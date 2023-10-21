Сигал поддерживал российских бойцов, а Златан болел за Чимаева. Неожиданные гости UFC 294
Звездные лица в Абу-Даби.
В Абу-Даби завершился UFC 294. Турнир не только удивил итогами (нокаут от Ислама Махачева, сложная победа Хамзата Чимаева, отмененный бой Магомеда Анкалаева), но и собрал на трибунах неожиданных гостей.
Например, в ОАЭ прилетел футболист Златан Ибрагимович, летом завершивший карьеру. «Как дела, ребята? Я приехал на турнир UFC поддержать Хамзата и Ислама в главном поединке. Просто наслаждайтесь, это будет крутое шоу», – сказал Ибрагимович.
Вместе с ним на стадионе заметили полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.
За победами Махачева и Чимаева с трибун наблюдал и актер Стивен Сигал. «Да, прибыл сюда посмотреть бои. И поддержать бойцов, в том числе российских», – объяснил Сигал.
Были более ожидаемые гости. Например, Хасбик, который даже вынес Исламу Махачеву чемпионский пояс во время стердауна. Кстати, в зале присутствовал певец Абдурозик, бой с которым так и не состоялся.
Целый десант бойцов: Алджамейн Стерлинг, Белал Мухаммад (сфотографировался вместе с Хамзатом Чимаевым с флагом Палестины), Умар Нурмагомедов и Джастин Гейджи.
И Пауло Коста, который снялся с боя против Чимаева, но приехал в Абу-Даби – улыбался на камеру:
Хасбик – откуда взялся, как живет и кто ему помогает
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Фото: UFC
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