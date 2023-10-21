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Сигал поддерживал российских бойцов, а Златан болел за Чимаева. Неожиданные гости UFC 294

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UFC 294 UFC 294
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Хасбик Хасбик
Стивен Сигал Стивен Сигал
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Звездные лица в Абу-Даби.

В Абу-Даби завершился UFC 294. Турнир не только удивил итогами (нокаут от Ислама Махачева, сложная победа Хамзата Чимаева, отмененный бой Магомеда Анкалаева), но и собрал на трибунах неожиданных гостей.

Например, в ОАЭ прилетел футболист Златан Ибрагимович, летом завершивший карьеру. «Как дела, ребята? Я приехал на турнир UFC поддержать Хамзата и Ислама в главном поединке. Просто наслаждайтесь, это будет крутое шоу», – сказал Ибрагимович.

Вместе с ним на стадионе заметили полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.

За победами Махачева и Чимаева с трибун наблюдал и актер Стивен Сигал. «Да, прибыл сюда посмотреть бои. И поддержать бойцов, в том числе российских», – объяснил Сигал.

Были более ожидаемые гости. Например, Хасбик, который даже вынес Исламу Махачеву чемпионский пояс во время стердауна. Кстати, в зале присутствовал певец Абдурозик, бой с которым так и не состоялся.

Целый десант бойцов: Алджамейн Стерлинг, Белал Мухаммад (сфотографировался вместе с Хамзатом Чимаевым с флагом Палестины), Умар Нурмагомедов и Джастин Гейджи.

И Пауло Коста, который снялся с боя против Чимаева, но приехал в Абу-Даби – улыбался на камеру:

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Фото: UFC

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