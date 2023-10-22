«Я чапалах ему один как засунул там!» Чеченец из поп-ММА напал на бойца UFC в Абу-Даби

«Атакуэйшен» на глазах Даны Уайта.

21 октября в Абу-Даби состоялся турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев мощным нокаутом победил Алекса Волкановски.

На трибунах было не менее жарко: там звезда поп-ММА Шовхал Чурчаев набросился на средневеса UFC Пауло Косту.

Коста снялся с боя на UFC 294 из-за стафилококка, проевшего в нем дыры. Чимаев называет его трусом, а Чурчаев – напал с кулаками

Драки в Абу-Даби стали традицией: на прошлом турнире UFC в октябре-2022 Чимаев зарубился в зале с братом Хабиба Абубакаром. Теперь звезда поп-ММА Шовхал Чурчаев набросился с толпой на Пауло Косту.

Коста должен был драться на UFC 294 с Чимаевым, но снялся из-за болезни. У него нашли золотистый стафилококк, который бывает разной сложности: какой-то лечится антибиотиками, а самый агрессивный вид требует операций и может привести к смерти.

Жуткий случай – у экс-чемпиона UFC Кевина Рэндлмена, у которого стафилококк оставил дыры размером c кулак и подорвал здоровье. Коста показывал в соцсетях видео из больницы: опухший гноящийся локоть и дыра от инфекции. Там отчетливо видно его лицо и страшный результат болезни.

Фанаты не сомневались, что причина снятия с боя реальна. Как и Дана Уайт, который подтвердил болезнь: «Коста серьезно травмирован, ему нужно залечить локоть. У него был большой очаг стафилококковой инфекции. Он снялся по делу. Если бы это было не так, я первый бы об этом заявил. Но тут все абсолютно по делу, парень серьезно травмирован, ему нужно с этим разобраться».

Чимаева это не впечатлило: «Не спрашивайте меня об этом дерьме. Парень ушел домой. Он обосрался. Скажи честно, брат, он обосрался. Вот почему он сбежал».

Хотя у самого Чимаева были серьезные проблемы со здоровьем: в 2021-м он кашлял кровью после коронавируса, а врачи приняли это за рак. Чимаев эмоционально закончил карьеру, а Колби Ковингтон до сих пор смеется, что причина возможного ухода – «простуда».

На UFC 294 Чимаев победил Камару Усмана. За него в зале шумел Чурчаев – чеченская звезда поп-ММА. Он хайпится на массовых драках: нападает на людей с пистолетом, избивает толпой на пресс-конференциях, создает шум в соцсетях, а потом – соскакивает с боев.

Чурчаева обвиняют в трусости: он не вышел на бой с «Персидским Дагестанцем» из-за непонятной болезни, хотя выглядел бодро и дрался на пресс-конференции. В команде Чурчаева говорили, что во время лагеря в него вселился «джинн».

Дана Уайт в шоке от инцидента в зале – такого просто не видел. Коста конфликтовал с Чимаевым до боя, но нарвался на ответ в стиле поп-ММА

На UFC 294 Чурчаев приехал со старшим товарищем – Ильясом Якубовым, которого прозвали «торпедой». Он почти устроил массовую драку с Костой в зале: прыгнул на него через ряды, но не попал – вмешалась охрана. Якубов так вспоминает эпизод:

«Я с Шарой Буллетом сидел в комнате после боя, он пишет: «Ильяс, я тут зацепился с Пауло Костой». Подумал, он просто шутит. После этого пара минут проходит, мне скидывают видео. Я говорю, что иду к нему. Меня на турнире не было, я вообще бои не смотрел. Дошел до арены, меня не пустили туда. Там охрана вывела их быстро – суету сделали. Говорит: «Я чапалах ему один как засунул там!»

Коста остроумно ведет соцсети: раскачивает бои, выводит соперников, но не переступает грань. Коста веселит людей, а самый жесткий перфоманс – с бейсболкой Чимаева. Тот оставил ее в студии, когда давал интервью. И Коста засунул ее в трусы:

Коста прозвал Чимаева «Гурманом Чен Ченом», а себя «Пауло Чэдом». Когда Чимаев написал его девушке, тот отреагировал с юмором: «Я хочу сообщить о домогательствах со стороны Гурмана Чен Чена по отношению к моей девушке/будущей матери моих детей и менеджеру. Я почувствовал угрозу от этого красивого парня, написавшего ей в личку».

С одной стороны, трэшток Косты – глуповатый, местами детский, но безобидный. С другой – «кипиши» из поп-ММА, добравшиеся до UFC. Чимаев понимает правила игры: он отвечал Косте мемами и забавно подкалывал. Для Чурчаева конфликт с Костой – момент славы.

Дана Уайт в шоке от драки в Абу-Даби и принял Чурчаева за простого фаната. Но в США героев поп-ММА пока не знают в лицо: «Во время боя Чимаева один из фанатов устроил потасовку с Пауло Костой? Да, я видел компашку людей, которая была сегодня на трибунах, это было похоже на пороховую бочку. Я никогда не видел такого, чтобы фанат набросился на бойца. Но мы успешно с этим справились».

Чурчаев – скандальное пятно в индустрии. Варварское поведение, массовые драки и бесконечные конфликты дают просмотры в соцсетях. Когда подобное происходит на турнире UFC, становится неприятно. После такого мнение Федора Емельяненко, что поп-ММА нужно запретить, чтобы эти персонажи не получали площадку для пиара, не кажется неправильным.

При этом в поп-ММА дерется много достойных спортсменов. Например, чемпион Hardcore Boxing Сослан Асбаров, который против такого хайпа:

«Есть много ребят, которые поднимают медийку за счет провокаций. Доходит до того, что человека могут «воткнуть» головой вниз. Не дай Бог с кем-то что-то случится, человек останется инвалидом.

Я против всего этого, за чистый спорт, хорошую речь. Нужно учиться разговаривать на конференциях. Половина из тех, кто сидит на этих конференциях, – дикари. Вся публика следит только за этим. До добра это не доведет».

Фото: instagram.com/shovkhal_churchaev; instagram.com/borrachinhamma; East News/Icon Sportswire via AP Images