он сбежал». При этом Уайт убеждал, что ситуация серьезная, поэтому замена соперника (на коротком уведомлении вышел Камару Усман) – оправданная.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger / Kontributor, Alex Goodlett