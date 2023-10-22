«Позвольте поехать сражаться за Палестину». Чимаев поразил речью после победы в UFC

Уже фотографировался с флагом.

Хамзат Чимаев – один из главных лиц UFC 294. Осенью он сменил спортивное гражданство и теперь представляет ОАЭ.

Но главная тема последнего времени для него – конфликт Палестины и Израиля. Чимаев отреагировал на ситуацию сразу после победы над Камару Усманом.

Чимаев поддерживал палестинцев до возобновления вооруженного конфликта. После боя с Усманом сказал, что готов уехать на войну в Палестину с разрешения Кадырова

Хамзат Чимаев давно поддерживает палестинцев. Еще в конце июля он опубликовал в соцсетях фотографию в футболке с флагом Палестины. А в октябре делал репосты в соцсетях – например, скопировал пост Хабиба Нурмагомедова после удара по больнице в секторе Газа.

На неделе перед UFC 294 Чимаев сфотографировался с этническим палестинцем Белалом Мухаммадом, они вместе держали флаг Палестины. Уже после боя с Камару Усманом Хамзат выступил с речью (первая часть – на английском языке, вторая – на чеченском).

«Ребят, вы знаете, что сейчас в мире происходит. Нет счастья драться в клетке и видеть, как умирают дети. Без разницы где. Украина, Сирия, Афганистан, Палестина, США – без разницы. Когда дети умирают – это тяжело. У меня ребенок, который ждет меня дома. Ему всего три месяца.

Если он даже просто плачет – я знаю, как это ощущается. А если ребенок умирает – я не знаю, что сказать. Надеюсь, в мире все наладится. Мусульмане, христиане, иудеи – не важно. Пожалуйста, будьте вместе! Дайте нам жить в мире и счастье».

Затем обратился к Рамзану Кадырову на чеченском языке: «Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите разрешение, то, клянусь, буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину».

Кадыров оценил речь Чимаева: «Первые слова нашего брата были в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении. Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина. Это заслуживает глубокого уважения».

Чимаев вышел на бой с Усманом под песню поэта, который писал о борьбе за свободу Чечни

Это песня чеченского поэта Тимура Муцураева – «В ту ночь, когда рождались волки». С чеченского языка прозвище Чимаева «Борз» переводится как волк.

Муцураев участвовал в первой и второй Чеченской войнах на стороне вооруженных сил боевиков. Причем в первой войне он получил серьезные ранения и едва не погиб. А в начале 2000-х был командиром вооруженных сил и начальником штаба Руслана Гелаева.

Пожалуй, самая известная песня Муцураева – «Иерусалим». Она прозвучала в фильме Алексея Балабанова «Война». В 2000 году Муцураев покинул страну. По разным данным, он уезжал в Азербайджан и Турцию.

В 2008-м Муцураев вернулся в Россию. Часть из его песен признали экстремистскими. Сам Муцураев не ушел в политику и больше не пишет музыку. По последним сведениям, он работает в селе Старые Атаги руководителем Дома культуры.

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP, MAHMUD HAMS / AFP; instagram.com/khamzat_chimaev