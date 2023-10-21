Тяжелый бой русской красавицы в UFC: вышла под Shaman и победила, хотя кричала «Не получается»

Но без российского флага.

Виктория Дудакова – 24-летняя девушка-боец из Волгограда, в июле дебютировавшая в UFC с победы (тогда соперница получила жуткую травму).

На второй поединок на UFC 294 она вышла против опытной Джин Ю Фрей, которая шла на серии из трех поражений.

Дудакова полюбила ММА, хотя занималась плаванием и мечтала об Олимпиаде. В зал единоборств ее привела мама – теперь жалеет

Папа Дудаковой в молодости занимался кикбоксингом и был чемпионом Краснодара. Поэтому в спорте она была с детства, но сначала увлекалась гимнастикой, а потом – плаванием.

Дудакова входила в состав сборной России и становилась чемпионкой страны среди юниоров. Мечтала попасть на Олимпиаду, но со временем результаты ухудшились. Тогда Дудакова поняла, что не достигнет больших успехов, и пришла в единоборства – по совету мамы:

«Если честно, мне всегда нравились бои. С большим удовольствием смотрела поединки чемпионки UFC Ронды Роузи. Но сама выйти на ринг не решалась. Помогла мама – она привела меня в зал и предложила попробовать. И мне понравилось. Хотя мама сейчас не особенно рада тому, чем я занимаюсь, когда прихожу домой с синяками. Хотя это бывает не так часто».

Сначала Дудакова занималась кикбоксингом и панкратионом, после – перешла в ММА. В СНГ-промоушенах, включая AMC Fight Nights, она победила пять раз подряд (все – досрочно), получив шанс подраться на Dana White’s Contender Series.

На поединок с бразильянкой Марией Силвой она вышла с травмой ноги, полученной на тренировке. В бою она усугубилась, но Дудакова победила единогласным решением, получив контракт с UFC.

Дудакова разделась на взвешивании, но не уложилась в вес. На бой вышла под песню «Я русский» Shaman и тяжело победила

Дудакова дебютировала в UFC на июльском UFC Fight Night – против бразильянки Истелы Нуньес. Бой продлился меньше минуты: после размена Дудакова провела тейкдаун – Нуньес сломала руку, неудачно приземлившись.

Дебют получился слишком быстрым – всего 34 секунды. Это был шестой финиш подряд в карьере, но его испортила травма соперницы. В комментариях Дудакову критиковали и даже призывали отказаться от победы.

«Я в этой ситуации не виновата, я ничего не сделала для этого. Если ты не умеешь приземляться... Мне кажется, это первое, чему нужно учиться – правильно группироваться при тейкдаунах. Если не умеешь, то такие травмы получаются. Конечно, я желаю ей скорейшего восстановления, но моей вины нет. Я готова драться с любой соперницей, которую дадут. Моя цель – дойти до пояса», – сказала Дудакова после боя.

Следующей соперницей стала 38-летняя Джин Ю Фрей, которая проиграла три раза подряд. Отличный вариант, чтобы продлить победную серию, но Дудакова не сделала вес. Она отдала сопернице 20% гонорара, хотя на взвешивании даже разделась, чтобы поместиться в весовую.

Такое уже случалось: на Dana White’s Contender Series Дудакова тоже провалила взвешивание. Но сняла одежду и уложилась в лимит, хотя чувствовала себя неловко:

«Для меня это неприемлемо. Раньше, когда я плавала, для меня было нормальным выйти в купальнике. Сейчас я стесняюсь так выходить на публику. Даже в зале мне стыдно что‑то оголять, на леггинсы надеваю шорты. По‑другому не бывает, иначе чувствую себя слишком раздетой».

Похоже, у Дудаковой проблемы с весогонкой – это стало системой. На поединок с Фрей она вышла под песню Shaman «Я русский». Дудакова хотела вынести на стадион российский флаг, но в UFC не разрешили. Недавно лига сняла запрет, но, видимо, только со следующих турниров.

В первом раунде Дудакова была активна: потрясла Фрей и несколько раз пыталась перевести в партер – неудачно. Во второй пятиминутке в борьбу пошла Фрей: повалила соперницу и доминировала в партере. Под конец раунда Дудакова поднялась и тяжело попала ударом ноги. Но судьи отдали этот раунд сопернице.

В перерыве Дудакова тяжело дышала – казалось, просела психологически. Тренеры пытались ее подбодрить, но услышали: «Не получается». В октагоне Дудакова включила характер: защитилась от тейкдаунов и дралась в стойке, хотя сильно замедлилась.

Бой не вышел зрелищным, но Дудакова заслужила победу – проявила характер и вырвала единогласные 29-28.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев; Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC; AP/Amy Kaplan/Icon Sportswire